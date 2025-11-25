2025萬華大鬧熱11/29起登場 青山王北港媽祖神明級聚會、聯名香火袋、演出卡司名單一次看！

今年艋舺青山靈安尊王即將迎來渡台第170次生日，而北港媽祖也將來台北一起慶生！今年萬華大鬧熱將於11/29～12/6登場，將延續「艋舺有嘻哈」主題，透過嘻哈文化獨有的魅力，將青春活力帶入擁有百年歷史的老城區，活動舉辦的這一週，艋舺將化身成魔幻國度，集結嘻哈音樂、民俗信仰、在地文化、店家等，將艋舺幻化為一個文化大熔爐！

2025萬華大鬧熱 艋舺有嘻哈

「艋舺青山宮暗訪暨遶境」俗稱「萬華大鬧熱」，為台北三大重要祭典活動之一。艋舺青山宮於每年靈安尊王聖誕前夕辦理一系列演唱會、音樂會及萬華大熱鬧市集活動。遶境期間並舉辦走讀艋舺青山宮暗訪暨遶境活動、藝文講座展演等活動。

艋舺青山宮（圖片來源：Getty Creative）

艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋

為一同慶祝青山王渡台第170次生日，文總今年攜手仙界轉生的通靈設計師林佳齡，推出超美的「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」！這次聯名香火袋設計，首次以真空封裝呈現，象徵將祝福「密封」保存，拆封的瞬間不僅是開啟一枚平安符，更像親手啟動一場祈願儀式。

主視覺由青山靈安尊王與北港媽祖透過一剛一柔的意象，以雙面對望呈現，象徵陰陽調和與南北共振的守護意涵，色彩上大膽捨棄傳統金紅色系，以新穎的配色重新詮釋，藉由「平織」的織法工藝，搭配白、灰、藍、黃、綠八種顏色紗線及銀蔥，層層堆疊出細節。聯名香火袋將於11/25在文總一樓的「文總選物機」上架，11/29即將參加遶境的信眾們，帶著兩位神明認證的香火袋，一起與神同行！

◆販售時間地點：

11/25 文總選物機首賣（週一至週五9:00～17:00）地點：台北市重慶南路二段15號1樓。機台可投「硬幣」及「百元鈔票」、各品項數量有限，請以當下內容為主。

11/28 網路通路正式開賣

11/29～11/30 9:00～17:00周末特別開放

◆價格：結緣價380元

艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋（圖片來源：中華文化總會FB）

2025萬華大鬧熱 艋舺有嘻哈卡司名單

12月6日來「2025萬華大鬧熱 艋舺有嘻哈」！今年萬華大鬧熱，邀請卡司名單如下：

「萬華的蛇」李英宏

剛拿下金曲獎最佳新人的山姆

在《大嘻哈時代2》展露頭角，以輕鬆隨性的唱腔擄獲粉絲的阿夫Suhf

因《大嘻哈時代2》竄紅，從日系偶像蛻變成嘻哈歌手的林潔心

29歲時就三度入圍金曲獎最佳客語專輯獎的彭柏邑

與韓國鬱系浪人女饒Haru、製作KITrust合作，推出單曲MV〈花樣年華〉的台灣意識流「饒恕歌手」周穆

擅長客語、華語雙聲道，為華語饒舌注入嶄新語彙的Yappy

第一張作品就入圍金曲的客語饒舌才華歌手王鍾惟

身為Hype Man的62EGO及混音師/製作人Wingdow所組成的我們很好WEGOOD

阿美族饒舌悍將HengJones大亨和撒奇萊雅語饒舌勇士R.fu組成，在文總除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》大展歌喉的貨櫃兄弟 Reloading Bros

從焊接工人跨界到嘻哈，以輕鬆風格唱出勞動階級的生活經驗的巴大雄

首支單曲《沙漠中的雪人》就空降街聲排行榜的趙翊帆、雙人嘻哈團體「夜貓組」的一員，以電幻獵奇的曲風搭配光怪陸離影像的春艷

曾主持嘻哈龍虎門《不然你來唱》、《耳機糾察隊》等音樂節目的主持人姜傑

另外說到嘻哈，就不可能不提到誕生許多知名嘻哈歌手的NTU Hiphop台大嘻哈文化研究社及政大黑音！這次也邀請到有著台饒的神仙組合的That's MY SHHH，以FRaNKIE阿法、BRADD、DCIV、⁠⁠Flowstrong、⁠⁠Lazy Habits及Flowstrong的組合，一起Shout out to 艋舺！

時間： 12/6 13:00～21:00

地點：艋舺青山宮、直興市場

（*演出時間及演出人員皆以當天現場狀況為準）

2025萬華大鬧熱 艋舺有嘻哈卡司名單（圖片來源：中華文化總會FB）

市集活動資訊

時間： 12/6 13:00～21:00

地點：貴陽街二段（西園路至康定路）

萬華大飯桌講座活動資訊

萬華大飯桌講座，以故事代替調味、以文化取代食材，更以歷史及信仰作為食譜，在艋舺清水巖祖師廟前，參與一場文化辦桌。

◆祖師廟密碼｜那些鮮為人知卻有趣的歷史之謎與傳奇人物

時間：12/6 14:00～14:50

講者：林宜錦（艋舺清水巖祖師廟企劃策略統籌）

◆艋舺鑊氣｜鮮活的常民生活味

時間：12/6 15:00～15:50

講者：蔡佳芳（林語堂故居主任）

◆日夜遊巡｜萬華大拜拜繞境廟味

時間：12/6 16:00～16:50

講者：許泰英（地方信仰工作者）

◆台北尋路｜懷念的青春味

時間：12/6 17:00～17:50

講者：楊燁（北投文史工作者）

參加方式：有興趣的朋友可於活動前15分鐘入席參與即可

地點：艋舺清水巖祖師廟（台北市萬華區康定路81號）

萬華大飯桌講座活動資訊（圖片來源：中華文化總會FB）

資料來源：中華文化總會、艋舺青山宮、萬華大鬧熱FB

資料整理：Vinge

