2025萬豪國際新秀廚師競賽 冠軍隊伍龍虎斑創意料理驚豔全場

「高雄海味」添亮點！國家級廚藝競賽由高雄餐旅大學及萬豪國際集團共同辦理之「2025 Future Chef萬豪國際新秀廚師競賽」十九日登場，這次競賽邀請全台八家國際酒店、十組專業廚藝代表齊聚高雄，在九十分鐘的限時挑戰中展現創意及專業技藝；比賽自前菜、主菜到擺盤呈現皆設有明確規範，選手不僅需展現技術力，更要融入創意巧思與時間管理，是一場兼具觀賞性與高度專業的廚藝盛事。值得一提的是，本屆競賽特別採用永安區漁會提供的頂級「龍虎斑」作為主食材之一，成為選手創意發揮的亮點食材，讓高雄優質水產品得以透過國家級舞台展現多元料理風貌並提升國際能見度。(見圖)

高餐大今(廿)日說明，本屆賽制首度採用「飯店主廚x學生」的創新團隊形式，每隊皆由三名學生參賽選手、一位指導老師及一位萬豪旗下飯店副主廚級以上廚師組成；經過一日的激烈角逐，冠軍隊伍由高餐大學生張詠傑、台北海洋大學丁亞倫及開平餐飲學生吳家皓組成，在來自國泰萬怡酒店宴會廳柯栯恩主廚指導下，發揮創意與精湛廚藝獲得在場評審團一致認同奪冠。

高市府海洋局石慶豐局長表示，永安是名副其實的石斑魚故鄉，全區養殖面積達三百公頃、年產量約八千公噸，年產值更突破二十億元，占全國五分之一的產量，是台灣最重要的石斑魚產地之一；而永安石斑魚能在全台脫穎而出，關鍵就在於獨特的「LNG鑽石水」養殖環境，永安區因鄰近中油液化天然氣廠，自九十三年起高市府已投入四.八六億元推動七期供水工程，建置超過五.七公里的供水管線，提供永安養殖戶抽取乾淨、低溫且穩定的冷排水。這些水終年維持在22至24℃，水質清澈且衛生安全，使石斑魚生長緩慢、肉質緊實Q彈、風味細緻，是永安石斑魚廣受國內外市場肯定的關鍵所在，也成為「全台灣最好的石斑魚就是在永安」的最佳證明。

萬豪集團在台深耕多年，致力於培育餐飲新秀，集團台灣區域總經理哲仁廷指出，萬豪國際集團致力弘揚創新才華，並落實集團「Serve 360 善行 360 度」的承諾；我們積極深化與台灣烹飪院校的合作，協助年輕廚師掌握餐飲趨勢、激發職涯熱情，並進一步強化萬豪國際在校園端的雇主品牌影響力。

該活動主要召集人、林口亞昕福朋喜來登飯店總經理李家豪提到，由學生搭配專業主廚的組隊方式不僅能夠強化學生的合作精神，更在共同討論、規劃與執行的過程中，培養了溝通能力並促進寶貴的經驗傳承；這次競賽除了與高餐藍帶國際廚藝學院合作，更集合了國立高雄餐旅大學廚藝學院、崑山科技大學、健行科技大學、僑光科技大學、弘光科技大學、靜宜大學及台北城市科技大學等八所大專院校與全台二十九家萬豪集團飯店專業廚藝團隊參與；萬豪國際集團台灣商務委員會主席王膺傑說，這次活動成功為集團飯店打造了一個促進學生與國際級主廚直接交流的平台，讓我們也看見了未來餐飲業的無限潛力。

競賽所在地「高餐藍帶國際廚藝學院」是全球知名的法國藍帶廚藝學院與國立高雄餐旅大學的產學合作成果，為台灣唯一的藍帶校區，致力於傳授頂尖的法式廚藝與餐旅管理，高餐藍帶總經理游明鳳提及，很高興能與萬豪國際推動永續烹飪的理念，本屆以高雄在地食材「龍虎斑」為題，參賽者皆發揮了高度創意。我們也特別感謝高市府海洋局及永安漁會對於培育新世代餐飲人才的支持。

石慶豐局長補充，海洋局與高餐藍帶廚藝卓越中心的合作關係早在一一二年八月十七日即已展開，雙方簽署合作意向書後，便持續推動將彌陀虱目魚、永安石斑魚等在地水產品導入藍帶專業課程之中，作為示範與教學食材；藉由專業廚藝演繹與料理應用，讓高雄海味得以在教育體系中被深化運用，也為今日競賽能以龍虎斑作為主食材奠定良好合作基礎。因此，該競賽特別選用永安龍虎斑作為指定主食材之一，正是希望讓年輕廚師能以頂級在地食材進行創意詮釋，從味道層次、料理技法到文化精神，展現高雄水產品的多元價值；也呼應海洋局持續推動「從產地到餐桌」的核心理念，將在地水產以更國際化的方式呈現在大眾面前。

海洋局再強調，透過與國際廚藝體系、高等教育端及餐飲產業的合作，不僅能提升食材運用的專業深度，也能鼓勵更多青年廚師認識、理解並選用高雄海味，進而將漁產推向更寬廣的料理舞台；未來海洋局將持續與各界攜手，推動更多高雄在地水產品融入廚藝課程、料理創作、展演活動與國際交流，讓高雄優質海味能以更具深度與創意的方式呈現於國內外市場，並透過多元行銷與跨界合作持續提升城市品牌形象與漁產品附加價值，讓世界看見高雄海味的魅力。

這次競賽亦設有多項優渥獎項，包含至高餐藍帶學院短期進修的機會。同時，活動主持由高餐藍帶與高雄餐旅大學共同擔任，現場專業接待與服務則由該校旅館管理系學生協力完成，展現了高餐大「人文化、專業化、企業化、國際化」的務實成果。此外，該活動亦與Evian依雲合作，推動健康調飲理念，參賽者紛紛以天然礦泉水與氣泡水發揮創意，打造專屬的健康飲品。