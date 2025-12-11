2025落山風藝術季「看！海口Hey,Haikou!」20日登場



2025落山風藝術季-墜落沙灘的寶石-葉文凱(沙灘展區)

【旅遊經 洪書瑱報導】

屏東年度壓軸活動──2025落山風藝術季「看!海口Hey,Haikou!」，將於12月20日展出，今年「看!海口Hey,Haikou!」邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、臺灣等16組藝術家團隊，其創作作品規劃設置在沙灘、港灣、村落及看海美食館等展區，以19件地景裝置呈現，另還有一檔看海美術館特展。其中，前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品等。而重頭大戲則為《海口狂想曲》，將於明(2026)年1月3日在海口沙灘盛大開演！







廣告 廣告



2025落山風藝術季-有風味(位)游文富-(村落展區)







2025落山風藝術季-風的容器-鄭元東(沙灘展區)







2025落山風藝術季-風逕-李蕢至(沙灘展區)

值得一提的是──屏東「看海美術館」人氣持續攀升！根據交通部觀光署統計，114(2025)年截至10月，觀光人數已達49萬4,804人次，不僅超越去(113，2024)年全年42萬4,350人次，更創下歷年新高，為持續注入藝術能量，今年落山風藝術季以「看!海口Hey,Haikou!」為主題，邀集國內外16組藝術團隊打造三大展區，活動將於12月20日登場，預期將為恆春半島再創冬季旅遊新熱潮。









「How Sweet甜的滋味—彼得安東特展」







鹿兒島知事塩田康一(右2)-「在海邊的人」







澳洲猛男消防員







日本相撲力士-「怪獸代班」



近年到屏東，看海美術館成為鄉親們到訪國境之南不可錯過的景點之一，統計顯示，114年1月、2月、5月至8月單月訪客數皆突破5萬人次，分別為64,788、58,109、62,724、57,109、52,875與58,002人次，不僅展現春節與暑假期間的強大高人氣，更吸引日本鹿兒島縣知事塩田康一、日本相撲力士、澳洲猛男消防員、韓國主流旅遊媒體與越南旅行業者等團隊到訪，成功提升屏東國際能見度。



屏東傳播處表示，屏東「一年四季，場場都精彩!」，今年看海美術館推出多檔藝術展覽，首先是去年12月至114年3月展出「在海邊的人」，接續4月至7月的「怪獸代班」以及8月至11月的「How Sweet甜的滋味—彼得安東特展」，而年度壓軸2025落山風藝術季「看!海口Hey,Haikou!」，將於12月20日展出，旅人在冬季到南台灣享暖冬外，也能走入車城海口港，感受落山風與藝術交織的魅力。

以上圖片：屏東傳播處提供