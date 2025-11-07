2025蘭陽媽祖文化節感恩會 南方澳進安宮神飾竊案破案有功表揚

▲「2025蘭陽媽祖文化節感恩會」暨破案有功表揚活動。

【互傳媒／記者 李奕萱／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局蘇澳分局日前迅速破獲南方澳進安宮神飾竊案，成功追回遭竊寶物，挽回損失逾新臺幣2千萬元，展現警方維護社會治安與守護信仰資產的高效率與專業能力。林茂盛代理縣長今(7)日在「2025蘭陽媽祖文化節感恩會」中特別頒發破案獎金，感謝警方全力以赴、守護縣民安居樂業，象徵在媽祖慈光庇佑下，宜蘭不僅文化昌盛，治安平穩、民心安定。

「2025蘭陽媽祖文化節」於今(114)年9月26日至9月28日盛大舉行，在宜蘭縣議會支持與指導下，由宜蘭縣政府與主祀宮廟南方澳進安宮主辦，並結合國防部、海巡署、蘇澳區與頭城區漁會、各鄉(鎮、市)公所、農會、縣內宮廟及相關企業、團體、公會等單位共同參與，活動圓滿成功。今日舉辦感恩會，公開感謝各界的協助與支持，並展望未來，期許持續推動宗教文化與民俗交流，凝聚地方力量，共同拚出宜蘭幸福好生活。

今年活動以「雙媽賜福」為主題，結合「雲林西螺福興宮百年首贊蘭陽」與南方澳進安宮「珊瑚媽祖」安座十六週年，邀請全台十六座天后宮共襄盛舉，包括花蓮港天宮、東港朝隆宮、安平開台天后宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、鹿港天后宮及西螺福興宮等；其中「北方澳軍港五姊妹媽祖」首次出港，更吸引大批信眾湧入蘭陽地區，信仰熱潮沸騰。

遶境活動行經十個鄉鎮市，海陸總里程達241.45公里，參與人數近11萬人次，展現宜蘭深厚的信仰能量與社會凝聚力。林代理縣長特別感謝縣內各公所、農漁會、企業、團體、宮廟與各界單位的全力投入，使年度媽祖巡境平安順利、熱鬧圓滿，並期盼在政府與民間共同努力下，讓宜蘭成為信仰與治安並行的幸福城市。

縣府除感謝宜蘭縣議會及南方澳進安宮等各相關協助單位外，也向警察同仁表達敬意，肯定其維護治安、守護民眾財產安全的專業精神。期盼在媽祖慈光與社會正能量的交融下，宜蘭的宗教文化、民俗傳承與社會安定將更加繁榮興盛。