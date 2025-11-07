2025蘭陽媽祖文化節感恩會 林茂盛盼持續推動宗教與民俗交流

宜蘭縣政府舉辦「蘭陽媽祖文化節感恩會」暨破案有功表揚活動，宜蘭縣代理縣長林茂盛特別頒發破案獎金給蘇澳警分局長詹惇貿、刑警大隊長陳人嘉，縣警察局長劉炯炫共同出席。（記者董秀雲攝）

「二O二五蘭陽媽祖文化節」於今年一一四年九月廿六日至九月廿八日盛大舉行，在宜蘭縣議會支持與指導下，由宜蘭縣政府與主祀宮廟南方澳進安宮主辦，並結合國防部、海巡署、蘇澳區與頭城區漁會、各鄉鎮市公所、農會、縣內宮廟及相關企業、團體、公會等單位共同參與，活動圓滿成功。今（七）日舉辦感恩會，由代理縣長林茂盛親自出席，公開感謝各界的協助與支持，並展望未來，期許持續推動宗教文化與民俗交流，凝聚地方力量，共同拚出宜蘭幸福好生活。

宜蘭縣警察局蘇澳分局日前迅速破獲南方澳進安宮神飾竊案，成功追回遭竊寶物，挽回損失逾新臺幣二千萬元，展現警方維護社會治安與守護信仰資產的高效率與專業能力。宜蘭縣代理縣長林茂盛特別頒發破案獎金，由縣警察長劉炯炫、蘇澳警分局長詹惇貿、刑警大隊長陳人嘉接受頒獎表揚，感謝警方全力以赴、守護縣民安居樂業，象徵在媽祖慈光庇佑下，宜蘭不僅文化昌盛，治安平穩、民心安定。

蘭陽媽祖文化節感恩會在縣府縣民大廳舉行，縣議會議長特助劉雨寒、縣議員陳玉萍、縣議員邱素梅、前立委陳琬惠共同參與。縣府邀請宜蘭國小附設幼兒園做開場表演「媽祖出巡」及歌仔戲，精湛的演出，博得在場熱烈的掌聲。

接著表揚蘭陽媽姐文化節參與的單位及機關團體共計二七八個，分十六梯次接受表揚，縣府舉辦感恩會暨致贈感謝狀，感謝所有參與此次活動的單位及團體等。南方澳進安宮神飾於十一月五日遭竊，警方迅速動員，僅用十二小時即告破案，特別頒發破案獎金，以資鼓勵。

今年活動以「雙媽賜福」為主題，結合「雲林西螺福興宮百年首贊蘭陽」與南方澳進安宮「珊瑚媽祖」安座十六週年，邀請全台十六座天后宮共襄盛舉，包括花蓮港天宮、東港朝隆宮、安平開台天后宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、鹿港天后宮及西螺福興宮等；其中「北方澳軍港五姊妹媽祖」首次出港，更吸引大批信眾湧入蘭陽地區，信仰熱潮沸騰。

遶境活動行經十個鄉鎮市，海陸總里程達二四一點四五公里，參與人數近十一萬人次，展現宜蘭深厚的信仰能量與社會凝聚力。代理縣長林茂盛特別感謝縣內各公所、農漁會、企業、團體、宮廟與各界單位的全力投入，使年度媽祖巡境平安順利、熱鬧圓滿，並期盼在政府與民間共同努力下，讓宜蘭成為信仰與治安並間共同努力下，讓宜蘭成為信仰與治安並行的幸福城市。並感謝宜蘭縣議會及南方澳進安宮等各相關協助單位外，也向警察同仁表達敬意，肯定其維護治安、守護民眾財產安全的專業精神。期盼在媽祖慈光與社會正能量的交融下，宜蘭的宗教文化、民俗傳承與社會安定將更加繁榮興盛。