2025蘭陽媽祖文化節感恩會 林茂盛盼持續推動宗教與民俗交流
▲宜蘭縣政府舉辦「蘭陽媽祖文化節感恩會」暨破案有功表揚活動，宜蘭縣代理縣長林茂盛特別頒發破案獎金給蘇澳警分局長詹惇貿、刑警大隊長陳人嘉，縣警察局長劉炯炫共同出席。（記者董秀雲攝）
「二O二五蘭陽媽祖文化節」於今年一一四年九月廿六日至九月廿八日盛大舉行，在宜蘭縣議會支持與指導下，由宜蘭縣政府與主祀宮廟南方澳進安宮主辦，並結合國防部、海巡署、蘇澳區與頭城區漁會、各鄉鎮市公所、農會、縣內宮廟及相關企業、團體、公會等單位共同參與，活動圓滿成功。今（七）日舉辦感恩會，由代理縣長林茂盛親自出席，公開感謝各界的協助與支持，並展望未來，期許持續推動宗教文化與民俗交流，凝聚地方力量，共同拚出宜蘭幸福好生活。
宜蘭縣警察局蘇澳分局日前迅速破獲南方澳進安宮神飾竊案，成功追回遭竊寶物，挽回損失逾新臺幣二千萬元，展現警方維護社會治安與守護信仰資產的高效率與專業能力。宜蘭縣代理縣長林茂盛特別頒發破案獎金，由縣警察長劉炯炫、蘇澳警分局長詹惇貿、刑警大隊長陳人嘉接受頒獎表揚，感謝警方全力以赴、守護縣民安居樂業，象徵在媽祖慈光庇佑下，宜蘭不僅文化昌盛，治安平穩、民心安定。
蘭陽媽祖文化節感恩會在縣府縣民大廳舉行，縣議會議長特助劉雨寒、縣議員陳玉萍、縣議員邱素梅、前立委陳琬惠共同參與。縣府邀請宜蘭國小附設幼兒園做開場表演「媽祖出巡」及歌仔戲，精湛的演出，博得在場熱烈的掌聲。
接著表揚蘭陽媽姐文化節參與的單位及機關團體共計二七八個，分十六梯次接受表揚，縣府舉辦感恩會暨致贈感謝狀，感謝所有參與此次活動的單位及團體等。南方澳進安宮神飾於十一月五日遭竊，警方迅速動員，僅用十二小時即告破案，特別頒發破案獎金，以資鼓勵。
今年活動以「雙媽賜福」為主題，結合「雲林西螺福興宮百年首贊蘭陽」與南方澳進安宮「珊瑚媽祖」安座十六週年，邀請全台十六座天后宮共襄盛舉，包括花蓮港天宮、東港朝隆宮、安平開台天后宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、鹿港天后宮及西螺福興宮等；其中「北方澳軍港五姊妹媽祖」首次出港，更吸引大批信眾湧入蘭陽地區，信仰熱潮沸騰。
遶境活動行經十個鄉鎮市，海陸總里程達二四一點四五公里，參與人數近十一萬人次，展現宜蘭深厚的信仰能量與社會凝聚力。代理縣長林茂盛特別感謝縣內各公所、農漁會、企業、團體、宮廟與各界單位的全力投入，使年度媽祖巡境平安順利、熱鬧圓滿，並期盼在政府與民間共同努力下，讓宜蘭成為信仰與治安並間共同努力下，讓宜蘭成為信仰與治安並行的幸福城市。並感謝宜蘭縣議會及南方澳進安宮等各相關協助單位外，也向警察同仁表達敬意，肯定其維護治安、守護民眾財產安全的專業精神。期盼在媽祖慈光與社會正能量的交融下，宜蘭的宗教文化、民俗傳承與社會安定將更加繁榮興盛。
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 23 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 17 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」
娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。不過，這起案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。民視 ・ 1 天前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 22 小時前
羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」 同款逃亡坐駕直接露餡
據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。該...CTWANT ・ 1 天前