2025蘭陽越夜越美麗 溫暖點燈 展現最濃宜蘭味

（記者卓羽榛宜蘭報導）宜蘭縣政府「2025蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今日正式點燈！宜蘭縣政府今年再度攜手宜蘭縣基督徒聯禱會及社團法人宜蘭縣全福關懷協會，共同推出「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動。今日晚間於宜蘭縣議會紅磚廣場，由宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德、宜蘭縣基督徒聯禱會主席張新創，以及全福關懷協會會長林維政共同點亮耶誕樹與周邊可愛燈飾，為冬夜揭開溫馨又充滿祝福的序幕。



本次點燈演出由「蘇澳岳明國中小—M＆Ocean」擔綱，以歌曲〈Heal the World〉結合手語、踢踏舞與rap呈現孩子們對「愛地球、要和平、挺台灣」的想望，象徵以音樂向世界傳遞愛與溫暖。

今年縣政府再次與縣議會合作，擴大耶誕燈飾布置範圍，將宜蘭縣議會紅磚廣場打造成兼具創意與在地特色的節慶景觀。此次燈飾融入縣府最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，其中，高達8.5公尺的「泡湯耶誕老人」象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告其將成為宜蘭下一處重要觀光亮點；一旁9.4公尺高的麋鹿牽引著「冬山河鴨母船」，船上滿載多項宜蘭特產，為節慶增添喜悅與童趣。廣場中央12公尺的主題聖誕樹，則融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」意象，呈現濃厚的宜蘭風情。



此外，縣議會前方廣場亦打造全新節慶燈景，以近9公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，逐一呈現各鄉鎮的特色物產，營造耳目一新的節慶氛圍。議會大樓入口更以段木香菇、牛舌餅、金棗、哈密瓜、奶凍捲及三星蔥等縣內知名農特產品為設計元素，完整展現遊客心目中的蘭陽印象，讓人一走進廣場便能感受濃濃的在地風土與節慶魅力。



「2025愛在聖誕・愛在宜蘭」系列活動於今日聯合點燈後正式啟動。今年活動繼續受台東基督徒聯禱會邀請，將再次挑戰長途往返的高難度行程，讓「聖誕主題燈車」千里送暖，將祝福帶往東台灣。



之後，宜蘭的聖誕燈飾也將延伸跨區亮相，受邀參加2026年新北市政府元宵燈會。屆時，宜蘭以聖經故事為主題的燈組將從今年的聖誕活動延續展出，不僅展現宜蘭豐富多元的文化與藝術創意，也讓由宜蘭三星監獄工藝班製作的精湛燈飾有更多曝光機會。透過跨縣市合作，也讓更多民眾看見宜蘭與新北對多元宗教文化的尊重與對文創產業發展的共同投入。



代理縣長林茂盛表示：「『2025蘭陽越夜越美麗』耶誕燈飾以『心咚山河』為核心特色，展現濃濃宜蘭味。他強調，這些燈飾不只是節慶裝置，更代表著宜蘭在地文化的創意展現，也希望讓民眾在冬夜中感受美麗、平安與祝福。此外，今年『2025愛在聖誕・愛在宜蘭』系列活動不僅延續縣府與民間團體的合作精神，更以溫暖燈光陪伴縣民迎接歲末。透過點燈活動，也象徵縣府向外傳遞祝福、凝聚社會力量的重要意涵。」

