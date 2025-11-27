2025蘭陽越夜越美麗 溫暖點燈 展現最濃宜蘭味
（記者卓羽榛宜蘭報導）宜蘭縣政府「2025蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今日正式點燈！宜蘭縣政府今年再度攜手宜蘭縣基督徒聯禱會及社團法人宜蘭縣全福關懷協會，共同推出「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動。今日晚間於宜蘭縣議會紅磚廣場，由宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德、宜蘭縣基督徒聯禱會主席張新創，以及全福關懷協會會長林維政共同點亮耶誕樹與周邊可愛燈飾，為冬夜揭開溫馨又充滿祝福的序幕。
本次點燈演出由「蘇澳岳明國中小—M＆Ocean」擔綱，以歌曲〈Heal the World〉結合手語、踢踏舞與rap呈現孩子們對「愛地球、要和平、挺台灣」的想望，象徵以音樂向世界傳遞愛與溫暖。
今年縣政府再次與縣議會合作，擴大耶誕燈飾布置範圍，將宜蘭縣議會紅磚廣場打造成兼具創意與在地特色的節慶景觀。此次燈飾融入縣府最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，其中，高達8.5公尺的「泡湯耶誕老人」象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告其將成為宜蘭下一處重要觀光亮點；一旁9.4公尺高的麋鹿牽引著「冬山河鴨母船」，船上滿載多項宜蘭特產，為節慶增添喜悅與童趣。廣場中央12公尺的主題聖誕樹，則融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」意象，呈現濃厚的宜蘭風情。
此外，縣議會前方廣場亦打造全新節慶燈景，以近9公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，逐一呈現各鄉鎮的特色物產，營造耳目一新的節慶氛圍。議會大樓入口更以段木香菇、牛舌餅、金棗、哈密瓜、奶凍捲及三星蔥等縣內知名農特產品為設計元素，完整展現遊客心目中的蘭陽印象，讓人一走進廣場便能感受濃濃的在地風土與節慶魅力。
「2025愛在聖誕・愛在宜蘭」系列活動於今日聯合點燈後正式啟動。今年活動繼續受台東基督徒聯禱會邀請，將再次挑戰長途往返的高難度行程，讓「聖誕主題燈車」千里送暖，將祝福帶往東台灣。
之後，宜蘭的聖誕燈飾也將延伸跨區亮相，受邀參加2026年新北市政府元宵燈會。屆時，宜蘭以聖經故事為主題的燈組將從今年的聖誕活動延續展出，不僅展現宜蘭豐富多元的文化與藝術創意，也讓由宜蘭三星監獄工藝班製作的精湛燈飾有更多曝光機會。透過跨縣市合作，也讓更多民眾看見宜蘭與新北對多元宗教文化的尊重與對文創產業發展的共同投入。
代理縣長林茂盛表示：「『2025蘭陽越夜越美麗』耶誕燈飾以『心咚山河』為核心特色，展現濃濃宜蘭味。他強調，這些燈飾不只是節慶裝置，更代表著宜蘭在地文化的創意展現，也希望讓民眾在冬夜中感受美麗、平安與祝福。此外，今年『2025愛在聖誕・愛在宜蘭』系列活動不僅延續縣府與民間團體的合作精神，更以溫暖燈光陪伴縣民迎接歲末。透過點燈活動，也象徵縣府向外傳遞祝福、凝聚社會力量的重要意涵。」
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 17 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 20 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 14 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火不斷更新／83死279失聯！民眾排隊認屍 深夜大樓再竄火舌
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。據報，香港消防已用遊覽車一車車運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。本文將持續更新最新大火情況。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 13 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 18 小時前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 19 小時前