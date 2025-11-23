2025蛹蟲草高峰論壇大葉大學登場
▲大榮生技游富華董事長感謝大學大學當企業產學研發的後盾。（記者方一成攝）
大榮生物科技股份有限公司、台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會、大葉大學藥用植物與食品保健學系主辦，彰化縣中醫師公會、財團法人中醫藥發展基金會、智康生技有限公司協辦的「二0二五智慧生技新浪潮：蛹蟲草跨域應用高峰論壇」，今（二十三）日在大葉大學登場，產官學界專家、健康產業代表齊聚一堂，深入探討全球市場趨勢、科研進展與智慧生技製程等議題。
大葉大學副校長侯雪娟表示，相較於稀少且價格高昂的野生冬蟲夏草，人工培育的蛹蟲草具備永續性、生產可控性與品質穩定性，更符合現代健康市場的發展需求。蛹蟲草不僅從過去的「傳統補品」成功轉型為「科學證據支持的功能性保健原料」，其跨域應用更已延伸至保健食品、美妝保養、療養品與新藥平台，並朝向 AI 精準製程與代謝工程的次世代生技模式邁進，期盼透過蛹蟲草跨域應用高峰論壇，推動台灣蛹蟲草研發能量站上國際舞台，為全球健康產業帶來創新與突破。
台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會理事長徐泰浩強調，全球蛹蟲草市場規模持續飆升，二0二四 年已超過 八十二億美元，預計至二0三四年將突破一五0 億美元，被視為未來十年最具投資潛力的天然保健原料之一。蛹蟲草中的關鍵活性成分「蟲草素」具備抗新冠病毒、免疫調節、抗腫瘤等重要功能，在國際學界與生技產業中備受重視，更因其高技術門檻與市場需求，被譽為生技界的「白色黃金」。大葉大學與大榮生技自二0一二年率先導入混光 LED 光譜技術，使固態培養之子實體能提升蟲草素含量，開啟全球 LED 生技應用的先驅研究。此外，大葉大學傑出校友趙士慶博士提出的 IoT 低氧液態發酵系統，能精準控制環境參數，顯著提高菌絲體生產效率，被視為目前國際最先進的蛹蟲草反應器製程技術。
大葉大學國際長、藥用植物與食品保健學系教授李世傑指出，根據大葉大學研究團隊分析，蛹蟲草含有超過四十種具功能性的活性物質，包括多醣體、類胡蘿蔔素、麥角硫因、洛伐他汀、GABA 等小分子與次級代謝物。蛹蟲草已成為全球健康產業成長速度最快的明星原料，在過去二十年間，與蛹蟲草相關的科學文獻從二三九0 篇大幅提升至逾二七八00 篇；僅二0二四年一年，全球期刊便新增超過二000 篇研究，涵蓋肺部保護、腎臟健康、男性生殖機能、抗疲勞、抗氧化、皮膚保養等二十多種生物活性，顯示蛹蟲草在醫療保健領域的重要性持續擴大。
與大葉大學合作多年的大榮生物科技，今年躋身《財富商業洞察(Fortune Business Insights)》公布的全球十大蛹蟲草供應商名單，是台灣唯一入選的企業，顯示台灣在生技製程與量產技術具有堅強實力。大榮生技董事長游富華說，「二0二五智慧生技新浪潮：蛹蟲草跨域應用高峰論壇」是大葉大學與大榮生技產學合作二十多年的成果展現，自二0一二年起共同開發LED組合光譜調控技術與智慧生物反應器應用於蛹蟲草子實體，引領蟲草素量產新時代。
其他人也在看
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 38 分鐘前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安世轉單效應引爆！法人點名「這檔」吃最多紅利喊買進 目標價105元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導中國因不滿荷蘭政府日前以維護國家安全為由，凍結安世半導體資產，因此限制相關功率元件出口，作為報復荷蘭手段，台廠強茂...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 5 小時前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
被疑洩台積電機密 羅唯仁跳槽英特爾職位曝光！外媒揭「關鍵地位」：打造美國供應鏈
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台積電前技術研發暨策略發展資深副總羅唯仁今年7月底退休後，10月便前往英特爾任職，引發產業高度關注。根據《DigiTimes》...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI概念回檔無礙長多 它雙主軸布局長線潛力不減！
空頭大軍來襲，台股表現失色！根據投顧機構統計，今年以來截至11月21日為止，台股僅上漲14.76%，表現差強人意。台美股市近期同步陷入拉回震盪，台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短短3周內回檔逾2千點，市場情緒轉趨保守，然投資人對具備題材與基本面支撐的標的仍積極進場，尤以國泰永續高股息（00878）最受矚目，顯示資金在震盪中尋求具備息收題材與長期潛力的投資選擇。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
【Follow法人】外資大砍915億元「今年最大」！倒貨台積電3.4萬張、0050破14.5萬張
台股今（21）日終場收下跌991點，寫史上第6大跌點及今年來第三大紀錄。今日三大法人由買轉賣，合計賣超1080.72億元，其中外資大砍915.35億元，皆創今年以來最大量。啟發投顧分析師丁彥鈞表示，這波急殺源自「降息預期急轉彎」，目前市場預估12月不降息的機率已達六成，外資在利差縮小下加速匯回美國，成為拖累台股暴跌的關鍵力量。觀察買賣超個股，賣超主要集中在高息ETF，0050賣超破14.5萬張排第一大，台積電（2330）今日大跌70元，同步遭外資倒貨3.4萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
輝達財報利多難擋1變數！台股單週蒸發逾3兆 這產業跌最慘
【記者呂承哲／台北報導】本週雖有AI晶片霸主輝達（NVIDIA）開出亮眼財報與財測，但是受到市場上預期聯準會降息政策再度變動，導致市場暴漲暴跌，根據臺灣證券交易所統計，集中市場加權指數週五（21日）收在26,434.94點，較上週下跌824.03點，跌幅約為3.39%。截至21日，全體上市公司市場總值為新台幣85兆5,376.97億元，較上週減少3兆516.90億元，減幅約為3.44%。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
聯準會鴿聲響起美股回神、台積電ADR反跌！ 台股回檔2千點後醞釀反彈行情
聯準會鴿聲響起，重要成員暗示今年可能再次降息！美股反彈，道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，投信法人表示，經濟環境未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股多頭行情並未轉向，台股21日大跌991點，只是資金進行換手，搭配修復行情，股價醞釀反彈量能。太報 ・ 10 小時前
台股今年僅漲14.76％ 亞洲墊底僅排第七名
空頭大軍來襲，台股表現失色！根據投顧機構統計，今年以來截至11月21日為止，台股僅上漲14.76%，表現差強人意，輸給韓國、越南、香港、日本、印尼及新加坡等6大亞洲市場。本周（11/17-11/21）外資卯起來大砍台股，短短單周就狂賣台股1453.21億元。自由時報 ・ 1 天前