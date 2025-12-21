2025蜜柑站長耶誕公益路跑登場

2025蜜柑站長耶誕公益路跑。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

2025蜜柑站長耶誕公益路跑21日在高雄橋頭糖廠熱鬧登場，活動當日吸引超過2000位「柑仔蜜」與可愛毛孩們一同參與，在歡笑與汗水交織中順利完成賽事，為今年冬季的高雄注入滿滿活力。高雄捷運公司楊岳崑董事長表示，「蜜柑路跑」不僅是一場運動賽事，更是一場結合公益理念的全民運動盛會。

高雄捷運公司今年蜜柑站長耶誕公益路跑活動，主題是以蜜柑站長成長日記從Baby、幼兒園、小學一年級、六年級到國中出任站長的暖萌圖樣組成的「歡樂運動會」為題發想，適逢蜜柑五週年，高捷特別選擇回到「蜜柑的故鄉」橋頭糖廠舉辦，別具意義。而呼應貓站長主題，蜜柑路跑除規劃有特色寵物路跑組外，今年更有柑仔蜜運動會趣味競賽，包含「蜜柑Shake Shake你」、「天旋地轉為了你」、「金魚記憶對對樂」、「寵物大進擊」及「貓砂尋寶」等主題關卡活動，讓跑者們帶著自己的寵物在現場開心同樂。

高雄捷運公司楊岳崑董事長表示，本次蜜柑路跑能夠順利完成，除了感謝所有跑者踴躍報名、熱情參與外，也特別感謝各界贊助夥伴的全力支持，同時跟著蜜柑站長一起把大家對蜜柑的愛，分享給社會上更多有需要的人。蜜柑路跑不僅是一場運動賽事，更是一場結合公益理念的全民運動盛會，楊董事長並偕同蜜柑站長，一起把本屆賽事盈餘，捐贈予創世基金會用予植物人安養服務，將運動能量轉化為公益行動，讓跑步不只是挑戰自我，也能成為傳遞溫暖的力量。