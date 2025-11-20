「2025螃蟹肥了」 淡水漁人碼頭嘗鮮趣
記者李佩玲／綜合報導
「2025螃蟹肥了」將於明日在淡水漁人碼頭登場，新北市政府漁業處表示，今年現場除有現蒸肥蟹特賣會、海鮮大拍賣、海鮮估價王及創意手作DIY體驗外，完成海洋闖關小活動還能兌換限定「螃蟹口罩」，歡迎民眾週末相約淡水，一起品蟹趣玩，享受漁港秋日風味。
推廣當季漁產 超值價格限量販售
新北市漁業處指出，每年秋冬季節，北海岸的淡水第2漁港、富基、野柳與龜吼漁港正值萬里蟹盛產期，捕蟹船載滿肥美萬里蟹返港，讓饕客大快朵頤，為推廣最新鮮的當季漁特產，淡水區漁會將於明日下午3時在漁人碼頭淡水魚市舉辦「2025螃蟹肥了」活動，現場以超值價格販售現蒸萬里蟹，當日限量販售400份（實際數量依現場公告為主），讓民眾現買現吃，享受秋冬最鮮甜的美味萬里蟹。
今年活動也規劃適合大小朋友的「蟹壓手作坊」親子體驗，帶領民眾製作螃蟹紙模型、午仔魚一夜干及海廢浮球盆栽，在手作體驗過程一起認識海洋，並了解海洋垃圾對海洋環境影響。另外，活動也結合「文蛤放流」與「石滬淨灘」，向民眾推廣漁業永續與守護海洋生態理念，相關資訊可至淡水區漁會臉書粉絲專頁查詢。
每年秋冬是品嘗萬里蟹的最佳時節，此時螃蟹最肥美，產量也最多。（新北市漁業處提供）
