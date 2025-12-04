2025衛武營馬戲平台 解鎖想像力的邊界

記者劉昕翊／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心明（5）日起至14日迎來2年一度的盛事「2025衛武營馬戲平台」，規劃從廳院和衛武營西碼頭的售票節目、戶外榕樹廣場的免費演出，以及豐富的周邊體驗活動，邀請所有年齡層的民眾走進來，解鎖想像力的邊界，體驗馬戲藝術如何顛覆大眾對日常的認知，感受身體與空間流動的無限可能。

活動以「翻轉日常，萬物流動」為核心，由耿一偉擔任策展人，他表示，這週末，除榕樹廣場將呈獻4檔精采免費節目，拉近與大眾的距離，同時也推出2檔深度的國際共製節目，下個週末也將把澳洲瑟卡馬戲團帶進臺灣，他們相信，每一位走進來的觀眾，都能在衛武營找到屬於自己的角落，自在地享受馬戲帶來的驚喜與感動。

「2025衛武營馬戲平台」推出多檔售票節目，其中，法國雜耍大師克萊蒙．達贊（Clément DAZIN）再度回歸衛武營，攜手魔人神手製造所並遴選臺灣在地的馬戲及現代舞藝術家共同創作，帶來全新臺法共製作品《勞動狂想》，將舞臺首次移師至衛武營後臺「西卸貨碼頭」演出，以獨特的慢馬戲美學，創造出兼具舞蹈與劇場感的視覺風格，引領觀眾在粗獷的工業風場域，從中感受與深思社會關於權力、宰制與服從的微妙關係與荒謬之美。

衛武營獨有的榕樹廣場，今年將在馬戲平台期間變身為一座巨大的「馬戲樂園」，包含，擅長高空鋼索的「繩行者」柯重賢，將帶來《凝視！》，邀請民眾仰望天際，重新發現衛武營建築空間與身體的連結；曾獲競技體操金牌的莊維安則帶來《封．將軍記》，巧妙將臺灣民俗文化融入當代倒立技巧，在人來人往的廣場中，以「官將首」的形象象徵守護與堅持，帶領觀眾感受深厚的文化脈絡，展現傳統信仰與現代馬戲碰撞出的獨特張力。

另外，今年衛武營特別規劃多項周邊活動，邀請民眾打開身體與想像的開關，囊括5至10歲孩童及家長設計的「創意學習工作坊『親子馬戲初體驗：一起玩雜耍』」；夜晚的榕樹廣場則化身最舒適的「樹洞耳機電影院」，戴上專屬無線耳機、窩進躺椅，在微風中欣賞經典電影《小飛象》，並首度聯手「潮台菜」推出限定觀影小吃。

此外，活動將將同期舉辦「亞洲馬戲網絡年會」及「臺灣特技舞蹈協會－第二屆特技大鼎BIG TOP 頒獎典禮」等交流計畫，匯聚全球策展人與藝術家，透過論壇與交流激盪出跨國合作的火花；首次辦理的「創作提案徵件計畫」更展現衛武營培育在地人才的決心，為臺灣新銳藝術家搭建通往國際舞臺的橋梁。