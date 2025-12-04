2025衛武營馬戲平台 解鎖想像力的邊界
記者劉昕翊／綜合報導
衛武營國家藝術文化中心明（5）日起至14日迎來2年一度的盛事「2025衛武營馬戲平台」，規劃從廳院和衛武營西碼頭的售票節目、戶外榕樹廣場的免費演出，以及豐富的周邊體驗活動，邀請所有年齡層的民眾走進來，解鎖想像力的邊界，體驗馬戲藝術如何顛覆大眾對日常的認知，感受身體與空間流動的無限可能。
活動以「翻轉日常，萬物流動」為核心，由耿一偉擔任策展人，他表示，這週末，除榕樹廣場將呈獻4檔精采免費節目，拉近與大眾的距離，同時也推出2檔深度的國際共製節目，下個週末也將把澳洲瑟卡馬戲團帶進臺灣，他們相信，每一位走進來的觀眾，都能在衛武營找到屬於自己的角落，自在地享受馬戲帶來的驚喜與感動。
「2025衛武營馬戲平台」推出多檔售票節目，其中，法國雜耍大師克萊蒙．達贊（Clément DAZIN）再度回歸衛武營，攜手魔人神手製造所並遴選臺灣在地的馬戲及現代舞藝術家共同創作，帶來全新臺法共製作品《勞動狂想》，將舞臺首次移師至衛武營後臺「西卸貨碼頭」演出，以獨特的慢馬戲美學，創造出兼具舞蹈與劇場感的視覺風格，引領觀眾在粗獷的工業風場域，從中感受與深思社會關於權力、宰制與服從的微妙關係與荒謬之美。
衛武營獨有的榕樹廣場，今年將在馬戲平台期間變身為一座巨大的「馬戲樂園」，包含，擅長高空鋼索的「繩行者」柯重賢，將帶來《凝視！》，邀請民眾仰望天際，重新發現衛武營建築空間與身體的連結；曾獲競技體操金牌的莊維安則帶來《封．將軍記》，巧妙將臺灣民俗文化融入當代倒立技巧，在人來人往的廣場中，以「官將首」的形象象徵守護與堅持，帶領觀眾感受深厚的文化脈絡，展現傳統信仰與現代馬戲碰撞出的獨特張力。
另外，今年衛武營特別規劃多項周邊活動，邀請民眾打開身體與想像的開關，囊括5至10歲孩童及家長設計的「創意學習工作坊『親子馬戲初體驗：一起玩雜耍』」；夜晚的榕樹廣場則化身最舒適的「樹洞耳機電影院」，戴上專屬無線耳機、窩進躺椅，在微風中欣賞經典電影《小飛象》，並首度聯手「潮台菜」推出限定觀影小吃。
此外，活動將將同期舉辦「亞洲馬戲網絡年會」及「臺灣特技舞蹈協會－第二屆特技大鼎BIG TOP 頒獎典禮」等交流計畫，匯聚全球策展人與藝術家，透過論壇與交流激盪出跨國合作的火花；首次辦理的「創作提案徵件計畫」更展現衛武營培育在地人才的決心，為臺灣新銳藝術家搭建通往國際舞臺的橋梁。
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 184
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 93
i-dle亞洲巡迴海外首站在台灣 搶先TWICE兩週！成女團第一攻上大巨蛋
韓國女團i-dle今（3）日官方正式宣布，將於明（2026）年3月7日登上台北大巨蛋開唱，巡演海外首站是台灣，搶先TWICE 的3月21、22日演唱會期程，成為目前首組站上台北大巨蛋的韓國女團。太報 ・ 1 天前 ・ 2
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 7 小時前 ・ 3
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜年度最強親子展早鳥現省百元、永恆畢卡索筆記本套票399元超划算、蜷川實花展十年回歸
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話
母嬰友善環境全台19醫院獲獎 有醫院出動「機器人教餵母乳」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 支持母乳哺餵，國健署與全台139家母嬰親善醫院合作推動支持哺乳的友善環境，今年就有19家院所獲得表揚，同時榮獲「特優獎」及「創意特色獎」的國立成功大學醫學院附設醫院甚至導入Kebbi互動式機器人，運用語音與觸控互動，進行母乳哺餵衛教，節省護理師近5成時間，機器人還可以協助「親子共讀」，展現科技也可以溫柔陪伴的一面。 ...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
只為看初音一眼！重症粉絲圓夢台北場 感動160萬人：那一眼成了他活下去的理由
先前 11 月 26 日《初音未來2025台北演唱會》HATSUNE MIKU EXPO 2025 TAIPEI 於台北小巨蛋舉行，有位非常稀少的粉絲突破病痛終於圓夢參加，影片曝光後迅速爆紅，也感動粉絲希望他能康復。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 3
第38屆金雞獎頒獎！易烊千璽演活「腦麻患者」 24歲成最年輕影帝
第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮於15日晚間舉行，24歲的易烊千璽憑藉在《小小的我》中飾演腦麻患者的精湛演技，獲得最佳男主角獎，成為金雞獎史上最年輕影帝。宋佳則以《好東西》相隔12年二度封后，鐘楚曦獲得最佳女配角獎，香港演員袁富華則拿下最佳男配角獎，成為首位集齊華語電影「三金」男配角獎的演員。台灣藝人林依晨、吳慷仁及賈靜雯也出席此次盛會，為典禮增添星光。TVBS新聞網 ・ 2 週前 ・ 發起對話
爆金雞影帝內幕？王晶稱易烊千璽「演殘疾角色比較容易拿獎」
大陸影視年度盛事第38屆金雞獎，於本月15日晚間圓滿落幕。其中最受矚目的焦點，莫過於25歲的易烊千璽憑藉電影《小小的我》以「劉春和」一角奪下最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝，引發各界熱烈討論。然而獎項頒布後，香港資深導演王晶近日在社群平台上對影帝話題發表看法，再度掀起網路熱議。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 發起對話
中國小心眼！上海濱崎步主題咖啡館遭報復
[NOWnews今日新聞]中國為報復日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，針對日本歌手、藝人在中國的表演活動展開阻撓；日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國主辦取消，她仍堅持站上舞台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄「一日農夫體驗趣」 展現農村小旅行的深度魅力
二○二五高雄旅行公會「冬季國際旅展」近日在高雄展覽館盛大登場，吸引全台旅遊業者、縣市觀光單位及特色品牌齊聚；高市府農業局、觀光局、原民會、高雄市觀光協會、高雄市輪船股份有限公司與東高雄觀光產業聯盟等單位共同參展，農業局這次以「農村慢旅體驗」為策展核心，透過展板、故事照片與地方物產展示，呈現高雄農村的自然風景與文化底蘊，帶領民眾一次看見六龜、杉林、美濃、旗山到永安等地的多樣旅遊面貌，成為高雄館中最有溫度、最具故事性的展區之一。(見圖)農業局今(三)日說明，「高雄一日農夫體驗趣」自一○二年推動以來，已逐步發展成高雄農村觀光的重要品牌，透過結合食農教育、地方創生與永續理念，讓遊客不僅是走入農村，更能理解一棵果樹、一杯茶、一道風味料理背後的土地故事；這次在高雄自家主場登場，不僅讓 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華視歲末點燈活動登場！ 迎接璀璨十二月
台北市 / 綜合報導 歲末將至，華視也以1場溫暖的點燈儀式，點亮歲末的光輝時刻。下午活動熱鬧非凡，從耶誕市集到各式美食，員工們齊聚一堂共襄盛舉，提前在公司迎接節慶氛圍。華視新聞主播雷雅說：「創意無限公益向前。」董事長總經理與華視主播們齊心按下燈球，剎那間廣場燈飾光芒綻放，耀眼點燈也為璀璨的12月揭開序幕。公廣集團董事長胡元輝說：「每次到了耶誕夜或者耶誕節氣氛的時候，常常在這樣的氣氛中感染，就兩個字就是平安，所以我很想藉這個機會祝福所有的同仁，不只有今年的平安，而且擁有每一年每一天的平安。」大廳昨(3)日下午熱鬧非凡，披薩炸雞各式美食都能盡情享用，鏡頭往旁邊看員工還能從耶誕市集中，買到實用家電或是心儀小物，而對於明年大家都充滿期待，華視總經理劉昌德說：「希望能夠在原來多元活力的基礎之上，再往創意還有公益來做一個前進，明年我們也會繼續這些好的，不管是專案節目跟新聞，大家再一起努力再創高峰。」期許2026持續向前，而回顧2025，今年的大家也都卯足全力產出優質作品，華視新聞主播雷雅說：「首先呢我們在新聞方面，恭喜高峰會『守住裂縫中的孩子』，這次是獲得了『全球華文永續報導獎』恭喜他們。」新聞部分除了新聞高峰會，華視新聞雜誌也憑藉優異作品榮獲新聞報導人權貢獻獎、金馬獎等多個時段收視也有傑出表現，戲劇層面阿榮與阿玉勇奪金鐘最佳編劇，掌聲中華視將帶著滿滿能量，繼續將最好的作品最溫暖的故事帶給每一位觀眾。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
影史第一人！巴西男星華格納莫拉奪紐約影評人影帝 挾氣勢問鼎2026奧斯卡
第91屆紐約影評人協會獎（New York Film Critics Circle）於台灣時間3日凌晨公布得獎名單。其中，熱門話題電影《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）表現亮眼，勇奪最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
臺東縣營造健康生活成效顯著 肥胖率下降脫離全國「前五胖」
根據教育部體育署去年所做運動現況調查，臺東縣過重／肥胖率自111年47.5%已降至113年41.0%，成功脫離全國「前五胖」，展現推動成效，臺東縣衛生局持續以「聰明吃、快樂動」為核心策略，整合衛生所、社區據點與文健站資源，推動健康飲食與運動習慣，全面落實營造健康生活、健康城市。臺東縣衛生局指出，肥胖不僅與高血壓、高血脂、高血糖等「三高」密切相關，也會增加心血管疾病、糖尿病等慢性病風險，造成醫療負擔上升，並影響生活品質，因此健康體位管理已成為重要的公衛課題。臺東縣衛生局整合各鄉鎮衛生所、社區據點及文健站等資源，並依據在地需求開設多元課程，如卑南「Zumba 有氧班」、池上「樂健康舞蹈班」等，112年共16班次、318人參與；「巡迴運動指導團」深入部落，提供88場服務、1,890人次受惠，各鄉鎮亦積極營造運動風氣，112年舉辦排球、槌球及桌球等共33場活動、17,832人次參與；並透過 TTPush APP 舉辦線上運動會，鼓勵每日步行5,000步，累計3,600人響應。另推動體位管理競賽「夏日降肉大作戰」，113年成功減重約3,075公斤。臺東縣原住民族文化健康站已達111站，為全國最多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 8
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 83