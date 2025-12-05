2025衛武營馬戲平台12月奇幻登場 以馬戲打開眾人的無限遊樂場

衛武營國家藝術文化中心即將在今(五)至十四日迎來兩年一度的盛事【2025衛武營馬戲平台】，今年馬戲平台在策展人耿一偉的規劃下，以「翻轉日常，萬物流動」為核心，意圖打破性別、空間、國家、物種與物件等各種固態的邊界，達到萬物流動的液態平衡；從廳院和衛武營西碼頭的售票節目、戶外榕樹廣場的免費演出，到豐富的周邊體驗活動，衛武營邀請所有年齡層的民眾走進來，解鎖想像力的邊界，體驗馬戲藝術如何顛覆我們對日常的認知，感受身體與空間流動的無限可能。(見圖)

廣告 廣告

衛武營今(五)日說明，本屆馬戲平台將同期舉辦「亞洲馬戲網絡年會」及「臺灣特技舞蹈協會-第二屆特技大鼎BIG TOP頒獎典禮」等交流計畫，匯聚全球策展人與藝術家，透過論壇與交流激盪出跨國合作的火花；同時，首次辦理的「創作提案徵件計畫」更展現了衛武營培育在地人才的決心，為臺灣新銳藝術家搭建通往國際舞台的橋樑。

衛武營營運副總監黃國威表示，衛武營作為眾人的藝術中心，「馬戲」正是能跨越語言、文化與年齡隔閡的藝術形式之一；今年平台邁入第九屆，我們很高興迎來「亞洲馬戲網絡（Circus Asia Network, CAN）」年會時隔六年後再度回歸，並首度攜手國家文化藝術基金會（國藝會），匯聚超過三十位國際專業人士在此交流，以拓展臺灣馬戲的國際網絡。更重要的是，我們誠摯邀請所有民眾走進來，無論是觀賞驚險的特技、感受動人的肢體，或是在市集享受悠閒午後，親身體驗藝術就是生活的美好。

二○二五衛武營馬戲平台策展人耿一偉指出，衛武營馬戲平台自二○一六年創辦以來，始終朝向「國際對話」、「連結在地觀眾」與「支持新創作」等三大核心目標前進，本週末除了榕樹廣場將呈獻四檔精彩的免費節目，拉近與大眾的距離之外，同時也推出了兩檔深度的國際共製節目，下個周末也將把澳洲瑟卡馬戲團帶進臺灣。馬戲策展的靈魂在於「敢於冒險」，今年我們終於可以很開心宣告，我們一起讓平台的三大目標達成平衡，這一切的成果，都要感謝衛武營團隊、國際藝術家以及世界各地馬戲夥伴的鼎力支持，我們相信，每一位走進來的觀眾，都能在衛武營找到屬於自己的角落，自在地享受馬戲帶來的驚喜與感動。

衛武營獨有的榕樹廣場擁有穿透且流動的空間特性，今年將在馬戲平台期間變身為一座巨大的「馬戲樂園」，在這裡，藝術有千百種可能，就發生在您抬頭仰望或轉身之間；擅長高空鋼索的「繩行者」柯重賢，將帶來《凝視！》，邀請民眾仰望天際，重新發現衛武營建築空間與身體的連結；曾獲競技體操金牌的莊維安則帶來《封‧將軍記》，巧妙將臺灣民俗文化融入當代倒立技巧，在人來人往的廣場中，以「官將首」的形象象徵守護與堅持，帶領觀眾感受深厚的文化脈絡，展現傳統信仰與現代馬戲碰撞出的獨特張力。

除了與空間和文化的對話，這座無牆的樂園更充滿了跨國界的歡笑與節奏。結合街舞背景與馬戲技巧的雙人組合「紳士瘋」，將帶來《紳士的瘋狂世界》，穿上西裝以誇張的肢體語言，上演一場結合律動與特技雜耍的瘋狂派對；來自日本的「白蘆筍雜耍團」則帶來廣受好評的《Oi Oi》，這對雙人組合以獨特的雜耍技巧結合軍事格鬥風格，將敘事元素融入演出，使馬戲不只是傳統技藝，更是具有故事性的原創表演。從驚險高空到街頭狂想，衛武營邀請大家在週末午後輕鬆散步，不需門票，就能在榕樹廣場轉角遇見最純粹的快樂與震撼。

除了精彩的演出，馬戲平台更是一場全方位的感官探險。今年衛武營特別規劃多項周邊活動，邀請民眾打開身體與想像的開關，包含為五至十歲孩童及家長設計的【創意學習工作坊】「親子馬戲初體驗：一起玩雜耍」；而「馬戲空中體驗」將帶領大眾親身嘗試空中綢吊，在施詠心講師專業指導下感受擺脫地心引力的自由快感；夜晚的榕樹廣場則化身最舒適的「樹洞耳機電影院」，戴上專屬無線耳機、窩進躺椅，在微風中欣賞經典電影《小飛象》，並首度聯手「潮台菜」推出限定觀影小吃。此外，「衛武營黃昏市集」也將集創意手作與特色餐飲，還有互動裝置二律悖反協作體《褶褶的地方》讓觀眾可以步入其中、靠坐或躺下，嘗試在每一道褶痕之間安放自己，邀請民眾來享受一趟充滿生活的溫度與驚喜的藝術之旅。

在主要贊助台新新光金控、藝文支持聚和國際，以及文化部及文化部駐紐約辦事處臺北文化中心的鼎力支持下，衛武營於今至十四日邀請大眾從親身體驗到產業對話，共同參與這場嘉年華，讓衛武營馬戲平台不僅是觀眾的遊樂場，更能成為亞洲馬戲藝術流動與創新的核心樞紐。

更多【2025衛武營馬戲平台】相關訊息，請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。