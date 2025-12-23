2025補冬新選！美威鮭魚推「暖心麻油鮭魚鍋」開吃，松露燉飯打造年末聚餐儀式感

這次的主打星「暖心麻油鮭魚鍋」全台門市同步登場，以濃醇香氣溫潤感官，為年末聚餐增添暖意。不論是尋求溫補還是老饕聚會，都能在這一鍋鮮美中感受滿滿福氣，就跟著小編一起來看看這次的新品有哪些亮點吧！

「暖心麻油鮭魚鍋」以老薑、純麻油與雞高湯細火慢熬，湯頭溫潤順口，起鍋前加入少量米酒提香，堆疊出層次分明卻不厚重的麻油風味。主角選用鮮嫩挪威鮭魚油脂細緻、口感滑嫩，搭配季節時蔬與鮭魚干貝海鮮丸，呈現暖胃也暖心的冬季鍋物體驗。每份鍋物皆附麻油鮭魚拌飯，單點售價338元。

以鮭魚詮釋更清爽的台味冬補

本季《福鮭臨門》系列將傳統麻油料理常見的雞肉或內臟轉化為鮭魚主角，保留麻油與老薑的溫補香氣，同時讓整體風味更清爽、不顯負擔。鮭魚在熱鍋中仍能維持紮實口感，油脂自然釋放，與老薑辛香、麻油溫潤相互襯托，使湯頭回甘順口。同步推出的「麻油鮭魚拌飯」以薑麻油香氣包裹鮭魚肉，搭配白飯入口，風味濃郁卻不膩口。相較傳統麻油料理多搭配麵線，此款拌飯加入蒲燒醬的鹹甜層次，讓經典台味更貼近日常餐桌，也更符合現代飲食習慣。

松露嫩鮭野菇燉飯打造年末節慶感

除了冬季限定鍋物以外，美威鮭魚的人氣主餐「松露嫩鮭野菇燉飯」同樣成為年末聚餐的熱門選項。料理以紅黃甜椒與多款鮮菇拌炒後加入義大利松露醬、白酒與鮮奶油慢火燉煮，讓米飯完整吸附松露香氣，最後搭配厚切鮭魚菲力上桌，口感與香氣層次豐富。松露燉飯的西式節慶氛圍與麻油鮭魚鍋的東方溫補形成對比，兩款料理同桌為年末聚餐增添更完整的餐桌畫面。

門市限定優惠滿足各式聚餐

配合冬令與尾牙聚餐需求，美威鮭魚於指定門市推出多款期間限定套餐組合，涵蓋單人、雙人與多人用餐選擇。京站店、480店、台南西門店與時代店推出限定加購優惠，包含主餐加價78元即可享精選湯品與香烤鮭魚餃，還有暖心麻油鮭魚套餐、松露嫩鮭野菇燉飯套餐，以及多款雙人分享餐，價格自453元至880元不等。新莊宏匯門市則推出限定豪華套餐，提供單人豪華餐與雙人分享餐選擇，結合麻油鮭魚鍋、燉飯、義大利麵、甜點與飲品，滿足家庭聚餐與朋友聚會需求。

