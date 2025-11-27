2025觀音農遊魔法村盛大登場 走進土地施展「洛神、蓮藕、焢窯」三大魔法

桃園觀音蓮花園休閒農業區，今年以全新主題「觀音農遊魔法村」於15日盛大登場。圖：觀音蓮花園休閒農業區

每年秋冬之際於桃園觀音蓮花園休閒農業區舉辦的農遊活動，今年以全新主題「觀音農遊魔法村」於11月15日盛大登場。活動以奇幻童趣的「魔法村」為概念，結合「洛神花季」、「蓮藕食農」與「荷田焢窯」三大亮點，串聯在地農場與食農體驗，邀請大小朋友一同走進土地、探索自然，展開一段充滿驚喜與學習樂趣的魔法旅程。

桃園市農業局表示，秋天的觀音正是洛神花、蓮藕與地瓜盛產的季節。今年活動以三大農作為靈感，將農事體驗轉化為充滿想像力的「魔法儀式」：從採摘、清洗與釀漬洛神花的「水之魔法」，穿上蓮藕裝走入荷田尋找大地寶藏的「土之魔法」，到焢窯活動中點燃象徵豐收的「火之魔法」，讓民眾在寓教於樂的互動體驗中，感受土地的能量與農村的魅力。

廣告 廣告

觀音蓮花園休閒農業區發展協會理事長江明潭表示，隨著夏季蓮花季落幕，秋冬的荷田搖身一變，成為摘採洛神花、焢窯與挖蓮藕的最佳體驗場域。今年活動開幕於11月15日舉行，當天邀請貴賓現場製作觀音農會推出的黃金57蕃薯拉餅，並分送給民眾共享。此外，主會場同步推出廣受好評的「洛神花季」-洛神花蜜餞手作體驗，讓參加者在甜蜜香氣中認識食農文化，體會農人的辛勤與智慧。

親子家庭喜愛的「荷田焢窯」，滿滿一窯可容納10人，從搭窯、燒火、悶食到挖寶，每一步驟都蘊含親子互動與農村智慧。圖：觀音蓮花園休閒農業區

緊接著在11月16日登場的「蓮藕食農」活動，將邀請遊客換上可愛青蛙裝，走進滿池秋意的蓮田，親身體驗傳統高壓水農法採收蓮藕的樂趣。活動現場亦搭配觀音蓮花園最具代表性的「乘坐大王蓮體驗」，邀請民眾在秋風徐徐中漫遊田園，感受觀音獨有的農村詩意。

而最受親子家庭喜愛的「荷田焢窯」則於11月23日壓軸登場，滿滿一窯可容納10人，從搭窯、燒火、悶食到挖寶，每一步驟都蘊含親子互動與農村智慧。現場更推出挖大賀蓮藕體驗，邀請民眾換上親自下田尋寶，在熱騰騰的煙火與笑聲中，感受豐收的魔法與幸福。

除主會場活動外，園區內亦有四大主題農場推出豐富的食農DIY體驗，包括向陽休閒農場的冷壓鮮榨葵花油DIY、ㄚ昌伯美食屋民宿的客家麻糬搗製體驗、林家古厝休閒農場的手作糖葫蘆、蓮荷園休閒農場的客家洛神地瓜湯圓DIY，多元又有趣的活動內容，讓大小朋友都能在遊玩中學習、在體驗中親近農村。

活動當天邀請貴賓現場製作觀音農會推出的黃金57蕃薯拉餅，並分送給民眾共享。圖：觀音蓮花園休閒農業區

觀音蓮花園休閒農業區遊客中心表示，活動特別推出限量300份、價值100元的「魔法金券，凡報名參加「洛神花季」或「荷田焢窯」即可獲得1份，可於蓮荷園、向陽、青林、林家古厝、ㄚ昌伯美食屋、三奇蜜蜂生態、水來青舍及彩源農場等 八大合作農場使用，一券玩遍觀音魔法村。

遊客中心指出，在這片充滿生命力的觀音土地上，「2025觀音農遊魔法村」不僅是一場秋冬農遊慶典，更是一段關於永續與土地共好的故事。從焢窯取火的原始技藝、蓮藕下田的農事勞動，到洛神蜜餞的手作記憶，每一站都是與自然的對話，也是親近土地、理解食農的最佳機會。透過親手體驗、親口品嚐、親眼看見，我們一同讓「吃」與「農」之間的連結更深、更有感。更多活動資訊請上觀音區蓮花園休閒農業區臉書查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

易服社會勞動制度上路滿16年 桃檢開辦機關訓練研習強化執行品質

企業暖心相挺！新北市節能家電公益成果亮眼