2025訪韓外國客破紀錄 這國家穩坐冠軍！台灣客暴增27%

南韓文化體育觀光部今日指出，今年訪韓的外國遊客有望突破1870萬人次，創歷史新高。圖為南山塔。（取自Pexels）

南韓觀光市場全面回溫。南韓文化體育觀光部23日表示，2025年訪韓外國遊客人數可望突破1870萬人次，不僅超越疫情前2019年的1750萬人次紀錄，更將改寫歷史新高。從來源國來看，中國遊客穩居榜首，而台灣遊客年增27%、日本遊客也創2012年以來新高。

誰撐起訪韓人潮最大盤？

綜合韓媒報導，中國仍是南韓觀光的「不動冠軍」，尤其7月至8月入境人數明顯放大。文體部指出，近年針對20至49歲女性核心消費族群加強行銷，並積極推廣團體旅遊與中國大學生赴韓遊學產品，拉抬暑期旅遊動能，成為中國市場快速回溫的關鍵。

台灣市場則交出亮眼成績單。官方數據顯示，2025年訪韓台灣旅客人數較去年同期成長27%，刷新歷史紀錄。文體部說明，為吸引台灣旅客，近年擴大推廣釜山、大邱等地方觀光商品，同時結合K美食、K棒球與多元K文化行銷，讓短天數、主題型旅遊需求持續升溫。

為何日本旅客也同步創高？

日本市場同樣展現強勁復甦。文體部指出，針對20至30歲女性加強再訪行銷策略，成功帶動回流客源，預估2025年訪韓日本旅客將達361萬人次，寫下自2012年以來新高，超越當年352萬人次的紀錄。

亞洲其他地區與中東旅客年增11.8%，歐美與大洋洲市場也成長14%。文體部強調，透過與當地旅行社及國際線上旅遊平台合作，依各國偏好設計商品，再加上航線新增與增班，成功推動市場多元化。

