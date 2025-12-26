2025話題情侶檔 當然是泰勒絲宣布訂婚

崔維斯凱爾西（左）與泰勒絲（右）從2024年談戀愛到2025年訂婚，真的是堪稱年度話題情侶。（東方IC）

2025年快結束了，當然要趁機來回顧一下今年最具話題的情侶檔人物。

泰勒絲與崔維斯凱爾西

泰勒絲（Taylor Swift）就是擁有歌壇天后地位，可以一邊繞著世界開演唱會、一邊灌錄新專輯，然後又一邊談戀愛！雖然跟崔維斯凱爾西（Travis Kelce）是去年交往的，但是8月就宣佈搶在新專輯推出前發表訂婚，「你的體育老師與英文老師要結婚了。」堪稱轟動全天下。

想知道兩人戀情如何開始的，可以去Disney+看紀錄片《The End of an Era》，裡頭詳細談到他們怎麼認識的。主要是崔維斯在自己的Podcast主動喊話，然後泰勒絲媽媽聽到了，主動聯繫熟人、搭上線，建議泰勒絲可以認識不同領域的人，於是就這樣開始了。

凱蒂佩芮與賈斯汀杜魯道

凱蒂佩芮（右）與加拿大前任總理賈斯汀杜魯道（左）迸出愛情火花，真的是讓人意想不到。（翻攝自Katy Perry官方Instagram）

基本上這對組合，也是跨界的成果，也是兩人事業發生巨大變化的一年當中，意外爆發愛的火花。

首先是加拿大總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）年初辭去自家黨魁跟總理一職，可以說黯然結束了執政9年的歲月。而凱蒂佩芮（Katy Perry）則是6月宣佈，跟未婚夫奧蘭多布魯（Orlandon Bloom）結束9年的交往，然後看到Labubu就會生氣：「不要Labubu！」（其實Labubu跟分手無關啦）

不過7月起，就開始傳出兩人交往的傳聞，凱蒂佩芮在加拿大的巡演，台下都能看到賈斯汀杜魯道現身捧場。之後在10月一起浪漫共遊巴黎，最後終於在12月中旬，凱蒂在自己的Instagram公佈了兩人的貼臉合照，正式承認了這段感情。

克蘿伊摩蕾茲與凱特哈里森

從7歲就以童星出道，更以《特攻聯盟》的「超殺女」走紅，克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）可以說在鎂光燈底下長大，但是成年後她反而刻意減少拍戲，想把更多時間留給自己。雖然過去也曾跟貝克漢的大兒子交往過，直到去年11月，克蘿伊正式發文表示自己的女同志身分。

凱特哈里森（左）與克蘿伊摩蕾茲（右）以巴黎鐵塔為背景自拍，象徵兩人新的未來。（翻攝自Kate Harrison官方Instagram）

不過早在2018年起，她與模特兒凱特哈里森（Kate Harrison）就一直出雙入對，也經常出現在對方的Instagram貼文當中，兩人也在許多公共場合帶著戒指。終於到了今年9月，正式舉行了婚禮，婚紗可是路易威登的創意總監尼古拉斯蓋斯奎爾（Nicolas Ghesquière）出馬幫她們打造的。

堤亞娜泰勒與亞倫皮耶

堤亞娜泰勒（左）與亞倫皮耶（右）一起出席《一戰再戰》的倫敦首映紅毯，不得不說這對郎才女貌，看起來相當契合。（東方IC）

堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）影視歌多棲，接連演出電影《一戰再戰》與話題影集《訴訟女王》，可以說曝光率相當高。而亞倫皮耶（Aaron Pierre）去年以Netflix電影《逆嶺》瞬間爆紅，馬上就被找去《獅子王：木法沙》配音，《晨間直播秀》第4季也網羅他演出，以及擔綱演出HBO製作中的影集《綠光戰警》，可以說星運看好。

因此這對俊男美女傳出戀情，一點都不太意外，畢竟他們年初一起演出堤亞娜泰勒的多首MV，還同時包辦了幕後創意等工作，展現了兩人多方位的才華。

備取：「酷玩樂團」演唱會被拍到的安迪與克里斯汀

這對堪稱年度爆紅情侶檔，現實中，他們完全不是情侶，也還沒有到外遇的程度，但也為了不恰當的行為付出慘痛的代價。（東方IC）

今年版面最多、但根本不是情侶檔的，就是「酷玩樂團」7月在波士頓演唱會上，被意外拍到的新創公司Astronomer執行長CEO安迪拜倫（Andy Byron），與公司女人資主管克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）。不像其他被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）拍到的情侶，他們的反應相當有趣，女方以手遮臉、男方則是蹲下閃躲鏡頭，沒想到此舉導致他們在網路上爆紅。當時主唱克里斯馬汀笑說，「要嘛他們是在談婚外情，要嘛就是太害羞。」

不過當事人都否認有任何婚外情，但承認當時有喝了酒。安迪辭去公司的職務，女方則與老公辦理離婚手續，「我為此承擔責任，也付出了整個職涯的代價。」

