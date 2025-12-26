2025諸羅山盃國際軟式少棒賽閉幕 冠亞軍戰台日交手

【劉峻誠／台北報導】日本職棒豪門球隊福岡軟銀鷹今（26日）為徐若熙舉辦加盟記者會，球團首席棒球主管城島健司透露球團安排，希望讓徐若熙在明年先適應環境，不要衝太快，不過徐若熙說：「我會努力爭取成為先發輪值。」軟銀總經理（GM）三笠衫彥感謝徐若熙在美國、日本多支球隊中選擇軟銀鷹這支隊伍，他指出，軟銀從王貞治當監督時，口號跟目標都是成為世界第一，「我們希望成為日本第一，打敗大聯盟的隊伍，也從世界各地找來很多好手加入，感謝若熙加入我們的團隊。」三笠衫彥希望未來軟銀跟味全有更多合作，也透露軟銀在日本有最多的球迷支持，希望台灣球迷多到福岡看徐若熙比賽，「讓軟銀成為日本跟台灣之間的橋樑。」城島健司認為，徐若熙有很好的才能，徐若熙的加盟，是軟銀最好的聖誕禮物，「不過他雖然是很好的選手，但以球隊的觀點，他還沒發揮到頂點，我們球隊擁有世界頂級的運科、教練團，會幫徐若熙持續成長，明年不會讓他衝太快，希望在經典賽之後，讓他先適應日本環境，我們會幫他規劃幾年後成為頂級投手，之後成為世界級選手，對於徐若熙，我們很期待。」徐若熙與球團簽下3年合約，他明白球團安排，他指出，未來每天都會和過去一樣戰戰兢兢，不會有任何鬆

