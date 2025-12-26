2025諸羅山盃國際軟式少棒賽閉幕 冠亞軍戰台日交手
(記者廖建智嘉義報導)
2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽(25)日隨著冠亞軍戰結束圓滿落幕，賽事自12月19日起一連七天，在嘉義縣市12座球場熱血開打，吸引258支國內外隊伍齊聚一堂，完成344場精彩對決。嘉義市副市長林瑞彥為獲獎隊伍頒獎，大讚小選手們在場上以球會友、切磋球技，展現高度熱情與拚戰精神，現場觀賽民眾也深刻感受到少年棒球的魅力與感動。
林瑞彥副市長表示，諸羅山盃不僅是競技舞台，更是培育選手成長的重要歷程。期勉選手們以平常心面對勝負，秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，實踐堅持不懈、永不放棄的KANO精神，從每一場比賽中累積經驗、持續精進。
教育處郭添財處長表示，恭喜本屆榮獲佳績的隊伍，也期勉所有參賽選手將每次比賽經驗化為持續成長的養分，精進實力並勇敢迎接未來挑戰，珍惜在諸羅山盃與志同道合夥伴的珍貴回憶。
諸羅山盃期許透過打造大型少棒運動平台，幫助小選手們累積比賽經驗、持續成長，延續棒球熱潮，期待2026年第29屆諸羅山盃再度相聚棒球原鄉嘉義市。此外，「320+1城市博覽會」展期至12月28日，歡迎大家一起漫步街區、體驗嘉義在地生活與文化。
2025第28屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽已於12月25日順利落幕，其中低年級組冠軍台北市福林國小綠隊，亞軍新北市土城國小；高年級組冠軍日本JBCS隊，亞軍台北市福林國小藍隊。
精采賽事成績可參照以下網址：
1.高年級組成績公告
(https://jhuluoshan.ctsbf.edu.tw/news-view.html?id=37)
2.低年級組成績公告
(https://jhuluoshan.ctsbf.edu.tw/news-view.html?id=36)
