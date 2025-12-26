2025諸羅山盃少棒賽冠亞軍戰 台日交手定勝負

2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽25日圓滿落幕／嘉義市府提供





2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽25日隨著冠亞軍戰結束圓滿落幕，其中低年級組冠軍台北市福林國小綠隊，亞軍新北市土城國小；高年級組冠軍日本JBCS隊，亞軍台北市福林國小藍隊。

嘉義市府指出，今年賽事自12月19日起一連七天，在嘉義縣市12座球場熱血開打，吸引258支國內外隊伍齊聚一堂，完成344場精彩對決。

嘉義市副市長林瑞彥為獲獎隊伍頒獎，大讚小選手們在場上以球會友、切磋球技，展現高度熱情與拚戰精神，現場觀賽民眾也深刻感受到少年棒球的魅力與感動。

嘉義市府教育處長郭添財表示，恭喜本屆榮獲佳績的隊伍，也期勉所有參賽選手將每次比賽經驗化為持續成長的養分，精進實力並勇敢迎接未來挑戰，珍惜在諸羅山盃與志同道合夥伴的珍貴回憶。

嘉義市府表示，諸羅山盃期許透過打造大型少棒運動平台，幫助小選手們累積比賽經驗、持續成長，延續棒球熱潮，期待2026年第29屆諸羅山盃再度相聚棒球原鄉嘉義市。



