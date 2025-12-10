2025諾貝爾和平獎得主馬查多下落不明 獎項確定由女兒代領

今年諾貝爾和平獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多，確定缺席諾貝爾和平獎頒獎典禮，獎項將由馬查多的女兒安娜．馬查多代領。

諾貝爾和平獎的評選機構：挪威諾貝爾協會今（10）日證實，由於他們實在找不到今年諾貝爾和平獎得主：委內瑞拉反對派領袖馬查多，因此今年的諾貝爾和平獎，將由馬查多的女兒代領。馬查多的下落，到現在仍然是一個謎。（葉柏毅報導）

今年的諾貝爾和平獎，將在挪威當地時間12月10日下午1點舉行。依諾貝爾和平獎的頒發慣例，在獎項頒發之前，獎項得主要先舉行記者會；但是今年諾貝爾和平獎得主馬查多，在頒獎前夕，卻下落不明，到現在也沒人知道馬查多人到底在哪裡。原訂的記者會也一延再延，最後取消。挪威諾貝爾協會之後證實，今年的諾貝爾和平獎，將由馬查多的女兒安娜代領。

廣告 廣告

馬查多為了逃避委內瑞拉總統馬杜拉的追捕，始終秘密藏身。在今年揭曉她為諾貝爾和平獎得主之後，馬查多發表簡短聲明，表示她會親自出面領獎，不過由於受到出境禁令與其他種種因素的影響，馬查多最終還是無法親自到奧斯陸領獎。

挪威諾貝爾協會主席哈普威金表示，馬查多將不會出席今年的諾貝爾和平獎頒獎典禮，獎項將由馬查多的女兒安娜代領，安娜也會在現場宣讀由馬查多親自撰寫的獲獎感言。