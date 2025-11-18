2025豆瓣陸劇排行榜Top 10出爐！白敬亭《不眠日》7.5分、周翊然《十二封信》虐戀奪第6｜陸劇推薦

《不眠日》拿下第十名。圖／Netflix FB

【文／曾心奕】今年有多部時裝劇累積好口碑，豆瓣也開出好成績！本文整理出2025年的高分陸劇，其中，就包含了人氣男星白敬亭主演的《不眠日》、催淚感拉滿的《十二封信》，以及被視為黑馬的《樹下有片紅房子》。本文依豆瓣評分列出前十名（豆瓣評分會因網友新增評分而有變動），不知讀者是否部部都追過？

2025年陸劇豆瓣評分第10名：《不眠日》7.5分

🍿《不眠日》線上看推薦：

播出平台：LINE TV、Netflix、愛奇藝

主演卡司：白敬亭、文詠珊、宋洋

集數：16集

《不眠日》有個特殊設定，即「循環日」，世界會隨機進入的五次「循環日」。每逢零點零分，時間回溯前一天，普通人無感，但警察丁奇（白敬亭 飾）憑藉時間循環感知力不斷破解離奇案件。當生物集團高階主管接連死亡，又伴隨烏賊殺人警告，丁奇將如何揭開所有謎團？

2025年陸劇豆瓣評分第9名：《三叉戟2》7.7分

《三叉戟2》豆瓣開出7.7分。圖／三叉戟官方微博

🍿《三叉戟2》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：陳建斌、董勇、郝平

集數：34集

《三叉戟2》講述號稱市局「三叉戟」的崔鐵軍（陳建斌 飾）、徐國柱（董勇 飾）與潘江海（郝平 飾）在破獲傳銷案時，意外牽扯出二十年前的凶案。三位老警察在郭局長（巫剛 飾）支持下，成立三叉戟工作室，並在徒弟小呂（徐紹瑛 飾）與年輕女警徐蔓（李之夏 飾）的協助下，破獲多起重大案件。隨著深入調查，他們發現這一切和為名為「青山會」的犯罪集團有關，最終三叉戟知難而行，終於保護百姓的生命安全。

2025年陸劇豆瓣評分第8名：《命懸一生》7.7分

🍿《命懸一生》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：黃軒、李庚希、張哲華、白宇帆

集數：16集

《命懸一生》講述倪向東（黃軒 飾）在好友曹小軍（白宇帆 飾）的請求下，運送木箱至荒山廢棄小屋，卻驚覺箱中竟是曹小軍的遺體。曹小軍妻子吳細妹（李庚希 飾）報警後暗指倪向東涉案，並在供詞中交代三人過往糾葛。老警員孟朝（張哲華 飾）與新人聯手調查，最終揭開長達十多年的連環殺局，讓惡人受到法律制裁。

2025年陸劇豆瓣評分第7名：《致1999年的自己》7.8分

《致1999年的自己》評價很不錯。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《致1999年的自己》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：李昀銳、黃楊鈿甜、倪虹潔、楊皓宇

集數：33集

《致1999年的自己》聚焦15歲的乖乖女錢佳玥（黃楊鈿甜 飾），她考上高中後，向鄰居資優生肖涵（李昀銳 飾）表白卻失敗，後來她認識性格爽朗的陳末（張昕懿 飾），一起在友誼中成長。另外，父母那輩也有故事線，各自家庭有不同的難題要面對，好在經歷波折，親情、友情、溫情的鄰居關係依舊溫暖如初。

2025年陸劇豆瓣評分第6名：《十二封信》7.8分

追《十二封信》一定要準備衛生紙。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《十二封信》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：周翊然、王影璐

集數：12集

《十二封信》講述打架混日子的梅灣鎮少年唐亦尋（周翊然 飾）在討債時遇見剛失去親人的少女葉海棠（王影璐 飾），兩人如野草般倔強，開始了一段宿命般的救贖旅程。另一端，余念（鄭合惠子 飾）與沈程（任宥綸 飾）因父母涉及殺人案件而聯手追查真相，並透過十二封信件與唐亦尋、葉海棠建立聯繫，逐步揭開塵封35年的往事。

2025年陸劇豆瓣評分第5名：《180天重啟計畫》7.9分

《180天重啟計畫》由吳越、周雨彤主演。圖／180天重啟計畫 官方微博

🍿線上看推薦：《180天重啟計畫》

播出平台：LINE TV、LiTV立視線上影視、MyVideo、ofiii歐飛

主演卡司：周雨彤、吳越

集數：27集

《180天重啟計畫》講述顧雲蘇（周雨彤 飾）懷著編劇夢，她辭職回家後打算暫時依靠母親吳儷梅（吳越 飾），卻意外得知母親閃婚後懷上二胎。顧雲蘇與母親、陌生繼父及無血緣弟弟共同生活，在相處過程中，她逐漸感受到親情的可貴，也找到事業與生活的新方向。

2025年陸劇豆瓣評分第4名：《樹下有片紅房子》7.9分

《樹下有片紅房子》被視為黑馬陸劇。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《樹下有片紅房子》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：翟瀟聞、周柯宇、楊肸子、鶴秋

集數：30集

《樹下有片紅房子》講述陳歡爾（楊肸子 飾）因母親工作調動，從小鎮四水搬到城市天河的醫院家屬院，認識了熱愛足球的景棲遲（翟瀟聞 飾）與學業出眾的宋叢（周柯宇 飾）。三人在成長的過程中，面對家庭、求學與夢想的各種挑戰，也彼此陪伴。之後景棲遲和陳歡爾考上同一所大學，兩人也終於從朋友走向戀人，迎向人生新篇章。

2025年陸劇豆瓣評分第3名：《沙塵暴》8.1分

《沙塵暴》改編自真實案件。圖／沙塵暴官方微博

🍿《沙塵暴》線上看推薦：

主演卡司：段奕宏、王鏘、張佳寧、張瑤

集數：12集

《沙塵暴》以邊塞小城為背景，一樁八年前的焚屍舊案被意外重查。基層民警陳江河（段奕宏 飾）臨時被召回，與市局特派刑警羅英瑋（張瑤 飾）攜手合作，要讓風暴平息。

2025年陸劇豆瓣評分第2名：《異人之下之決戰！碧游村》8.4分

《異人之下之決戰！碧游村》受到許多人喜歡。圖／異人之下官方微博

🍿《異人之下之決戰！碧游村》線上看推薦：

主演卡司：彭昱暢、王影璐、侯明昊

集數：13集

《異人之下之決戰！碧游村》講述張楚嵐（彭昱暢 飾）在重重磨難中成長為肩負正義的異人，與馮寶寶（王影璐 飾）之間有著命運羈絆。特遣員工陳朵（文淇 飾）殺害上級後潛逃，其餘六人必須合作追捕她，而馮寶寶正是其中之一。與此同時，與陳朵行蹤密切相關的碧游村逐漸浮出水面，考驗眾人智慧。

2025年陸劇豆瓣評分第1名：《無盡的盡頭》8.4分

《無盡的盡頭》豆瓣開出8.4分，成績很不錯。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《無盡的盡頭》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：任素汐、高偉光、劉琳

集數：24集

《無盡的盡頭》以未成年人司法保護為核心背景，講述檢察官林之桃（任素汐 飾）與白恩宇（高偉光 飾）面對多起與未成年人相關的案件，從磨合到信任，逐步建立起共同理念，在探索與實踐中攜手完善未成年人保護體制。

以上就是今年的高分現代陸劇！各種類型、題材的劇都有，滿足更多人的需求。