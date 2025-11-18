2025豆瓣陸劇排行榜Top 10出爐！白敬亭《不眠日》7.5分、周翊然《十二封信》虐戀奪第6｜陸劇推薦
【文／曾心奕】今年有多部時裝劇累積好口碑，豆瓣也開出好成績！本文整理出2025年的高分陸劇，其中，就包含了人氣男星白敬亭主演的《不眠日》、催淚感拉滿的《十二封信》，以及被視為黑馬的《樹下有片紅房子》。本文依豆瓣評分列出前十名（豆瓣評分會因網友新增評分而有變動），不知讀者是否部部都追過？
2025年陸劇豆瓣評分第10名：《不眠日》7.5分
🍿《不眠日》線上看推薦：
播出平台：LINE TV、Netflix、愛奇藝
主演卡司：白敬亭、文詠珊、宋洋
集數：16集
《不眠日》有個特殊設定，即「循環日」，世界會隨機進入的五次「循環日」。每逢零點零分，時間回溯前一天，普通人無感，但警察丁奇（白敬亭 飾）憑藉時間循環感知力不斷破解離奇案件。當生物集團高階主管接連死亡，又伴隨烏賊殺人警告，丁奇將如何揭開所有謎團？
👉延伸閱讀》
Netflix《不眠日》開播就上Top 2！白敬亭「5日輪迴」挑戰燒腦極限、《模犯生》女星神祕登場｜劇情看點、播出時間一次看
2025年陸劇豆瓣評分第9名：《三叉戟2》7.7分
🍿《三叉戟2》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：陳建斌、董勇、郝平
集數：34集
《三叉戟2》講述號稱市局「三叉戟」的崔鐵軍（陳建斌 飾）、徐國柱（董勇 飾）與潘江海（郝平 飾）在破獲傳銷案時，意外牽扯出二十年前的凶案。三位老警察在郭局長（巫剛 飾）支持下，成立三叉戟工作室，並在徒弟小呂（徐紹瑛 飾）與年輕女警徐蔓（李之夏 飾）的協助下，破獲多起重大案件。隨著深入調查，他們發現這一切和為名為「青山會」的犯罪集團有關，最終三叉戟知難而行，終於保護百姓的生命安全。
2025年陸劇豆瓣評分第8名：《命懸一生》7.7分
🍿《命懸一生》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：黃軒、李庚希、張哲華、白宇帆
集數：16集
《命懸一生》講述倪向東（黃軒 飾）在好友曹小軍（白宇帆 飾）的請求下，運送木箱至荒山廢棄小屋，卻驚覺箱中竟是曹小軍的遺體。曹小軍妻子吳細妹（李庚希 飾）報警後暗指倪向東涉案，並在供詞中交代三人過往糾葛。老警員孟朝（張哲華 飾）與新人聯手調查，最終揭開長達十多年的連環殺局，讓惡人受到法律制裁。
2025年陸劇豆瓣評分第7名：《致1999年的自己》7.8分
🍿《致1999年的自己》線上看推薦：
播出平台：WeTV
主演卡司：李昀銳、黃楊鈿甜、倪虹潔、楊皓宇
集數：33集
《致1999年的自己》聚焦15歲的乖乖女錢佳玥（黃楊鈿甜 飾），她考上高中後，向鄰居資優生肖涵（李昀銳 飾）表白卻失敗，後來她認識性格爽朗的陳末（張昕懿 飾），一起在友誼中成長。另外，父母那輩也有故事線，各自家庭有不同的難題要面對，好在經歷波折，親情、友情、溫情的鄰居關係依舊溫暖如初。
👉延伸閱讀》
《致1999年的自己》被喻為陸劇版《請回答1988》 5大亮點整理
2025年陸劇豆瓣評分第6名：《十二封信》7.8分
🍿《十二封信》線上看推薦：
播出平台：WeTV
主演卡司：周翊然、王影璐
集數：12集
《十二封信》講述打架混日子的梅灣鎮少年唐亦尋（周翊然 飾）在討債時遇見剛失去親人的少女葉海棠（王影璐 飾），兩人如野草般倔強，開始了一段宿命般的救贖旅程。另一端，余念（鄭合惠子 飾）與沈程（任宥綸 飾）因父母涉及殺人案件而聯手追查真相，並透過十二封信件與唐亦尋、葉海棠建立聯繫，逐步揭開塵封35年的往事。
👉延伸閱讀》
《十二封信》口碑逆襲獲封陸劇版《想見你》！跨時空戀情雙向救贖 虐得再痛都要追
2025年陸劇豆瓣評分第5名：《180天重啟計畫》7.9分
🍿線上看推薦：《180天重啟計畫》
播出平台：LINE TV、LiTV立視線上影視、MyVideo、ofiii歐飛
主演卡司：周雨彤、吳越
集數：27集
《180天重啟計畫》講述顧雲蘇（周雨彤 飾）懷著編劇夢，她辭職回家後打算暫時依靠母親吳儷梅（吳越 飾），卻意外得知母親閃婚後懷上二胎。顧雲蘇與母親、陌生繼父及無血緣弟弟共同生活，在相處過程中，她逐漸感受到親情的可貴，也找到事業與生活的新方向。
2025年陸劇豆瓣評分第4名：《樹下有片紅房子》7.9分
🍿《樹下有片紅房子》線上看推薦：
播出平台：WeTV
主演卡司：翟瀟聞、周柯宇、楊肸子、鶴秋
集數：30集
《樹下有片紅房子》講述陳歡爾（楊肸子 飾）因母親工作調動，從小鎮四水搬到城市天河的醫院家屬院，認識了熱愛足球的景棲遲（翟瀟聞 飾）與學業出眾的宋叢（周柯宇 飾）。三人在成長的過程中，面對家庭、求學與夢想的各種挑戰，也彼此陪伴。之後景棲遲和陳歡爾考上同一所大學，兩人也終於從朋友走向戀人，迎向人生新篇章。
👉延伸閱讀》
陸劇《樹下有片紅房子》7大看點！高顏值校園純愛劇「單戀迴圈」演出你我青春 改編自豆瓣閱讀連載小說
2025年陸劇豆瓣評分第3名：《沙塵暴》8.1分
🍿《沙塵暴》線上看推薦：
主演卡司：段奕宏、王鏘、張佳寧、張瑤
集數：12集
《沙塵暴》以邊塞小城為背景，一樁八年前的焚屍舊案被意外重查。基層民警陳江河（段奕宏 飾）臨時被召回，與市局特派刑警羅英瑋（張瑤 飾）攜手合作，要讓風暴平息。
2025年陸劇豆瓣評分第2名：《異人之下之決戰！碧游村》8.4分
🍿《異人之下之決戰！碧游村》線上看推薦：
主演卡司：彭昱暢、王影璐、侯明昊
集數：13集
《異人之下之決戰！碧游村》講述張楚嵐（彭昱暢 飾）在重重磨難中成長為肩負正義的異人，與馮寶寶（王影璐 飾）之間有著命運羈絆。特遣員工陳朵（文淇 飾）殺害上級後潛逃，其餘六人必須合作追捕她，而馮寶寶正是其中之一。與此同時，與陳朵行蹤密切相關的碧游村逐漸浮出水面，考驗眾人智慧。
2025年陸劇豆瓣評分第1名：《無盡的盡頭》8.4分
🍿《無盡的盡頭》線上看推薦：
播出平台：WeTV
主演卡司：任素汐、高偉光、劉琳
集數：24集
《無盡的盡頭》以未成年人司法保護為核心背景，講述檢察官林之桃（任素汐 飾）與白恩宇（高偉光 飾）面對多起與未成年人相關的案件，從磨合到信任，逐步建立起共同理念，在探索與實踐中攜手完善未成年人保護體制。
以上就是今年的高分現代陸劇！各種類型、題材的劇都有，滿足更多人的需求。
其他人也在看
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 12 小時前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 17 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 15 小時前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫僅排第4 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 21 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吻戲數不清！張基龍、安恩真《一吻爆炸》預告曝光，職場秒變超甜修羅場
Netflix秋季壓軸浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出正式預告與主海報，主演張基龍、安恩真一出場便火花十足，浪漫與笑點並行的氛圍，讓粉絲瞬間墜入愛情雷區。影集確定將於11月12日Netflix 全球獨家上線，成為年底韓劇戰場中最受矚目的作品之一。亮Marie Claire美麗佳人 ・ 15 小時前
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。民視 ・ 1 天前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
章若楠《難哄》藉夢遊吃白敬亭豆腐 親完反問「要收錢嗎？」
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，播出以來同時段陸劇收視第一。白敬亭在《難哄》不斷隱忍暗戀的情感，默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，中時新聞網 ・ 1 天前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前