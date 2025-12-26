2025豐收年！ 股民平均賺逾140萬 台股全球排第七

台北市 / 綜合報導

今年是2010年以來，投資人平均賺最多的1年，截至12月24日，投資人平均大賺超過140萬元。可能有些民眾覺得自己怎麼可能賺這麼多。的確，大型法人才是今年的大贏家。一路往上的台股，雖然4月遇到川普關稅股災，但下半年不斷創歷史新高，以美元計算，台灣股市的總市值在全球股市排名能以約3.18兆美元排第7，僅次於美、中、日本、印度、英國及加拿大股市。展望明年走勢是否可望延續，有哪些族群值得留意。請看我們的報導。

護國神山台積電，昨(26)日一開盤就收復1500點關卡，終場更上漲15元來到1510元，神山穩盤加上電子族群賣力演出，年底傳統的聖誕行情已正式啟動，投資人更期待能一路漲到封關。

台新投顧副總經理黃文清說：「整體來說中長期偏多的格局不變，短線上指數有機會創歷史新高，甚至在明年元月份，走到法說跟財報的這個相關利多，也就是每年來說大家在看元月行情，作夢行情。」

台股氣勢如虹，法人看好明年挑戰3萬點關卡，而回顧2025年更是戲劇化的豐收年，統計至24日，是2010年以來單年賺最多的紀錄，只是又有網友感嘆是我拉低平均值，其實大型法人今年才是大贏家，截至10月底，新制勞退基金帳面收益已達5,589億元，公股「四金二銀」，在2025年前11月，合計稅後純益約1,302億元。

台經院景氣預策中心主任孫明德說：「去年就只有AI好其他產業不好，原本大家期待說在今年傳產應該有一些好的表現，結果沒想到川普關稅從第二季開始實施，明年非AI產業。他們都要去跟AI搭上邊才會有更好的機會。」

展望2026年，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，低迷已久的製造業可望迎來開門紅，三大因素包括美國持續寬鬆、俄烏戰爭結束、中國約束產能等，相信對石化，鋼鐵等傳統的傳產業有所幫助。

台新投顧副總經理黃文清則分析，AI是一個持續上漲的一個核心，不過包括運動休閒以及金融股也是值得大家留意，富邦投顧董事長陳奕光預期2026年集中市場市值有機會再向上挑戰105～110兆元，迎來資本市場的新質變，不過分析師也提醒仍應評估自身風險承擔能力，長期持有分批投入對一般投資人來說較能持盈保泰。

