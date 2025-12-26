2025財經大事回顧 股匯市與產業震盪（上）

▲2025年可說是台灣財經史上高度動盪、卻又充滿轉折的一年。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 2025年可說是台灣財經史上高度動盪、卻又充滿轉折的一年。從台北股市屢創歷史新高、新台幣罕見急升，到美國對等關稅衝擊產業，再到半導體龍頭的投資布局與國安層級洩密案，牽動市場、產業與政策走向。以下為《NOWNEWS今日新聞》盤點2025年十大財經重要事件中的五則新聞。

一、台股狂飆刷榜 指數衝破28000點、全年大漲逾2成

2025年台股多次寫下歷史紀錄，被股民形容為「刷榜的一年」。4月10日，加權指數單日暴漲1608.27點、漲幅高達9.25%，收在19000.03點，成交金額近2000億元，創下史上最大單日漲點紀錄，市場幾乎全面漲停。

11月20日，在AI龍頭輝達財報優於預期帶動下，權值股全面走強，加權指數再漲846.24點，為史上第二大漲點之一，成交金額放大至5700億元以上。12月指數持續攻高，先後站上28000點、28568.02點新高，全年漲幅超過兩成。市場普遍預期，2026年台股有機會挑戰3萬點大關。

二、新台幣史詩級升值 5月盤中暴衝逾1元、7月見「28字頭」

2025年匯市震盪劇烈，新台幣5月出現罕見暴升行情，匯價自4月的32.017元，一路升至7月3日的28.828元，短短數月升值幅度高達11%。

5月2日，新台幣盤中一度暴升1.247元，終場仍升值9.53角，創下2002年以來最大單日升幅。市場認為，主因來自美國總統川普宣布對等關稅，引發升值預期心理，加上外資大舉匯入、出口商恐慌性拋匯，甚至散戶也跟進賣出美元資產，形成「一面倒賣美元」局面。

匯率急升重創出口商與壽險業，5月多家壽險金控出現匯損虧損，金管會6月緊急推出暫行措施。直到8月中旬後，新台幣才逐步回穩，回到31元以上區間。

三、川普對等關稅上路 台灣產業承壓、談判仍未落幕

美國總統川普4月2日宣布實施「對等關稅」，要求製造業回流美國，台灣初步被課徵32%關稅，引發產業震撼。8月7日關稅正式實施後，台灣稅率暫時降至20%，雖較原先下修12個百分點，但仍高於韓國、日本的15%。

經濟部評估，關稅調降可讓出口、產值、GDP與就業衝擊減緩約五成，但工具機、鋼鐵、運輸等產業仍承壓。勞動部統計，仍有6339人因關稅影響而實施無薪假，集中在金屬機電工業。

行政院長卓榮泰表示，台美談判已進入最後文書交換階段，目標朝向更低、且不疊加關稅的方向，但具體條件仍未對外公布。

四、台積電爆發2奈米洩密案 國安層級震撼半導體圈

8月，台積電爆發震撼市場的2奈米製程洩密案。三名工程師涉嫌竊取國家核心關鍵技術，透過公司筆電遠端登入系統，再以手機翻拍上千張機密照片，成功避開PIP資安監控機制。

案件經調查後，台灣高等檢察署依《國安法》起訴三人，並裁定羈押禁見。此案不僅暴露高科技產業內控與資安盲點，也引發社會對「關鍵技術保護」與人才流動風險的高度關注。

五、台積電美國投資加碼 海外布局改寫全球晶片版圖

除洩密案外，台積電今年3月宣布，將在原本亞利桑那州650億美元投資基礎上，再加碼1000億美元，總投資金額上看1650億美元，成為全球史上最大規模的半導體海外投資案。

擴大投資內容包括三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座研發中心，並派遣數千名技術與管理幹部長期駐美。此舉象徵美國重建晶片供應鏈的核心戰略，也迫使台灣材料、設備、工程與IC設計供應鏈同步外移，改變全球半導體地緣政治與台灣科技業的人力配置。

總結來看，2025年台灣財經環境在高成長與高風險間劇烈擺盪，股市創高、匯率暴衝、貿易政策變數與科技產業震盪交織，也為2026年的市場走勢與產業布局，埋下關鍵伏筆。

