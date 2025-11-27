2025資訊月AI識詐體驗區 提升全民防詐意識

（記者張芸瑄／綜合報導）為加強公私協力防詐、強化全民識詐意識，刑事警察局長期與台北電腦商業同業公會及Meta攜手推動防詐教育宣導，合作推出「防詐快充站系列影片」及支持「真的假的？」線上防詐遊戲，持續以創新形式提升民眾防詐知能。 此次Meta參與由台北電腦商業同業公會主辦的「2025 資訊月」活動，以「裝備升級，掌握網安神技能」為主題，設置實體互動展區，推廣網路安全相關議題，內容涵蓋防詐、AI素養及社群守則等主題。

Meta透過「社群守則」圖卡與現場互動小遊戲，協助民眾了解如何避免違反平台規範，維持健康、安全的社群互動環境。此外，鑑於AI應用蓬勃發展，Meta與台灣人工智慧學校合作推動「好好用AI」素養計畫，推出全台首套「負責任使用AI素養教材」，並於展區現場展示教材重點與實際應用案例，協助全民在AI時代安全、理性且有效率地運用科技。 同時，展區也特別展示與刑事警察局合作的防詐宣導成果，包括「防詐快充站－普發現金詐騙」宣導影片及「真的假的？」互動遊戲，讓民眾在寓教於樂的體驗中提升防詐意識。 刑事警察局提醒，面對「普發現金」等熱門話題詐騙，務必謹記「四不要領」：不點擊（連結）、不填輸（個資）、不寄送（提款卡）、不轉傳（訊息），以免落入詐騙陷阱。

刑事警察局呼籲，詐騙手法不斷翻新，強化公私協力、全民識詐，方能有效遏止詐騙橫行。如對可疑訊息有疑慮，請上網查詢165打詐儀錶板或撥打165反詐騙諮詢專線求證，共同守護安心、安全的數位環境。

