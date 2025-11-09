2025赤山巖文化祭 信仰×藝術×美食 孫翠鳳天團壓軸登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】2025赤山巖文化祭進入第三天，現場人潮湧動、香火鼎盛，估計超過兩萬人次湧入赤山巖廟埕與星光市集現場，熱鬧景象宛如不夜城，今年活動以「星光市集嘉年華」為主題，結合信仰慶典、藝文演出與美食市集，成功打造南台灣最受矚目的文化盛事之一。

活動現場最吸睛的莫過於「歌仔戲國寶」孫翠鳳天團精采演出，以傳統戲曲結合現代舞台效果，震撼全場，觀眾掌聲如雷，緊接著登場的「赤山之星歌唱比賽」更掀起另一波高潮，參賽者實力堅強、歌聲嘹亮，讓觀眾邊吃美食邊沉浸在音樂饗宴中。

廣告 廣告

市集區聚集了超過450攤美食與文創攤位，香氣四溢、人氣滿點。從古早味粉圓冰、碳烤魷魚，到手作藝品、創意飾品，無論老少都能在這裡找到屬於自己的樂趣，不少旅客表示：「這不只是拜拜活動，更像是一場融合信仰與生活的節慶嘉年華！」

信仰結合觀光，讓更多人認識赤山巖之美，位於屏東縣新園鄉田洋村巖仔路1號的赤山巖已有超過三百年歷史，是屏東地區極具代表性的信仰中心之一。主辦單位表示，今年文化祭希望透過多元節目與美食市集，吸引更多年輕族群與外地遊客，親自走進赤山巖，體驗信仰與文化融合的美好，還沒來的民眾，快相約親友「夜衝赤山巖」在星光下祈福、看戲、聽歌、吃美食，一起感受最真摯的文化熱情。

活動將持續至 11月11日（二），接下來還有一連串精彩節目，包括民俗藝陣、創意市集表演、祈福活動與壓軸閉幕晚會，保證天天驚喜、夜夜熱鬧。（圖／記者王雯玲翻攝）