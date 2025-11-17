Yahoo奇摩娛樂新聞

2025走鐘獎／Andy奪年度創作者、錫蘭拿兩大獎感言只有兩個字！第7屆走鐘獎完整得獎名單、典禮亮點一次看

2025第七屆走鐘獎將於11/15在壹電視攝影棚登場，今年因場地關係，僅開放創作者到現場，歡迎觀眾在線上直播相見。本屆入圍名單「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」皆入圍8大獎，「旅遊真台灣 Lena & Patrick」入圍6項，今年屢登上媒體版面的Andy老師首度入圍走鐘獎，就入圍了5個獎項；年度個人創作者獎部分由超粒方、錫蘭、薔薔、Andy老師、西西歪5人角逐，競爭相當激烈。2025走鐘獎頒獎典禮時間、地點、主持人、頒獎嘉賓、直播平台、入圍名單、得獎名單不斷更新。

2025走鐘獎｜典禮現場

表演內容：

典禮獎項：

2025走鐘獎｜日期、時間、地點

2025走鐘獎｜主持人、司儀、表演嘉賓

  • 紅毯主持人：拿拿摳、蔡哥

  • 典禮主持人：恩熙俊、阿樂

  • 典禮司儀：賈培德

  • 表演嘉賓：開場表演 Gummy B

2025走鐘獎｜頒獎嘉賓

  • 呱吉 、薔薔

  • 邰智源、Mana

  • 比杰、熱狗王

  • 劉亮佐、趙小僑、典典

  • 眼肉芽、鼻妹

  • 蔡阿嘎、Ian

  • 蔡哥、阿翰

  • 藍亦明、李毅誠

  • 有特色的帥哥

  • 哇嘿噴

  • 壹加壹

  • 曾博恩

2025走鐘獎｜直播平台

2025走鐘獎 | 完整得獎名單

🏆一級玩家獎

  • 超粒方

  • 魔王的直播間

  • 啾啾鞋

  • 🏆漫遊者WandereR

  • 放火Louis

🏆金頭腦獎

  • 海邊過日子 Living by satoumi

  • The News Lens 關鍵評論網

  • 超級歪 SuperY

  • 🏆音樂家的無聊人生 Musecow

  • 超認真少年Imserious

  • 志祺七七

  • PanSci 泛科學

🏆訪到心坎獎

  • 旅遊真台灣 Lena & Patrick

  • 🏆Dcard Video

  • HahaTai 哈哈台

  • 范琪斐的美國時間

  • 曾博恩

🏆哈哈哈哈獎

  • 達康.come笑Tube

  • 有特色的帥哥

  • 🏆多米多羅domidolo

  • 黃大謙

  • 移動岑寶

🏆以食為天獎

  • 拉麵浪人 Simon

  • 夜市王

  • to-do chris

  • 咪蕾 미래

  • 壹加壹

  • 🏆Chef Chouchou阿辰師

🏆可以色色獎

  • TRAVELIST GS／都三十歲了還一直玩

  • 🏆林嘉凌 薔薔Maze

  • Dcard Video

  • 中指通

  • 范琪斐的美國時間

  • 夫夫之道Fufuknows

  • 蘋蘋澎澎PINPINPONPON

🏆好好聽音樂獎

  • 小麻雀樂團 Sparrow061

  • 林嘉凌 薔薔Maze

  • 金魚腦Goldfish Brain

  • DIKA 豚足姬

  • Namewee

  • 🏆黃大謙

🏆生活風格獎

  • 旅遊真台灣 Lena & Patrick

  • 🏆昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff

  • 35線上賞屋

  • Andy老師

  • 漫遊者WandereR

  • The DoDo man－嘟嘟人

🏆生命貢獻獎

  • 海邊過日子 Living by satoumi

  • Andy老師

  • 🏆Zoebitalk肉比頭

  • 單程旅行社

  • 攝徒日記Fun TV

  • 許伯＆簡芝－倉鼠人

  • The DoDo man－嘟嘟人

🏆有夠烙賽獎

  • 賤葆偷偷摸摸辦的小頻道

  • 小尾巴

  • 鴛鴦大盜

  • 床編故事 Bad Time Stories

  • 🏆The DoDo man－嘟嘟人

🏆親手做的獎

  • 哇洗弘A X 我是小林

  • 阿仁

  • 🏆胡子Huzi

  • J-Bao賤葆

  • 波比 BobbyChenoo

  • 黃小潔Jerry

🏆無情工商獎

  • 旅遊真台灣 Lena & Patrick

  • 星期天

  • 土豆 Toodle

  • Dcard Video

  • 洪維尼

  • 🏆金魚腦Goldfish Brain

🏆運動健身獎

  • 🏆秋天剩旅行 Danny_GMFM

  • SBD Taiwan 邱個

  • Zoebitalk肉比頭

  • HowFun

  • The DoDo man－嘟嘟人

  • 蔡哥

🏆說走就走獎

  • 拉麵浪人 Simon

  • 旅遊真台灣 Lena & Patrick

  • 🏆Dcard Video

  • HahiTai 哈哈台

  • 金魚腦Goldfish Brain

  • Zoebitalk肉比頭

🏆最佳MV獎

  • A_RooT同根生

  • Namewee

  • 佑仁

  • 美麗本人

  • 🏆High-邱志恆

  • 普通隊長

🏆最佳攝影獎

  • Yo’s

  • Celine’s Way不只是旅行

  • 🏆林嘉凌 薔薔Maze

  • Chill先生一家人

  • 辰旭KEYNO

🏆最佳動畫獎

  • 土豆 Toodle

  • BugCat Capoo

  • SIKA

  • 床編故事 Bad Time Stories

  • 🏆鼻妹

🏆最佳剪輯獎

  • Yo’s

  • 夜市王

  • 派瑞任務 Mission P

  • 翻滾吧杰克

  • 🏆壹加壹

🏆最佳戲劇獎

  • 🏆搞笑玩家集合囉！Play Boy Station！

  • Dcard Video

  • Eric Duan

  • 有特色的帥哥

  • SIKA

  • 星期五67

  • 蝦皮購物

🏆最佳節目獎

  • 🏆夜市王

  • Dcard Video

  • HahiTai 哈哈台

  • Andy老師

  • Joeman

  • 大頭佛工作室

  • 單程旅行社

🏆最佳製作人獎

  • 🏆敏迪選讀

  • 旅遊真台灣 Lena & Patrick

  • Andy老師

  • 單程旅行社

  • 志祺七七

  • PanSci 泛科學

  • The DoDo man－嘟嘟人

🏆最佳娛樂短影片獎

  • 阿翰po影片

  • 滌綸木子李

  • 土豆 Toodle

  • 🏆Dcard Video

  • 有特色的帥哥

  • 法律易開冠

🏆最佳情報短影片獎

  • 🏆干智安 Andrew Kan

  • Ki笑人生

  • 敏迪選讀mindiworldnews

  • 土豆 Toodle

  • Namewee

  • The DoDo man－嘟嘟人

🏆最佳音樂短影片獎

  • DAPUN 大胖

  • A_RooT同根生

  • 蔡阿嘎

  • 黃大謙

  • 放火Louis

  • 🏆High-邱志恆

  • 黃氏兄弟

🏆最佳影響力獎

  • The News Lens 關鍵評論網

  • 🏆錫蘭Ceylan

  • 夜市王

  • Dcard Video

  • HahaTai 哈哈台

  • Joeman

  • 大頭佛工作室

🏆年度最佳影片獎

  • 旅遊真台灣 Lena & Patrick

  • 🏆錫蘭Ceylan

  • 夜市王

  • Joeman

  • The DoDo man－嘟嘟人

🏆潛力新星獎

  • 沒轉外框的學藝股長

  • 妙妙男爵

  • 🏆拉麵浪人 Simon

  • 我想問的是⋯

  • mitayen

  • 洪維尼

  • A-Che阿哲

🏆年度個人創作者獎

  • 超粒方

  • 錫蘭Ceylan

  • 林嘉凌 薔薔Maze

  • 🏆Andy老師

  • 西西歪 ccwhyao

🏆年度團體創作者獎

  • HahaTai 哈哈台

  • 有特色的帥哥

  • 蔡阿嘎Life

  • 賤葆偷偷摸摸辦的小頻道

  • 許伯＆簡芝－倉鼠人

  • 🏆欸你這週要幹嘛

  • The DoDo man－嘟嘟人

2025走鐘獎 | 委員名單

  • Dcard Video

  • The DoDo Men Ian

  • 百靈果

  • 呱吉

  • 美麗本人

  • 黃氏兄弟

  • 超認真少年

