2025走鐘獎／Andy奪年度創作者、錫蘭拿兩大獎感言只有兩個字！第7屆走鐘獎完整得獎名單、典禮亮點一次看
2025第七屆走鐘獎將於11/15在壹電視攝影棚登場，今年因場地關係，僅開放創作者到現場，歡迎觀眾在線上直播相見。本屆入圍名單「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」皆入圍8大獎，「旅遊真台灣 Lena & Patrick」入圍6項，今年屢登上媒體版面的Andy老師首度入圍走鐘獎，就入圍了5個獎項；年度個人創作者獎部分由超粒方、錫蘭、薔薔、Andy老師、西西歪5人角逐，競爭相當激烈。2025走鐘獎頒獎典禮時間、地點、主持人、頒獎嘉賓、直播平台、入圍名單、得獎名單不斷更新。
2025走鐘獎｜典禮現場
表演內容：
典禮獎項：
2025走鐘獎｜日期、時間、地點
2025走鐘獎｜主持人、司儀、表演嘉賓
紅毯主持人：拿拿摳、蔡哥
典禮主持人：恩熙俊、阿樂
典禮司儀：賈培德
表演嘉賓：開場表演 Gummy B
2025走鐘獎｜頒獎嘉賓
呱吉 、薔薔
邰智源、Mana
比杰、熱狗王
劉亮佐、趙小僑、典典
眼肉芽、鼻妹
蔡阿嘎、Ian
蔡哥、阿翰
藍亦明、李毅誠
有特色的帥哥
哇嘿噴
壹加壹
曾博恩
2025走鐘獎｜直播平台
LINE VOOM 官方帳號
2025走鐘獎 | 完整得獎名單
🏆一級玩家獎
超粒方
魔王的直播間
啾啾鞋
🏆漫遊者WandereR
放火Louis
🏆金頭腦獎
海邊過日子 Living by satoumi
The News Lens 關鍵評論網
超級歪 SuperY
🏆音樂家的無聊人生 Musecow
超認真少年Imserious
志祺七七
PanSci 泛科學
🏆訪到心坎獎
旅遊真台灣 Lena & Patrick
🏆Dcard Video
HahaTai 哈哈台
范琪斐的美國時間
曾博恩
🏆哈哈哈哈獎
達康.come笑Tube
有特色的帥哥
🏆多米多羅domidolo
黃大謙
移動岑寶
🏆以食為天獎
拉麵浪人 Simon
夜市王
to-do chris
咪蕾 미래
壹加壹
🏆Chef Chouchou阿辰師
🏆可以色色獎
TRAVELIST GS／都三十歲了還一直玩
🏆林嘉凌 薔薔Maze
Dcard Video
中指通
范琪斐的美國時間
夫夫之道Fufuknows
蘋蘋澎澎PINPINPONPON
🏆好好聽音樂獎
小麻雀樂團 Sparrow061
林嘉凌 薔薔Maze
金魚腦Goldfish Brain
DIKA 豚足姬
Namewee
🏆黃大謙
🏆生活風格獎
旅遊真台灣 Lena & Patrick
🏆昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
35線上賞屋
Andy老師
漫遊者WandereR
The DoDo man－嘟嘟人
🏆生命貢獻獎
海邊過日子 Living by satoumi
Andy老師
🏆Zoebitalk肉比頭
單程旅行社
攝徒日記Fun TV
許伯＆簡芝－倉鼠人
The DoDo man－嘟嘟人
🏆有夠烙賽獎
賤葆偷偷摸摸辦的小頻道
小尾巴
鴛鴦大盜
床編故事 Bad Time Stories
🏆The DoDo man－嘟嘟人
🏆親手做的獎
哇洗弘A X 我是小林
阿仁
🏆胡子Huzi
J-Bao賤葆
波比 BobbyChenoo
黃小潔Jerry
🏆無情工商獎
旅遊真台灣 Lena & Patrick
星期天
土豆 Toodle
Dcard Video
洪維尼
🏆金魚腦Goldfish Brain
🏆運動健身獎
🏆秋天剩旅行 Danny_GMFM
SBD Taiwan 邱個
Zoebitalk肉比頭
HowFun
The DoDo man－嘟嘟人
蔡哥
🏆說走就走獎
拉麵浪人 Simon
旅遊真台灣 Lena & Patrick
🏆Dcard Video
HahiTai 哈哈台
金魚腦Goldfish Brain
Zoebitalk肉比頭
🏆最佳MV獎
A_RooT同根生
Namewee
佑仁
美麗本人
🏆High-邱志恆
普通隊長
🏆最佳攝影獎
Yo’s
Celine’s Way不只是旅行
🏆林嘉凌 薔薔Maze
Chill先生一家人
辰旭KEYNO
🏆最佳動畫獎
土豆 Toodle
BugCat Capoo
SIKA
床編故事 Bad Time Stories
🏆鼻妹
🏆最佳剪輯獎
Yo’s
夜市王
派瑞任務 Mission P
翻滾吧杰克
🏆壹加壹
🏆最佳戲劇獎
🏆搞笑玩家集合囉！Play Boy Station！
Dcard Video
Eric Duan
有特色的帥哥
SIKA
星期五67
蝦皮購物
🏆最佳節目獎
🏆夜市王
Dcard Video
HahiTai 哈哈台
Andy老師
Joeman
大頭佛工作室
單程旅行社
🏆最佳製作人獎
🏆敏迪選讀
旅遊真台灣 Lena & Patrick
Andy老師
單程旅行社
志祺七七
PanSci 泛科學
The DoDo man－嘟嘟人
🏆最佳娛樂短影片獎
阿翰po影片
滌綸木子李
土豆 Toodle
🏆Dcard Video
有特色的帥哥
法律易開冠
🏆最佳情報短影片獎
🏆干智安 Andrew Kan
Ki笑人生
敏迪選讀mindiworldnews
土豆 Toodle
Namewee
The DoDo man－嘟嘟人
🏆最佳音樂短影片獎
DAPUN 大胖
A_RooT同根生
蔡阿嘎
黃大謙
放火Louis
🏆High-邱志恆
黃氏兄弟
🏆最佳影響力獎
The News Lens 關鍵評論網
🏆錫蘭Ceylan
夜市王
Dcard Video
HahaTai 哈哈台
Joeman
大頭佛工作室
🏆年度最佳影片獎
旅遊真台灣 Lena & Patrick
🏆錫蘭Ceylan
夜市王
Joeman
The DoDo man－嘟嘟人
🏆潛力新星獎
沒轉外框的學藝股長
妙妙男爵
🏆拉麵浪人 Simon
我想問的是⋯
mitayen
洪維尼
A-Che阿哲
🏆年度個人創作者獎
超粒方
錫蘭Ceylan
林嘉凌 薔薔Maze
🏆Andy老師
西西歪 ccwhyao
🏆年度團體創作者獎
HahaTai 哈哈台
有特色的帥哥
蔡阿嘎Life
賤葆偷偷摸摸辦的小頻道
許伯＆簡芝－倉鼠人
🏆欸你這週要幹嘛
The DoDo man－嘟嘟人
2025走鐘獎 | 委員名單
Dcard Video
The DoDo Men Ian
百靈果
呱吉
美麗本人
黃氏兄弟
超認真少年
