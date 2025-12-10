「2025超偶聯盟 臺南萌市力」周六熱鬧登場 交通資訊報你知

「2025超偶聯盟 臺南萌市力」將在臺南市政府曾文市政願景園區歡樂登場。集結觀旅局「魚頭君」、西拉雅國家風景區管理處「灰熊熊」、市場處「菜籃仔」、動保處「豆哥」與「凱娣」、體育局「大員」與「甜甜」、左鎮化石園區「KOKO」、臺南市立圖書館「蛙寶」，以及統一獅球團吉祥物「萊恩」等10位可愛的臺南人氣吉祥物，與民眾近距離互動。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 由臺南市政府觀光旅遊局主辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動之一「2025超偶聯盟 臺南萌市力」，將於本周六(13)在臺南市政府曾文市政願景園區歡樂登場。活動當天將集結觀旅局「魚頭君」、西拉雅國家風景區管理處「灰熊熊」、市場處「菜籃仔」、動保處「豆哥」與「凱娣」、體育局「大員」與「甜甜」、左鎮化石園區「KOKO」、臺南市立圖書館「蛙寶」，以及統一獅球團吉祥物「萊恩」等10位可愛的臺南人氣吉祥物，與民眾近距離互動。

現場同步展出5座吸睛的大型氣偶，包括泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣登場的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau，打造超萌拍照打卡景點。此外，還規劃街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲及特色美食市集等豐富內容，邀請大小朋友周末一起到曾文市政願景園區放鬆玩樂。

台南市長黃偉哲表示，「2025超偶聯盟 臺南萌市力」是今年末值得期待的親子活動，歡迎大家一起來臺南感受吉祥物滿滿的萌市力。此外，2025臺南購物節消費抽獎活動熱烈展開中，將持續至明(115)年3月1日止，為方便民眾參與特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，民眾除了在臺南店家消費滿50元，在吉祥物活動現場市集消費也可以獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，歡迎大家規劃多日遊程，來臺南消費，把大獎好禮帶回家。

觀旅局長林國華表示，民眾來參加「2025超偶聯盟 臺南萌市力」活動，也可以順遊總爺藝文中心、麻豆代天府、蔴荳古港文化園區等周邊特色景點，品嚐麻豆在地美食，例如碗粿、土魠魚焿、鍋燒意麵、牛肉湯、古早味點心及特色冰品等，快揪親朋好友一同踏上輕鬆愉快的臺南小旅行，與可愛的吉祥物們共享萌趣與笑聲的歡樂週末時光吧！

活動交通資訊(曾文市政願景園區)

(一) 自行開車：

1.國道1號接台84線往玉井方向，下17K下營交流道至園區。

2.國道3號接台84線往北門方向，下17K下營交流道至園區。

(二) 搭乘大眾交通運輸工具：

民眾可搭乘黃5、黃20及橘10公車至水崛頭站(園區入口旁)，為維護活動場域動線及民眾安全，公車於活動當日(12/13)取消停靠園區內曾文市政願景園區站，請搭乘公車民眾於水崛頭站下車步行進入活動會場。

(三) 園區內設置免費機車及汽車停車場，請民眾進入園區後，依指示停放車輛。

更多活動詳情，請持續關注台南旅遊網與台南旅遊臉書粉絲團，掌握最新活動資訊。

