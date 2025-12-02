「2025超偶聯盟 臺南萌市力」13日麻豆曾文願景園區登場
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】由臺南市政府觀光旅遊局主辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動之一「2025超偶聯盟 臺南萌市力」來囉！活動將於12月13日在臺南市政府曾文市政願景園區熱鬧登場，現場將集結10位臺南吉祥物明星與民眾近距離互動，並設有5座大型氣偶展示，同時規劃多項豐富精彩活動，包括街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲與美食市集。
本次活動邀集10位臺南人氣吉祥物明星登場，包括觀光旅遊局的魚頭君、西拉雅國家風景區管理處的灰熊熊、市場處的菜籃仔、動保處的豆哥與凱娣、體育局的大員與甜甜、左鎮化石園區的KOKO、臺南市立圖書館的蛙寶，以及統一獅球團的萊恩，並安排10位萌明星與民眾一起賣萌、互動、玩遊戲。除了各具特色的吉祥物外，現場還有泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau等5座大型氣偶跟大家見面。想要一次收集臺南吉祥物的粉絲，千萬別錯過！
活動現場規劃互動式闖關活動，參與民眾可至服務台領取闖關集章卡(限量400張)，完成四項任務即可兌換50元市集券一張，可用於現場市集折抵消費(市集券數量有限，如兌換完畢，改為贈送小禮物乙份)。此外，現場還有2座大型遊戲氣墊讓小朋友盡情玩樂放電，以及4組精彩的街藝表演輪番上陣，包含有互動式故事帶小朋友歡樂唱跳、體驗夢幻泡泡秀、小丑氣球魔術秀等表演，活動內容豐富，歡迎民眾攜家帶眷一起來同樂。
現場匯集超過25攤在地小農、手作文創DIY與美食小吃，讓民眾在歡樂氛圍中大啖美味。別忘了使用闖關集章獲得的50元市集券，吃得開心又買得盡興。此外，2025臺南購物節消費抽獎活動將持續至明(115)年3月1日止，為方便民眾參與特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，民眾除了在臺南店家消費滿50元，在吉祥物活動現場市集消費也可以獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，歡迎大家規劃多日遊程，來臺南消費，把大獎好禮帶回家。
觀光旅遊局林國華局長表示，「2025超偶聯盟 臺南萌市力」活動內容精彩豐富，是今年末值得期待的親子活動，不論是想與可愛吉祥物合影、讓孩子盡情放電，或品味臺南在地美食，都能一次滿足。民眾也可以順遊總爺藝文中心、麻豆代天府等周邊特色景點，快邀親朋好友一同來臺南，與吉祥物共度充滿萌趣與笑聲的歡樂週末吧！更多活動詳情，請持續關注台南旅遊網與台南旅遊臉書粉絲團，掌握最新活動資訊。
台南旅遊網 https://www.twtainan.net
台南旅遊臉書粉絲團 https://www.facebook.com/traveltainan
▲超偶聯盟_臺南盟市力。
其他人也在看
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「2025 BMW 聖誕馭愛同行」公益行動啟動
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。2GameSome ・ 16 小時前 ・ 發起對話
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜年度最強親子展早鳥現省百元、永恆畢卡索筆記本套票399元超划算、蜷川實花展十年回歸
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話
新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策
社會中心／王毓珺、吳培嘉 新北報導新北市在今年12月，高齡長者人口數，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，要怎麼讓長輩們，能夠在地樂活、在地安養，也成為重要的課題，新北市府也在上午（1日）舉辦"80萬銀力耀新北"活動，要讓長輩們能更加瞭解，並善用樂齡資源。新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會：「新北市已達成，里里都有銀髮俱樂部的目標。」舞台上的表演者們，以"楊門女將"這個家喻戶曉的故事，喚起觀眾的共鳴，再透過京劇的文化底蘊，傳達「愈老彌堅」的精神，呼籲銀髮族，活到老學到老。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「（新北市）就達到80萬（銀髮族）了，所以我們80萬，是一個新的里程標，我們目前就已經在12月份，會達到20%的超高齡社會。」新北市12月高齡長者，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，為了讓長者，人老心不老，新北市也推出十大亮點友善樂齡政策，包含一里一據點銀髮俱樂部、敬老愛心卡服務升級擴大、六都首創長照處、學習無齡城市共學等，打造宜居、安心、健康、樂活的友善城市。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「我們新北市的日間照顧中心，達到120家已經達標了，不但我們120家的日間照顧中心，我們有633個社區照顧關懷據點，還有1400多家的銀髮俱樂部，新北市的長輩，我們要讓他們在這塊土地，能夠安心樂活。」新北市也在歡樂耶誕城，舉辦「80萬銀力耀新北」活動，15個局處結合據點、社區、協會、社團擺攤，透過遊戲、闖關、美食分享等，讓現場的銀髮族們不只玩得開心，也能瞭解、善用樂齡資源。原文出處：新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策 更多民視新聞報導施工挖破管6萬戶無水可用 3天後仍有2成用戶停水城市轉型交通先行！ 新北市完成121座停車場建設新北淡水大停水「已恢復八成」？侯友宜臉書遭灌爆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定浪漫「飄雪時刻」
中部中心／邱俊超 苗栗報導2025苗栗耶誕城活動，1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場，以"雪"與"光"為設計主題，打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇車造景，更有指定的"飄雪時刻"，滿滿的耶誕過節氣氛。正式點燈，苗栗竹南公園裡，不只10公尺高的巨型耶誕樹，在夜晚閃耀亮眼，更驚喜的還有這一幕，下雪了！2025苗栗耶誕城活動 12月1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場(圖/民視新聞)細雪紛飛、光影錯落，人造雪景創造浪漫。2025年苗栗耶誕城活動，1日點燈，竹南公園裡滿滿的耶誕氛圍環繞。以雪與光為設計主題，在公園打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇造景、貓裏喵雪國村與雪印之丘互動光廊等四大主題展區。大朋友小朋友玩得不亦樂乎。主燈區「下雪耶誕樹主秀」以鋼構打造10公尺高耶誕樹 (圖/民視新聞)苗栗縣長鍾東錦：「希望鄉親到現場來打卡，也滿多趣味的活動，我們12月份還有很多活動，包括我們客委會主委特別提供，12月12日至14日客家燈怪，那個是很大型的現場的節目，希望鄉親到竹南國中預定地（參加）。」縣長鍾東錦表示，今年配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方特色整合，規劃光影、音樂、美食。活動期間每週五至週日與元旦當日，每晚指定時刻，6、7、8、9整點，各有5分鐘下雪秀，讓民眾在苗栗體驗、沉浸式耶誕浪漫雪景。活動期間每週五至週日與元旦當日 每晚指定時刻，6、7、8、9整點各有5分鐘下雪秀 (圖/民視新聞)原文出處：2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定「浪漫飄雪」至明年1/4 更多民視新聞報導又遭AI換臉 苗栗縣長鍾東錦遭盜肖像賣「油柑茶」巴西里約"海上耶誕樹"吸睛 亮燈儀式吸引上千人2025新北耶誕市集登場 電競科幻風翻轉耶誕城 副市長陳純敬揪民眾一起來逛市集民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
第七屆「和泰公益夢想家」決賽暨成果展覽精采落幕實踐創新永續想法 培育下一代永續創新人才
第七屆「和泰公益夢想家」決賽暨成果展覽精采落幕實踐創新永續想法 培育下一代永續創新人才SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 116
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 69
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 110
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 123
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 35
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 76
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 62
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話