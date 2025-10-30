《2025跨境電商焦點報告》 數位大接班時代來臨
台北市進出口公會（IEAT）與亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）共同發布《二○二五跨境電商焦點報告》，就以數位轉型、二代接班、AI應用為主題，從全台四百多家企業問卷與訪談中，解析台灣中小企業在接班、品牌與外貿電商轉型上的第一手思考與現況。根據報告指出，有八七％企業認為「必須升級或轉型」，並具高度共識，甚至一代對轉型升級的憂心程度更高於二代。（見圖：IEAT提供）
台灣產業正處於數位升級與轉型關鍵時刻，若能搭配企業傳承與二代接班機會，將力助外貿企業走向國際新格局。報告指出，有八七％企業認為「必須升級或轉型」，主要驅動因素來自：市場競爭加劇（七二％）、AI與電商新發展（六八％）及顧客需求轉變（五八％）。在企業商業運營走向數位化與科技化的過程中，仍面臨專業人才不足（六六％）、決策階層對數位需求理解有限（五七％），以及投資報酬不確定（五七％）等三大挑戰。
在品牌經營方面，七七％企業認為品牌化是必然趨勢，但目前具自有品牌（OBM）的僅二二％，顯示台灣中小企業未來仍有巨大的品牌展現能量。在操作風險部分，企業主要擔心行銷投資與報酬風險，以內部團隊不熟悉品牌營運等。IEAT分析，由跨境電商所塑造的平台經濟，已為企業提供一個低風險的品牌試水溫環境，尤其透過AI與數據分析更能協助企業精準決策，大幅降低品牌經營成本，且提高經營能量與機會，值得台灣企業關注與投入。
有關世代間的轉型動機，調查發現一、二代對數位變革都有高度危機感，擔心不轉型就會被市場淘汰，或陷入單一依賴的風險，也有害怕錯失進入新市場良機，僅有八％的企業認為三至五年內或完全不受影響。其中，一代最期待的變革是「讓公司變得更現代、專業與數位化（七四％）」，對企業現況展現極高責任感；二代則最期待「創造新的營收與商業模式，減少單一業務依賴（八四％）」，反映出二代不滿足延續既有運營型態，渴望透過轉型帶來新的市場機會。
IEAT秘書長黃文榮指出，企業傳承是責任的移轉，也是經營思維的創新與再造。若能以數據為共通語言，一代傳承產業經驗，二代導入數位能力，接班就能成為企業新升級的起點。
外貿型的台灣產業將在面對數位經濟下的跨境電商機會，根據調查報告，有八五％的企業看好，並展現濃厚興趣。亞馬遜全球開店指出，在過去幾年快速發展中，已有諸多先行業者以台灣自創品牌，挾帶台灣的優質產品勇闖亞馬遜的北美、歐洲、日本等國跨境電商市場，甚至在全球開啟十個以上站點，成為貨賣全球的國際企業，其中即有由一、二代共同攜手開拓出資深台灣企業的第二成長曲線與國際品牌之路。
IEAT與亞馬遜全球開店綜合調查報告與企業訪談指出，台灣企業在「接班×數位×永續」之間正逐步形成共識。對多數中小企業而言，永續不僅意味環保，更代表組織延續與創新能力。當新世代經營者以AI、品牌與電商為槓桿推動轉型，同時承接上一代的經驗與價值觀，接班便成為企業升級的起點。
