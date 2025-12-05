2025跨年不撞衫攻略！4種派對場景穿搭超實用，舒適、優雅、搶眼一次到位

（圖／品牌提供）

2025即將華麗收尾，跨年夜值得用最亮的一套造型，迎接嶄新的自己～想在倒數瞬間化身全場焦點？以下4種「跨年場景ｘ穿搭策略」準備好了，從高光洋裝到療癒針織、從野外浪漫到演唱會氣場，保證每一套都能在 00:00 那一刻閃到對的人、拍出最炸IG照！

跨年派對穿搭：溫馨屋頂派對、針織ｘ暖色系完勝

城市夜景在腳下鋪開，好友圍坐在小暖燈旁，這場合重點就是－自在但不能邋遢。用溫柔層次＋針織材質，讓人想多看兩秒的暖心系魅力～柔軟針織上衣、搭溫暖奶油色或焦糖色下身，整體溫柔又乾淨，若想增加精緻度，可選微微亮線、毛絨材質或落肩設計，小細節就能悄悄提升時髦度。

（圖／self-portrait提供）

（圖／self-portrait、GANNI提供）









跨年派對穿搭：浪漫景觀餐廳、約會必勝的高光洋裝

跨年大餐一定要「盛裝到底」！不必太誇張，精緻但有存在感的細節才是跨年浪漫的關鍵，這時最能撐起氛圍的就是剪裁俐落的洋裝。亮面材質、細緻水鑽、極簡卻銳利的線條，都能在舉杯、側身、回頭每個瞬間展現你的優雅輪廓。

（圖／self-portrait提供）

（圖／self-portrait、GANNI提供）





跨年派對穿搭：私密感滿分的豪華露營、波西米亞風的自由美學

如果選擇躲進山林迎接新年，享受大自然的洗禮，那穿搭就要和自然節奏同步。大自然色系＋率性線條，搭配寬鬆剪裁、流蘇細節、仿舊皮革、碎花洋裝、溫暖針織外套—各種波西米亞風格單品，重點是輕鬆、飄逸、沒有束縛感，像把一整年的壓力甩進火堆裡。

（圖／GANNI、ISABEL MARANT提供）

（圖／ISABEL MARANT提供）

跨年派對穿搭：跨年演唱會、氣場剪裁＋亮點單品 就是焦點

低頻震到心臟、燈光掃過人群、與萬人倒數吶喊—這種場合需要狂刷存在感！特殊材質＋銳利輪廓，就是演唱會最會穿的人～有結構的短版外套、不規則剪裁、金屬質感單品、強烈印花或科技感面料，都能讓在人群中亮到發光。搭配一點叛逆風，比如皮革短裙、工裝褲，再噴上自信，你就是自己的主舞台。

（圖／ISABEL MARANT、GANNI提供）

（圖／ISABEL MARANT提供）





