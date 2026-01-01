2025跨年晚會哪場最強？ 鄉民狂讚「這縣市」：免費的頂級演唱會

張惠妹領軍台東跨年演唱會《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》。（圖／臺東縣政府提供）

為了告別2025年、迎接2026年新氣象，全台多縣市均舉辦了跨年晚會，除了有台灣實力派歌手演出外，更有地區邀請韓國明星助陣。對此，就有網友直言，今年最強的演唱會就在台東，特別是天后張惠妹更在倒數結束後、邁入2026年的第1秒嗨唱〈3天3夜〉，讓一票人紛紛點頭認同。

這名網友在PTT八卦板以「目前2026最頂的演唱會就在台東沒錯吧？」為題問卦，表示台東氣氛非常嗨，阿妹更唱了〈3天3夜〉，「所以話說回來，目前2026最頂的演唱會就在台東沒錯吧？」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「最high的歌來了，台東要震起來了」、「2026第一天第一首就〈3天3夜〉能不high嗎」「不然？都25萬人了」、「太扯了，其他台人數降一半，台東還在上升，又破25萬人」、「台東今年最頂無誤」、「整個現場在地震」、「台東太狠了」、「感覺至少這5年內最頂了」「空拍現場人超多」、「現場在玩遊戲，超級high，對比其他地方，氣氛差超級超級多，下次也想去台東了」。

也有人指出，「這是可以免費看的嗎」、「笑死！這邊跳不會被罰款」、「控場、唱功，氣氛超強」、「最頂演唱會等級，天后串場當主持人」、「以後常態化的話，台東都訂不到住宿了」、「根本不需要主持人，直接嗨爆」、「阿妹、A-Lin、戴愛玲，什麼夢幻共演」、「本來碳暈到想睡，現在整個醒來」、「免費的阿妹演唱會欸，你說賺不賺」、「羨慕在場的人看免費的頂級演唱會」。

據了解，阿妹是此次台東跨年演唱會的總導演，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA張惠春、桑布伊等歌王歌后，在台東國際地標開唱，現場湧進超過10萬民眾共襄盛舉，線上直播收看人數更一度飆破27萬人。

特別的是，台東跨年晚會全程只有YouTube直播，沒有安排主持人，讓歌手們現場發揮，還施放了長達5分鐘的煙火秀，總計有8000發豪華煙火。

