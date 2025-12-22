【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】「2025 車埕藝術季」於114年12月19日起至115年1月31日熱鬧展開，今年以《藝起漫遊兔咩森林》為主題，結合車埕獨有的山林景觀與懷舊鐵道風情，透過藝術裝置與多元互動活動，邀請民眾沿著鐵道緩步漫遊，在冬日山林中展開一段溫暖療癒的藝術旅程。

▲「2025車埕藝術季—藝起漫遊兔咩森林」冬日山林藝術旅程開展。

▲「2025車埕藝術季—藝起漫遊兔咩森林」冬日山林藝術旅程開展。

本屆藝術季最吸睛的亮點，莫過於悄悄現身於車埕各個角落的神秘角色-來自車埕秘境的森林朋友「兔咩」。兔咩融合兔子與綿羊的可愛意象，毛茸茸的療癒外型令人一眼愛上，將化身為藝術季的引路人，陪伴大小朋友穿梭於車埕聚落與林班道商圈之間，引領旅人發掘隱身在山林與街角的藝術驚喜，為整個聚落注入童話般的想像力。

▲活動期間也特別規劃多項參與式活動，讓遊逛過程更添樂趣。

主辦單位車埕藝文觀光發展協會表示，「2025 車埕藝術季」希望透過充滿童趣的藝術創作與互動體驗，邀請旅人放慢腳步，重新感受車埕深厚的林業與鐵道文化底蘊，以及人與自然共存的聚落魅力。藝術季不僅是視覺饗宴，更是一場能讓人親身參與、用心感受的生活美學體驗。

▲「2025 車埕藝術季—藝起漫遊兔咩森林」將一路展出至115年1月31日（六），不論是親子同遊、好友結伴，或是情侶漫步，都能在車埕找到屬於自己的療癒時光。

活動期間也特別規劃多項參與式活動，讓遊逛過程更添樂趣。其中「車埕集貼趣」邀請民眾走訪指定地點，蒐集限定造型貼紙，完成集貼即可兌換精美小禮，將專屬於車埕的兔咩回憶帶回家；另有「滿額送刮刮卡」活動，凡於合作店家消費達指定金額，即可獲得刮刮卡試手氣，有機會刮出超人氣《兔咩公仔》購買資格，讓藝術季的驚喜延續到日常生活中。

「2025 車埕藝術季—藝起漫遊兔咩森林」將一路展出至115年1月31日（六），不論是親子同遊、好友結伴，或是情侶漫步，都能在車埕找到屬於自己的療癒時光。主辦單位誠摯邀請民眾於這個冬天走進車埕，跟著兔咩的腳步，展開一場充滿想像力與溫度的山林藝術漫遊。