2025農曆十月運勢出爐：「這生肖」事業運大滑落 3生肖準備發大財

想發財千萬別錯過！2025農曆十月（國曆11/20～12/19）「補財庫」最強吉日即將到來！這個被稱為「小陽春」的開運月，是向水官大帝懺悔、扭轉運勢的絕佳時機。恭喜屬虎、龍、狗的朋友，本月運勢旺翻天！想知道如何把握良機、迎好運？快看命理專家雨揚老師對12生肖在農曆十月運勢的完整解析。

生肖鼠運勢：金水相生添福氣 黃色能量護體助開運

開運重點提示：鼠寶寶的幸運色是金黃色，貴人生肖是屬龍的朋友。鼠寶寶用餐時不妨嘗試用地瓜和南瓜來代替白米飯，也可以在飯後吃一些柳丁、椪柑等水果，只要酌量食用，便能藉由金水相生的五行能量強化鼠寶寶的整體運勢，讓你強身健體之餘，還能獲得財福皆美、諸事順遂的好運。

廣告 廣告

工作運：樂觀面對 積極進取

事業運不錯，即便鼠寶寶在職場上遭遇不少阻礙，也能以樂觀的心態來面對，甚至會把遇到的挫折轉化為砥礪前行的養分，這般積極進取的精神不僅有助於創造正向磁場、讓更多好事與好運靠近，還有助於增加鼠寶寶的曝光率，讓你在關鍵時刻有機會獲得重要貴人的大力協助。

感情運：阻礙不斷 心不在焉

愛情運不順，單身的鼠寶寶雖然試圖製造與心儀對象相處的機會，但是總在開口邀約前因各種突發狀況而事與願違，讓你感到相當沮喪與心累；有伴的鼠寶寶可能因心事重重而感到力不從心，就連與伴侶聊天時也常常心不在焉，小心這件事引起對方不滿，甚至引發口角衝突。

健康運：容易生病 要多休息

健康運不佳，向來勞心勞力的鼠寶寶，這個月容易因為晚睡或缺乏適當的休息，導致免疫力直線下滑，小心身體的修復能力也跟著受到影響。建議鼠寶寶培養良好的睡眠習慣，也別忘了要有充足的睡眠時間，這些都有助於鼠寶寶更好地控制血糖，進而達到改善記憶力的效果。

金錢運：留意財物 旁人牽線

財運平平，由於鼠寶寶最近比較容易忘東忘西，所以出門時務必隨時留意自己的財物與證件，尤其是需要匯款和轉帳的鼠寶寶，只要再三核對帳號資訊，便能避免恍神所造成的金錢損失。此外，如果鼠寶寶願意向同事或親友釋出想找兼差的消息，有機會因心想事成而收入漸增。

看更多：天魁星助攻！4生肖有貴人幫 愛情事業雙開花 年底前好運大翻身



生肖牛運勢：桃紅旺土開財庫 火土相生啟動富貴磁場

開運重點提示：牛寶寶的幸運色是桃紅色，貴人生肖是屬蛇的朋友。牛寶寶外出或洽談業務時不妨配戴紅珊瑚、紅銅鈦晶、紅瑪瑙等水晶飾品，也可以在隨身包包中放入紅色系長夾與零錢包，藉由火土相生的五行能量，迅速活絡牛寶寶的富貴磁場，讓你走到哪都能好運旺旺來、財富翻倍賺！

工作運：壓力山大 忙中有序

工作運平平，牛寶寶可能因為過去曾與同事有過激烈爭執，或者被迫承接了不少繁重的業務，導致這個月有很高的機率必須在高壓環境中度過，建議牛寶寶這段時間務必沉住氣、將心力放在眼前的事務上，只要咬緊牙根、按部就班地完成待辦清單上的項目，便能避免忙中有錯。

感情運：避免設限 度過難關

愛情運吉中藏凶，單身的牛寶寶近期能夠遇到不少令你心動的對象，但是要留意容易因為找不到進一步發展或接觸的機會，進而湧現想打退堂鼓的念頭；有伴的牛寶寶即便遇到人際關係帶來的考驗，也會因為伴侶願意陪你度過這段非常時期，讓你再次找回對生活的熱情與動力。

健康運：凶星夾擊 小心受傷

健康運走下坡，受到凶星能量的侵擾，牛寶寶這個月可能會感覺自己比平時還要容易受傷，例如搬桶裝水時因姿勢不正確而不小心傷到腰，或者躺著滑手機時手機不慎砸中眼睛，建議牛寶寶務必多留意自身安全，也要小心生活中潛在的血光危機，方能將凶星帶來的威脅降到最低。

金錢運：八方來財 精準入袋

財運暢旺，經常把賺錢放在第一順位的牛寶寶，最近可能會有不少驛馬財正等著你，尤其是從事業務或開店做生意的牛寶寶，這個月將有機會因跑東跑西而賺進八方財祿，只要牛寶寶平時不過於揮霍，並且多留意身邊潛在的破財危機，便能將辛苦賺來的財富牢牢鎖在錢包裡。

看更多：11/16～11/22生肖運勢 5大生肖財運爆棚正偏財雙收！兔、雞五星滿貫最強運



生肖虎運勢：黑曜護身擋煞氣 貔貅開財門福運自來

開運重點提示：虎寶寶的幸運色是黑色，貴人生肖是屬馬的朋友。虎寶寶開會或拜訪客戶時不妨配戴黑色系水晶飾品，例如黑碧璽、黑瑪瑙或黑曜石，也可以繫上有雙貔貅圖案的皮帶，除了能讓聚財瑞獸為你鎮庫，還能用自身貴氣開啟財富之門，讓虎寶寶錢潮似錦如泉湧、腰纏萬貫好運來！

工作運：貴人降臨 大好時機

職場運高漲，在貴人吉星的加持下，虎寶寶不僅手邊的業務都能順利進行，也會出現不少備受矚目或被長官提拔的機會，讓你感覺自己終於等到發光發熱的大好時機。只要虎寶寶多讚美同事的優點，並且以謙虛有禮的態度來對待每一個人，便能為自己創造更多好運與福氣。

感情運：釋出消息 齊心協力

愛情能量豐沛，單身的虎寶寶最近和親友聊天時不妨釋出想談戀愛的消息，或者多聊聊自己的擇偶標準，有機會認識到對你感興趣的新對象；有伴的虎寶寶相當有責任感，不論伴侶在生活中遇到哪些難題，你都願意和對方齊心面對考驗，讓雙方在感情這條路上能夠走得更加長遠。

健康運：安排旅遊 動出好運

健康運上揚，向來精力充沛的虎寶寶，最近可說是精神飽滿、體力充足，不妨趁這個月帶家人去其他地方旅遊或散心，或者揪閨密們來一場與溫泉和美食共舞的療癒小旅行，除了能夠藉由互動來增進彼此的感情，也能在聊天的過程中讓身心快速充電，有助於整體運勢更加分。

金錢運：拿出毅力 財路大開

財運亨通，如果虎寶寶希望自己能有更多進財管道，這個月不妨嘗試開闢各種財路，例如小額創業、團購批發，只要選擇的是合法且正當的賺錢方式，也願意拿出毅力與行動力去執行，將有機會因貴人降臨而有不同程度的豐收，讓虎寶寶的努力成功變現成滿滿的財富好運。

生肖兔運勢：綠色好氣場強免疫 蔬果增能量守住健康財

開運重點提示：兔寶寶的幸運色是深綠色，貴人生肖是屬羊的朋友。兔寶寶用餐時可多吃能增強免疫力的綠色蔬菜，例如茼蒿、菠菜或油菜，或者在飯後吃一點綠蜜棗、芭樂等富含維生素C的當季水果，除了有助於降低身體發炎機率，也能抵抗來自外界的疾病，成功守住兔寶寶的健康財福。

工作運：敬業精神 令人欽佩

事業運普通，如果兔寶寶在職場上遇到令人不開心的事情，例如主管刻意在會議上挑剔一些無傷大雅的小毛病，或者合作已久的廠商惡意拖欠款項，務必秉持著專業與微笑來解決問題，你會發現你的圓融與處事態度早已贏得他人對你的好感與讚許，優異表現更是廣受眾人好評。

感情運：溫柔體貼 給予信心

愛情運平穩，單身的兔寶寶不只是大家眼中溫柔體貼的好對象，更是願意在他人情緒低落或遭遇挫折時給予鼓勵與希望的理想伴侶；有伴的兔寶寶總能給予伴侶滿滿的情緒價值，不僅會特地觀察另一半的狀態，也會在眾人面前讚美對方的優點，讓人感受到被愛與尊重的幸福感。

健康運：留意情緒 放鬆心情

健康運平平，兔寶寶這個月容易受到氣溫影響，難免出現入睡困難、常在中途醒來等睡眠障礙，須慎防可能因此出現情緒管理問題，例如開車時因一點小事就狂按喇叭，或者不小心把他人當作出氣筒，建議兔寶寶平時多吃香蕉、奇異果與柑橘類水果，有助於達到抗憂鬱的效果。

金錢運：凶星來犯 當心破財

財運下滑，由於凶星來勢洶洶，這使得兔寶寶近期容易出現破財危機，例如有不肖人士運用AI技術假冒名人與親友的聲音和外貌來進行詐騙，或者因路怒症上身而出現罰單、賠償等金錢損失，建議兔寶寶遇到任何事時都要理性看待，切莫被感性牽著鼻子走，以免事後懊悔莫及。

看更多：千萬別點開！「慶祝本健康保險計劃成立30周年」簡訊或郵件是詐騙



生肖龍運勢：緋紅增旺財路亮 鼠緣相生助你財福翻倍來

開運重點提示：龍寶寶的幸運色是緋紅色，貴人生肖是屬鼠的朋友。龍寶寶近期不妨在家中吉位擺放能夠改善周身磁場、照亮自身財路的鹽燈，平日也可多使用有小鼠圖案的物品，例如雨具、手機殼或碗盤，這些都有助於強化龍寶寶的財富好運，讓你比其他人更快達到財務自由的目標。

工作運：陰霾散去 重見曙光

工作運大幅提升，如果龍寶寶先前不斷遇到阻撓的力量，那麼這個月將會在職場上收到不少好消息，例如突然被告知原先中止的案子即將重啟，或者動不動陷害你的小人終於被公司嚴懲，讓龍寶寶有了看見一絲曙光的希望，只要抓緊時機乘勝追擊，定有貴人助你快速升級。

感情運：眾人關注 解開誤會

愛情運爆棚，單身的龍寶寶舉手投足間總是散發著一股迷人氣息，不妨仔細觀察周遭的朋友或同事，你會發現有不少人渴望揭開你那神祕的面紗；有伴的龍寶寶雖然曾經與伴侶有過激烈爭執，但是這次能夠在長輩的幫助下成功解開彼此的誤會，讓雙方的感情有機會和好如初。

健康運：情緒穩定 健康無虞

健康能量豐沛，自從找回內心的平靜之後，龍寶寶近期將會深刻體悟到原來心情與許多疾病的發生真的有直接關係，這不禁讓你意識到身心健康的重要性，只要龍寶寶願意維持均衡飲食與良好作息，並且改掉嚼檳榔、抽菸等有害身體的不良習慣，便能有效延續你的健康財福。

金錢運：存錢時機 好好運用

財運大吉，對於想要存錢的龍寶寶來說，最近可說是累積錢財的大好時機，不僅會因深受長輩喜愛而獲得對方餽贈的錢財，也有可能遇見跨界合作、股票申購等賺錢契機，請好好把握這些難能可貴的機會，並且找時間做一次全面的理財規劃，日後定會有滿滿的收穫等著你。

生肖蛇運勢：豆綠植栽養好運 綠意蓬勃護職場

開運重點提示：蛇寶寶的幸運色是豆綠色，貴人生肖是屬牛的朋友。蛇寶寶平日可在辦公桌上擺放耐陰耐旱的綠色植物，例如黃金葛、開運竹或多肉植物，有空時不妨幫它們澆澆水、擦拭葉片上的灰塵，生意盎然的植株將能增強蛇寶寶的運勢，讓你在職場和財富增長上獲取意想不到的好運。

工作運：消息不斷 難免不安

事業運大幅滑落，蛇寶寶近期可能會聽聞公司陸續傳出不少壞消息，或者發現長期忍受高壓的中堅分子紛紛離職，這些變動將會讓你對充滿不確定性的未來感到相當不安與擔憂，建議蛇寶寶儘快穩住自己的心情，並且把專注力放在眼前的工作上，以免因情緒問題而影響自身表現。

感情運：失去聯繫 真誠溝通

愛情好運流失，單身的蛇寶寶容易因換公司、搬家等原因而與心儀對象失去聯繫，短時間內難以平復情緒，只能獨自一人慢慢療傷；有伴的蛇寶寶要留意可能因工作忙碌而失信於伴侶，導致雙方發生劇烈爭吵或冷戰，建議當下承認錯誤與做出適當補償，有助於修復彼此關係。

健康運：適當休息 避免過勞

健康運低迷，蛇寶寶這個月可說是相當忙碌，可能因搬家、換工作等事情而忙得暈頭轉向，導致免疫力也跟著悄悄下滑，小心身體與心靈直接亮起紅燈。建議蛇寶寶務必讓自己有充分的休息，也要多傾聽內在的真實聲音，才不會因為花太多時間在外務上而忘記照顧自己的需求。

金錢運：荷包乾癟 減少支出

財運走低，受到凶星能量的波及，蛇寶寶最近會在累積財富上感受到一定的阻力，除了容易因各種突發狀況而破財，在投資理財上也會因市場波動而被吃掉不少資金，建議蛇寶寶手頭上務必保有充裕的現金流，並且減少非必要性支出，才不會在緊要關頭出現荷包空空如也的窘境。

生肖馬運勢：土色穩心鎮能量 茶晶護體化煞保事業

馬寶寶的幸運色是土褐色，貴人生肖是屬虎的朋友。外出時可多配戴茶晶手串，茶晶五行屬土、對應海底輪，特別適合容易焦慮、缺乏安全感、長時間處於磁場複雜的環境或需高度專注的人士配戴，有助穩定磁場，吸收負能量並活絡財氣，讓馬寶寶的事業迎來更順遂的發展。

工作運：小人暗湧 穩定為先

開運重點提示：事業運不佳，馬寶寶宜留意人際互動，避免因心直口快得罪人，或因派系角力被迫選邊站、捲入口舌紛爭。建議保持低調、謹言慎行，專注於本職，以實力與成果贏得信任，讓專業替你發聲。更要以穩定為優先、耐心應對變局，自有貴人相助化險為夷，安然度過本月考驗。

感情運：敞開心胸 真誠溝通

感情運平順，單身的馬寶寶雖有不少結識新朋友的機會，卻容易因防備心重或標準過高而與良緣擦肩而過；有伴的馬寶寶可能因小事爭執或陷入冷戰，建議主動示好，讓對方感受到你的誠意與關懷。不妨安排散步、旅行，換個環境換個心情，自然能重新找回彼此的理解與溫度。

健康運：及時紓壓 活力湧現

健康運平穩，馬寶寶本月須特別留意情緒起伏，避免因壓力過大或情緒緊繃，造成睡眠不佳、免疫力下降等狀況。建議每天抽空到戶外走走，曬曬太陽、赤腳走在泥地上，或靜心擁抱大樹等，調頻與大地共振，讓自然的能量安撫身心，內在活力將重新湧現，讓你散發新生光采。

金錢運：節流開源 穩中有進

財運普通，理財宜保守，易有臨時的開銷或人情支出，建議馬寶寶先「節流」、後「開源」，可事先擬定支出計畫，避免被情緒或一時的衝動所左右。若能重新檢視收支、調整預算，進而善用專業拓展副業，年底仍有望見到穩定的積累。守得現金流，就能守得安心。

生肖羊運勢：金光護體強財庫 貴人相助好運不斷

開運重點提示：羊寶寶的幸運色是金屬金，貴人生肖是屬兔的朋友。平日可多配戴黃財神金海貝種子字項鍊，能幫助化解違緣與小人干擾，讓事業與財運更順利。每日回家後，不妨以金磚皂洗去一身穢氣，穩固招財磁場；其中24K金箔能喚醒全身的財富DNA，幫助以金吸金、源源聚財！

工作運：貴人扶持 穩步向前

事業運漸入佳境，雖然時間緊迫、任務繁重，且有不少細節須反覆溝通與協調，但只要羊寶寶保持柔和的態度、穩步應對，難題終能化解。此時將有女性同事或上司從中協助，或是過去受你幫助的貴人暗中幫你一把，讓一切進展順利，最終展現出令人驚豔的成果。

感情運：靜心調頻 情感順流

愛情運佳美，單身的羊寶寶有機會在聯誼或聚會中遇見氣質溫柔、互動自然的對象，對方的真誠與笑容將讓你心動不已；有伴的羊寶寶可報名參加靜心活動，讓自己開機重啟，並以更輕盈的狀態回到伴侶身邊，不但更專注、更有耐性，彼此的感情與心靈也將更為契合圓滿。

健康運：安排活動 充實生活

健康運佳美，羊寶寶只要保持規律的作息與良好的飲食，就能保持健康與活力。不過仍須注意肩頸僵硬與血液循環問題，尤其久坐者要多活動筋骨，可泡腳、按摩或靜坐放鬆，或利用假日時間親近大自然、曬曬太陽，都有助降低壓力、減少焦慮、緩和情緒，提升睡眠品質。

金錢運：穩中有收 漸入佳境

財運雖有波動，但漸入佳境，有望因長輩或貴人助力，接獲新訂單或新的合作機會，尤其從事銷售、顧問、創作或自由業的羊寶寶，將能迎來合作新契機，讓你躍躍欲試。不過，財務上仍建議先穩定現金流，不必急於擴大版圖，穩健踏實方能走得更長久。

看更多：哈佛菁英校園的驚悚內幕！揭開名校「同儕壓力」與高段位心理操控術



生肖猴運勢：芥末黃啟動護身氣場 蜜蠟能量強化財運

開運重點提示：猴寶寶的幸運色為芥末黃，貴人生肖是屬蛇的朋友。平日可多配戴蜜蠟手串或念珠，蜜蠟經由地底高壓與歲月淬鍊而成，質地溫潤、能量豐沛，能強化護身磁場與財富運勢。若擺放於家中南方作風水佈局，更可凝聚正向能量與豐沛的財富能量，讓整體運勢更順遂吉祥。

工作運：專注靈活 逆轉情勢

工作運平穩，但進展稍顯遲緩，幸有貴人暗中相助，及時化解潛在困境。建議猴寶寶工作時提升專注力，也要以柔克剛、靈活應變，避免因流程延誤或遭人暗算而影響效率。此外，這段時間若能展現團隊精神與耐性，年底前仍有逆轉勝的機會。

感情運：夜半宵夜 暖心暖胃

愛情運平淡，人際互動易生誤會或情緒失衡，這讓單身的猴寶寶傾向宅在家中放鬆玩遊戲，與陌生卻默契十足的玩家組隊闖關，反而感到更自在；有伴的猴寶寶因忙碌忽略伴侶的關心，直到深夜回家嚐到伴侶親手準備的宵夜，心中頓時湧起一股暖流，立即回以真誠擁抱。

健康運：氣血順暢 身心俱安

健康運良好，猴寶寶這個月精神與體力明顯提升，長期累積的疲勞有望獲得改善，睡眠品質也明顯回升。此時特別適合參與戶外活動，或前往健身房鍛鍊體能，只要多注意突發的小傷，避免因過度勞累或姿勢不良而造成腰背不適，便能重拾健康與活力。

金錢運：財星高照 收穫豐盈

財運佳，先前的努力或長期投入開始顯現實質收益，投資理財或斜槓外快也都有不錯的成果，偏財運亦旺。但易有額外支出，比如大型家電突然故障，或交通工具出現狀況等維修支出，建議猴寶寶事先做好財務規劃，避免非計畫支出打亂預算，以建立穩定的現金流。

生肖雞運勢：暗紫羅蘭清晦祛阻力 紫晶磁場聚財迎貴人

開運重點提示：雞寶寶的幸運色是暗紫羅蘭，貴人生肖是屬牛的朋友。出門前可先以紫水晶蓮蓬頭搭配貴人皂沐浴，洗淨違緣與晦氣，調整氣場，讓運勢更順暢。若想進一步強化財運，還可在家中財位擺放紫晶洞，幫助招聚正能量與貴人善緣，讓你財源滾滾、喜氣綿延。

工作運：奔波多變 靈活應對

事業運暢旺，工作上容易遭遇變動與挑戰，例如計畫臨時有變，或場布與預期不符、設備出問題等，此時正是考驗雞寶寶的專業與協調能力的關鍵時刻，建議保持靈活應變的態度，主動向資深同事請益，善用各方資源，巧妙化解問題，最終可將辛勞轉化為實質成果與滿滿成就感。

感情運：曖昧受阻 正視需求

感情運不佳，單身的雞寶寶容易感到孤單，或遇上互動曖昧卻難以深入的對象；有伴的雞寶寶因工作繁忙，可能忽略伴侶的感受，容易引發誤會或冷戰；建議多留心伴侶的需求與兩人的互動品質，只要適時表達關心與理解，感情仍能在平淡中穩定發展，增進彼此的默契與信任。

健康運：穩心養氣 舒緩壓力

健康運平穩，近期突發狀況頻傳，讓一向精力旺盛的雞寶寶也感到壓力山大，容易因出差或奔波而出現身心透支的情況。建議可利用空檔到公園散步放鬆，或到附近的健身房做重訓、瑜伽或皮拉提斯等，透過運動或呼吸技巧來訓練核心，有助於增強身體的穩定性。

金錢運：精打細算 收支平衡

財運佳美，正財收入穩定，但因出差奔波、應酬增多，開銷也隨之增加；建議提前規劃收支，避免衝動購物，並養成記帳的習慣，將有助減少不必要的支出。只要生活上精打細算、控管花費，並且穩健理財、避免高風險投資，仍能維持財務平衡，讓生活更從容自在。

生肖狗運勢：番茄紅提升行動氣場 紅珊瑚護法加持

開運重點提示：狗寶寶的幸運色是番茄紅，貴人生肖是屬馬的朋友。建議在出席正式場合時，可配戴三合貴人護法披巾或紅珊瑚飾品，提升整體氣場與魅力。紅珊瑚在佛教中被視為如來佛化身，經常配戴不僅能展現優雅風采，更可強化護身磁場，為生活與事業注入好運能量，讓運勢更加分。

工作運：貴人相助 表現出眾

事業運旺盛，狗寶寶本月特別適合推動新計畫，在內容構思、科技應用或故事設定上，都能展現獨特創意與鮮明特色，甚至因有效凸顯品牌辨識度而獲得各界一致好評。雖然推行過程偶有阻力或意見分歧，但只要展現專業態度，貴人自會現身協助，讓事情順利化解。

感情運：情緣綻放 感情回溫

愛情運甜蜜，單身的狗寶寶有機會在社交場合或工作交流中遇見心動對象，若能主動釋放善意，將有望擦出浪漫火花；有伴的狗寶寶適合規劃小旅行或慶祝紀念日，為關係增添溫度；即便有小爭執，也會成為增進對彼此的了解的契機，並在忙碌的生活中更懂得互相體諒與包容。

健康運：活力回升 放鬆心神

健康運良好，精神氣色明顯提升，若能維持規律運動與均衡飲食，更能強化免疫與代謝力。不過近期易有壓力過大或睡眠品質下降的情況，建議狗寶寶適度休息、避免過度勞心。可嘗試冥想、深呼吸，或到戶外曬太陽，重新調整身心節奏，自然能保持充沛的活力。

金錢運：收入穩健 投資得宜

財運興旺，正財穩定，偏財亦有收穫。從事金融、業務、行銷或創業者，可藉由合作拓展財源。或受惠於之前的副業與投資，狗寶寶這個月有望迎來回報。理財宜穩健，房產規劃或品牌布局都是滿好的選擇；但要避免衝動投資或人情借貸，以免陷入資金緊張。

生肖豬運勢：嫩綠色喚醒心輪能量 橄欖石強化魅力

開運重點提示：豬寶寶的幸運色是嫩綠色，貴人生肖是屬虎的朋友。建議在社交場合中配戴橄欖石飾品，可提升個人魅力與自信，增強表達與溝通力，助你拓展人脈、建立良好關係。橄欖石亦能平衡心輪，吸引愛情與財富能量，特別適合單身者或行商求財者配戴，讓整體運勢更旺、更順利。

工作運：沉著應對 穩中求進

事業運低迷，計畫的進度屢遭阻礙，或因他人失誤受牽連，與同事間的誤會與流言更讓豬寶寶感到心煩氣躁、壓力倍增。建議保持冷靜，暫時放慢腳步、穩住局勢再做決策。尤其從事公職、金融、設計或管理相關行業者，更需謹慎溝通，以防小錯釀禍。

感情運：情緒波動 溝通為要

愛情運低落，單身的豬寶寶可能因誤會或謠言而錯失良緣，也可能遇到忽冷忽熱的曖昧對象，讓你難以捉摸；有伴的豬寶寶容易因瑣事而冷戰，或因相處而起爭執，建議豬寶寶暫時放下自尊，多傾聽、少指責，用柔軟語氣化解隔閡，只要真心面對，仍能逐步修復關係。

健康運：注意血氣 放鬆身心

健康運欠佳，豬寶寶容易因疲勞或壓力而出現頭暈、腰痠、血壓不穩等情況，亦須留意刀火燙傷及小意外；建議減少熬夜與過度勞動，避免激烈運動與接觸危險器具。若情緒低落，可藉由冥想、聽輕音樂或泡澡來放鬆心神；保持平和心態、規律作息，將是本月最重要的養生之道。

金錢運：開支漸增 守財為先

財運不佳，豬寶寶容易因人情往來或臨時開銷而破財，加上投資市場波動，讓收支難以平衡。建議暫緩高風險投資與合夥事業，將重心放在節流上，並檢視固定支出。若有朋友或親人借貸，務必衡量能力再決定，以免影響自身財務。唯有穩定現金流，方能減輕壓力。

※民間習俗，僅供參考。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／雨揚老師

更多健康2.0報導

政府發錢了！55歲以上最高補助5萬5 2025全台假牙補助申請一次看

房貸繳清別急著塗銷！專家示警：少做「這一步」 房產恐淪詐騙集團的肥羊

「周休三日」通過門檻！勞動部限期給答案 部長最新回應



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章