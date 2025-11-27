2025農曆10月運勢大解析！猴鼠龍工作面臨轉折「這生肖」恐遇血光之災

記者簡浩正／綜合報導

命理專家提醒生肖猴、鼠、龍的民眾，可能會面臨到工作上轉折。（圖／翻攝自Pexels）

命理老師湯鎮瑋在臉書粉專分享，「2025農曆10月份12生肖運勢大解析」影片，這裡說的是從國曆11月20日開始跨到12月7日「大雪」節氣，之後為子月，就是農曆11月份。他提醒生肖猴、鼠、龍的民眾，可能會面臨到工作上轉折、想要突破的決心，但建議不要貿然行事，要先去觀望或學習。

屬鼠的人，不可以急，腳步要再慢一點，但因2026年正沖太歲，你可能會遇到許多工作上的麻煩，有時會覺得很累，流年的轉換期間，你需要一些耐心應對壓力，「三思而後行」才是因應之道。

屬龍的人，可以「多捐血」，他說除了工作，要注意舊疾復發的問題、開車也要小心，尤其在下雨天容易出現意外。這個月也建議多去捐血，可以化解血光之災，如果不能捐血，也請多做好事，當志工或布施都可以。

屬猴的人，工作上會有不錯的發展，但是不要太堅持己見，要小心氣勢太過、容易得罪「小人」，反而破壞你的好；運氣不錯，但記得要低調，還沒發生的事情不要著急分享，廣結善緣，才不會讓好運消散。

