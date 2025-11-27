2025農業青年大使「新南向」交流計畫 首度訪問澳大利亞

駐墨爾本辦事處呂明澤處長歡迎本屆農青大使團到訪。. 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部與農業部共同推動的「農業青年大使『新南向』交流計畫」，今年首度將參訪國拓展至澳大利亞。第6屆農青團已於 11 月 23 日抵達澳洲，展開在墨爾本及布里斯本的9天參訪行程；16 位團員是來自全國各地的優秀農業青年與學生，並包含原住民代表，專長涵蓋有機種苗培育、蔬果園藝、茶葉栽種、畜牧，以及永續與休閒農業等農牧相關領域。這是政府透過「總合外交」中的「農業外交」、「原住民外交」及「青年外交」，強化與新南向國家關係的重要力量。

谷地護生農園負責人陳福助先生及張世惠女士與團員分享如何以有機「自然農法」種植蘋果 圖：外交部提供

停留墨爾本期間，訪團赴維多利亞州科拉克·奧特韋郡（Colac Otway Shire）拜會市長 Jason Schram 及Chris Potter等多位議員並進行座談，議員們熱情說明該郡農業優勢與潛力，表示當地農牧從業人員中有三分之二為外國籍，其中20%來自台灣的度假打工青年，對該郡農牧生產甚有貢獻。

訪團並接續拜會維州「就業、技能、產業與區域部門」（Department of Jobs, Skills, Industry and Regions, DJSIR），由該部門全球貿易署（Global Victoria）與農業投資暨貿易發展處共同接待，除向我團簡報維州農業經貿規模及所擁有環境、技術優勢，也強調台灣作為該州第 14 大貿易夥伴的重要性，並歡迎團員前往進行產學合作或農牧產業投資。

訪團原住民團員代表林可臻在澳洲Boon Wurrang族煙燻儀式上介紹西拉雅族文化 圖：外交部提供

訪團並參訪澳洲原民文化中心（Booln Booln Cultural Centre ）、參與象徵淨化心靈的煙燻儀式（Smoking Ceremony）；其中，原住民團員代表林可臻更身著傳統服飾，向澳方簡介今年10月剛獲正名的西拉雅族文化，為台灣青年世代建立跨國原民交流橋樑。

此行除拜會當地重要官員外，團員們也在參觀有機蘋果園與乳製品加工廠過程中，進一步掌握澳洲農牧業發展現況，並積極向駐處瞭解商機拓展的機會、關切駐地台商網絡的能量與連結方式，也充分表達對政府持續深化台澳經貿關係的肯定及盼望，並期許自身專精的農牧領域或所從事的農牧產業，均能協助促進台澳雙邊實質交流。

