2025農業青年大使「新南向」交流計畫 首度訪問澳大利亞
[Newtalk新聞] 外交部與農業部共同推動的「農業青年大使『新南向』交流計畫」，今年首度將參訪國拓展至澳大利亞。第6屆農青團已於 11 月 23 日抵達澳洲，展開在墨爾本及布里斯本的9天參訪行程；16 位團員是來自全國各地的優秀農業青年與學生，並包含原住民代表，專長涵蓋有機種苗培育、蔬果園藝、茶葉栽種、畜牧，以及永續與休閒農業等農牧相關領域。這是政府透過「總合外交」中的「農業外交」、「原住民外交」及「青年外交」，強化與新南向國家關係的重要力量。
停留墨爾本期間，訪團赴維多利亞州科拉克·奧特韋郡（Colac Otway Shire）拜會市長 Jason Schram 及Chris Potter等多位議員並進行座談，議員們熱情說明該郡農業優勢與潛力，表示當地農牧從業人員中有三分之二為外國籍，其中20%來自台灣的度假打工青年，對該郡農牧生產甚有貢獻。
訪團並接續拜會維州「就業、技能、產業與區域部門」（Department of Jobs, Skills, Industry and Regions, DJSIR），由該部門全球貿易署（Global Victoria）與農業投資暨貿易發展處共同接待，除向我團簡報維州農業經貿規模及所擁有環境、技術優勢，也強調台灣作為該州第 14 大貿易夥伴的重要性，並歡迎團員前往進行產學合作或農牧產業投資。
訪團並參訪澳洲原民文化中心（Booln Booln Cultural Centre ）、參與象徵淨化心靈的煙燻儀式（Smoking Ceremony）；其中，原住民團員代表林可臻更身著傳統服飾，向澳方簡介今年10月剛獲正名的西拉雅族文化，為台灣青年世代建立跨國原民交流橋樑。
此行除拜會當地重要官員外，團員們也在參觀有機蘋果園與乳製品加工廠過程中，進一步掌握澳洲農牧業發展現況，並積極向駐處瞭解商機拓展的機會、關切駐地台商網絡的能量與連結方式，也充分表達對政府持續深化台澳經貿關係的肯定及盼望，並期許自身專精的農牧領域或所從事的農牧產業，均能協助促進台澳雙邊實質交流。
