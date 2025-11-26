「2025農畜聯合開放日暨第29屆種苗節」11月29日熱鬧登場

今年為農業部畜產試驗所 × 臺南區農業改良場 × 臺灣種苗改進協會三個單位第14度合作辦理開放日活動。（圖：農業部畜產試驗所提供）

農業部畜產試驗所與臺南區農業改良場攜手臺灣種苗改進協會，將於11月29日(週六)上午9時至下午4時於臺南新化盛大舉辦「2025農畜聯合開放日暨第29屆種苗節」，兩大場域同步開放，融合科普展示、食農教育與互動體驗，邀請民眾攜家帶眷，一同探索農業與畜牧的多元魅力。

畜產試驗所成果展區匯集百大青農、創新育成中心、技術移轉業者等超過70個攤位，展售優質農畜產品，民眾可漫步牧草地，享受牧野風情。今年特別展出畜牧淨零研究成果與養牛、養鵝循環示範場域推動情形，並安排農機與乾草調製展示，由專人講解剪草、集草與牧草包製程。現場另有6場蛋品主題食農教育活動，邀請親子參與「蛋雞大解密」與「蛋仔娃娃彩繪DIY」，舞台區則安排精彩表演與創業故事有獎問答，內容豐富、寓教於樂。

臺南區農業改良場今年則邀集北、中、南、東四大區域共16處農水產加值打樣中心，展示各地技術成果與品牌輔導效益，並呈現農產加工整合服務中心在包裝優化與通路拓展上的成效。現場設有「立體九宮格拼圖積木互動區」，以遊戲方式展現農產加工創新魅力，增添互動趣味。活動當天安排5場創意農業DIY體驗，包括多肉盆栽、種子手抄紙、玉米檸檬飲、文旦枝條手作等，讓民眾親手參與，感受農業與生活結合的自然趣味。所有DIY活動均採現場報名，名額有限，歡迎踴躍參加。同時匯集16位初級加工場與在地農友，提供新鮮、可溯源的國產農產品，邀請民眾以實際行動支持在地農業。

種苗節活動則是為期兩天，11月28日於臺南農改場大禮堂舉行專題演講，11月29日則展示各試驗改良場所與種苗公司一年來的研究推廣成果。「葫蘆科主題展示區」集結多樣茄科蔬菜品種，打造繽紛景觀，展現蔬菜風采。當日上午舉行開幕典禮，並頒發雲嘉南地區全國十大績優／優良產銷班與種苗有功人員，以表彰其傑出貢獻。農友社會福利基金會也將舉辦兒童著色活動，親子可一同享受自然風光，培養孩子對農業的興趣。

畜試所活動現場設有集章兌換小禮物，只要憑活動DM集滿4章即可兌換，數量有限、換完為止。臺南區農業改良場則有打卡換好禮活動，歡迎民眾踴躍參加。