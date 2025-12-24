「2025近零碳建築設計獎」頒獎典禮 展現永續建築創新力
為鼓勵各界參與2050淨零建築轉型發展，提高公眾對淨零建築與環境永續發展的關注與認識，內政部建築研究所於23日舉辦「2025 近零碳建築設計獎」競賽頒獎典禮暨作品分享會，共選出大專院校組以及產業組共10組近零碳建築卓越獎，以優秀的淨零建築手法展現各界朝向2050淨零排放的決心。
建築研究所王榮進所長指出，今年為本競賽舉辦第三年，本屆競賽以「實現近零碳建築願景，邁向永續低碳未來」為主題，激發建築設計產業及大專院校學生針對未來創新節能技術導入近零碳建築規劃設計的發想，鼓勵投入減碳技術工法之創新加值服務；並號召於建築空間場域結合節能新興技術應用之實例參賽，促進相關產學界共同邁向永續未來，擴大各界公私協力推動近零碳建築之發展。
王榮進所長表示，本屆競賽分為「大專院校組」及「產業組」2組徵賽，總獎額高達35萬元。「大專院校組」總計有60組報名參賽、「產業組」有24組報名參賽，「大專院校組」選出11組入圍作品，「產業組」選出10組入圍作品，再從各組選出5名「近零碳建築卓越獎」。「大專院校組」的作品，著重於近零碳建築概念與設計技術設計發想，強調提案之設計理念與創新性。「產業組」作品則聚焦於近零碳建築創新技術之應用與實證，強調參賽作品之實用性與可行性與環境效益，這些理念在作品中皆充分體現，成果斐然。本屆競賽獲獎作品不僅多元豐富，所展現的成果在設計及落實上皆具有複製潛力，因此特別邀請卓越獎獲獎團隊分享得獎作品以擴大推廣淨零建築之多元技術與工法所創造出的永續價值，期盼透過公私協力推動淨零建築轉型。
內政部建築研究所「2025 近零碳建築設計獎」得獎名單如下，相關訊息業於競賽專屬網站(https://nzebdesign.com/)發佈。
