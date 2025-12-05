2025退休力大調查／迎超高齡社會 退休準備嚴峻

退休準備一直非常具有挑戰性，與五年前相比，今日情勢更為險峻。圖／聯合報系資料照片

韌性指面臨突發事件或日常壓力時，快速準備、吸收、適應、學習、轉變並恢復的能力。新冠疫情以來，國際秩序與人們生活節奏重塑，地緣衝突使能源與供應鏈面臨前所未有的壓力，近一年美國總統川普的關稅新制為全球貿易帶來不確定性。多重變局疊加，面對全球化帶來的連鎖效應，提升個人與社會的「退休韌性」格外重要。

今年平均58.4分 近3年最高

聯合報自二○二○年開啟國民退休準備工程，二○二一年推出「退休準備指標—六種動物測驗退休力」，提供關心退休力的會員填寫，評量自身退休準備的優勢與不足。分析近五年統計，平均分數始終未超過六十分，今年五十八點四分，比去年高出零點九分，也是近三年最高成績。

退休力指標以六種動物代表不同的退休準備樣態，分數最高的「王者獅子」準備最充分，占兩成八；其次「翩翩蝴蝶」占一成九、「好奇海豚」一成六，「暖男水豚」一成四；「好奇海豚」、「慢慢樹獺」和「做自己貓熊」的平均分數皆不及六十分，合計約四成。

退休準備指標評估五個核心能力，分別是財務、健康、社會連結、活躍好學與自在獨立。前四年皆以社會連結得分最低，去年僅五十點九分，今年社會連結以五十四點一分，略高於健康的五十四分；若以性別分析，女性得分幾乎全數超越男性，但男性健康成績比女性高出一分。

退休財務準備 情勢更險峻

財務是退休準備的起手式，政大教授、台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲指出，退休準備一直非常具有挑戰性，與五年前相比，今日情勢更為險峻，勞保財務黑洞日益擴大，高齡少子化更加劇惡化速度，勞保年改不能再等；詐騙猖獗程度超乎想像，民眾必須更有金融識能與素養，才能保守辛苦攢下的資產。

截至十月底，六十五歲以上人口四六三萬七八九七人，占比百分之十九點九，台灣距離超高齡社會門檻百分之廿只有一步之遙。提早部署百歲人生，歡迎填答「退休準備指標—六種動物測驗退休力」，滾動校正退休攻略。二○二五退休力大調查系列報導，今起一連兩周在橘世代版面推出。

