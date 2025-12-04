「2025逆轉代謝 健康加值」715人成功逆轉代謝症候群

【記者 陳顗喆／台北 報導】代謝症候群會增加慢性病風險，國民健康署連續兩年舉辦獎勵活動，拋磚引玉鼓勵「代謝症候群防治計畫」的收案民眾，透過飲食及運動改善健康。今（114）年「2025逆轉代謝 健康加值」活動更首度結合數位互動協助民眾健康管理，成效亮眼，7成參加者改善至少1項健康指標，715人逆轉代謝症候群。國民健康署呼籲民眾善用全臺3,100多家診所與醫院提供的代謝症候群防治服務，預防慢性疾病發生。

7成參與者成功改善健康指標；三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），若有三項以上，即是罹患代謝症候群。國民健康署連續二年辦理獎勵活動，激勵民眾積極改善致病危險因子，收案進入「代謝症候群防治計畫」的民眾就有資格參加，只要健康指標改善者即有抽獎機會。

今(114)年超過5,000位參賽者，至9月30日活動截止，7成至少改善1項指標，近5成改善腰圍過粗或降低身體質量指數(BMI)，近4成改善3項(含)以上或糖化血色素指標，更有715人已成功擺脫代謝症候群風險。國民健康署沈靜芬署長恭喜所有戰勝代謝症候群的民眾，呼籲大家繼續維持健康的生活習慣，避免代謝症候群再次上身。

LINE社群 數位互動 助攻健康管理；今年「2025逆轉代謝 健康加值」活動首次透過LINE社群，藉由數位互動與獎勵機制結合，讓健康促進行為融入日常生活。活動期間，國民健康署每週提供營養及運動資訊、互動小遊戲、宣導影片、心得回饋等多元關卡，參賽者完成任務即可獲得點數，累積點數可角逐500名「健康互動獎」，有近千元商品卡好禮，吸引近2,000人熱烈參與。

玩健康任務、改掉不健康習慣、甩開代謝症候群

陳小姐因家族遺傳及飲食習慣一直都胖胖的，醫生曾提醒健康問題，但她都不以為意，直到健康檢查發現脂肪肝與多項血液數值異常，被診斷為代謝症候群，才驚覺要改變生活習慣。在醫師推薦下，陳小姐參加「代謝症候群防治計畫」及報名「2025逆轉代謝 健康加值」活動，並透過官方LINE群組任務，用照片記錄飲食，每週5天至少運動30分鐘，提醒自己保持健康不能偷懶，目前她腰圍已減少近10公分，空腹血糖、血脂和血壓都有改善，成功戰勝代謝症候群。陳小姐分享：「LINE關卡任務很創新，輕鬆玩又能增加健康知識，也覺得有很多夥伴一起努力不孤單，更能持續維持健康行為」。

醫師帶頭做 改變生活習慣就從自己開始；臺南市廖健良診所是參與「代謝症候群防治計畫」的診所之一，廖健良醫師表示，自開始執行計畫後，比對5項指標，赫然發現自己也是代謝症候群患者之一，開始審視生活習慣，從忙碌的日常找出時間固定運動、選擇原型食物、不吃宵夜，同時參加官方LINE群組玩任務，提醒自己持續改善，並邀請病人報名活動一起參與。廖醫師分享：「健康是自己的責任，不論是醫師還是病人，都要為自己的健康把關，臨床人員協助衛教，病人也要積極調整，才能真正達到健康」。

全臺3,100家醫療院所 助民眾遠離代謝症候群；「2025逆轉代謝 健康加值」獎勵活動暫時落幕，國民健康署仍提醒民眾，平時應養成健康飲食、規律運動、定期健檢的良好習慣，一旦發現罹患代謝症候群，全臺有超過3,100家診所、130家醫院可提供飲食、運動、戒菸等衛教指導，迄今已協助超過48萬民眾進行健康管理，逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病的危害，呼籲民眾多加利用，遠離代謝症候群。（圖／國民健康署提供）