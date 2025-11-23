2025通霄追風國際馬拉松 開跑
苗栗縣政府昨（二十三）日上午在通霄海水浴場舉辦「二○二五通霄濱海追風國際馬拉松」，副縣長邱俐俐表示，縣府持續推動「運動i臺灣二‧○」，並建置「苗栗縣運動地圖網」，整合場館、課程與活動資訊，盼讓運動更容易融入生活，提升全民健康。
本屆賽事以「海線經典」為主軸，路線串聯通霄海水浴場、通霄神社、新埔海堤、秋茂園、精鹽廠、白沙屯拱天宮、好望角風車群及海岸光景公園等地標，讓跑者在奔馳之間，能深刻感受通霄的自然景觀與文化底蘊。
副縣長邱俐俐二十三日清晨偕同教育處體育保健科長葉馥榛、議員陳品安以及周玉滿等各界代表出席，與近二千名跑者齊聚通霄海水浴場，共同熱身並鳴槍啟動「二○二五通霄濱海追風國際馬拉松」的熱血起跑，同時在現場為所有參賽者加油打氣，期盼大家都能盡情享受奔馳的快樂、平安完賽。
副縣長邱俐俐表示，特別感謝通霄慢跑協會與志工團隊多年來的投入，從補給設計、親子組推廣到完賽禮規劃，皆展現專業與用心，使賽事逐年精進，累積良好口碑。今年推出的「三D消波塊造型獎牌」更融入海線地貌意象，深受跑者喜愛，成為珍貴的紀念。
邱俐俐進一步指出，本次賽事共分全馬、二十三K、十二K及親子休閒組，吸引不同族群共同參與，展現運動的多元魅力。邱俐俐最後也祝福所有跑者平安完賽，並邀請大家在賽後走訪通霄各地，體驗在地風光與人情熱情。
