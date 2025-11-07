【2025週年慶】蔡依林、妮可基嫚也愛用！熬夜肌必買清單：SK-II、肌膚之鑰、怡麗絲爾、醉象組合太超值

（圖／品牌提供）

2025年末根本是好劇連發！不論是台劇、韓劇還是綜藝節目，一個接著一個讓人停不下來，一不小心就追到了半夜？但...熬夜追劇一時爽，隔天照鏡火葬場！ 暗沉粗糙、乾燥細紋、黑眼圈、大爆痘...各種肌膚問題是不是都接踵而來？

別擔心，一年一度的「週年慶」就是你最強大的急救站！精選4款專為「熬夜肌」打造、能讓皮膚快速亮起來的超值保養組合，從經典神仙水到天后愛用款，趁折扣季把肌膚快速「回魂」到最佳狀態！

SK-II PITERA™ 晶透奇肌套裝組│三大明星產品＋限定版晶透小熊

說到速效透亮，怎能少了SK-II！無論是想初次體驗PITERA™奇蹟的新手，或是正在煩惱聖誕送禮，絕對不能錯過往年一上市就引爆熱議的超值新客體驗套組！無論是集結三大明星產品的全新升級「PITERA™ 晶透奇肌套裝」，默默熱銷的黑馬商品全效活膚潔面乳、派對必備的青春敷面膜，以及網友熱烈討論的毛孔剋星亮采化粧水，根據不同組合內容，一次滿足新手與愛用者的需求。10月1日起更有晶透小熊期間限定包裝的「PITERA™ 晶透奇肌套裝」登場，開啟專屬晶瑩剔透的美肌之旅！

SK-II PITERA™ 晶透奇肌套裝／3,290元（圖／品牌提供）

SK-II 驚喜推出節日限定 「PITERA™ 晶透小熊」，邀請全台消費者走進充滿夢幻奇境的晶透世界——週年慶期間限定的沉浸式快閃體驗 「SK-II PITERA™ 晶透小熊夢幻奇境」。現場靈感源自品牌核心成分 PITERA™ 的奇蹟邂逅，晶透小熊所到之處都晶瑩剔透、點石成晶，不僅能透過專業肌膚檢測與諮詢探索 PITERA™ 的奇肌煥變，更可參加獨家手作工作坊，親手打造象徵晶瑩剔透的PITERA™晶透球，為年末佳節增添專屬祝福。

週年慶期間限定的沉浸式快閃體驗「SK-II PITERA™ 晶透小熊夢幻奇境」（圖／品牌提供）

肌膚之鑰 激光瓶單品組│奧斯卡影后妮可基嫚維持肌膚凍齡光澤的秘密

熬夜後的肌膚最怕的就是「顯疲態」！想無痛打造水光玻璃肌，這組頂級修護入門「激光瓶單品組」必須收。這瓶連奧斯卡影后妮可基嫚都愛用的「激光瓶」，能密集修復肌膚，一掃熬夜後的暗沉與乾燥。週年慶組合更誠意十足，買 精萃光采激光晶露 50ml 贈 黃金精華 3ml、精質乳霜 5ml，用體驗價享受全套的頂級呵護，是新手入門頂級修護的首選。

肌膚之鑰 激光瓶單品組優惠價／8,500元、價值／12,218元（圖／品牌提供）

醉象 醉潮夜間滑嫩組 │敏感肌熬夜最佳選擇

熬夜最怕肌膚鬧脾氣、大爆痘！如果你是敏感肌，這組「醉潮夜間滑嫩組」就是妳的最佳選擇。作為最懂敏感肌的「無添加純淨保養」，這組經典明星商品組不到三千超划算。組合內容物包括波拉深層修復霜 50ml、晚安多酸調理精華 15ml、瑪魯拉保濕洗卸潔顏乳 60ml、神經醯胺修護眼霜 5ml，讓你不管多晚睡，隔天依然能維持穩定膚況，是熬夜人最安心的後盾。

醉象 醉潮夜間滑嫩組優惠價／2,970元、價值／5,066元（圖／品牌提供）

怡麗絲爾 膠原能量美肌組 │天后蔡依林熬夜必備 買正貨送正貨

週年慶最殺、最寵粉的組合來了！連天后蔡依林都認證，熬夜必備的就是這一組，Jolin就算九點半後睡，有這組就能維持超好膚況，隔天30秒就能快速出門。買 膠原新肌光速精華50ml 贈膠原彈潤多效美肌乳 35ml。等於買精華送小金管正貨價，熬夜黨和精打細算的你必須閉眼入！

怡麗絲爾 膠原能量美肌組 優惠價／2,800元、價值／3,750元（圖／品牌提供）





