2025進入最後倒數！小孟老師曝「跨年開財運大法」旺財一整年

隨著今（2025）年邁入尾聲，許多民眾已經安排好跨年活動，不少民眾也會選擇在元旦拜拜，藉此祈求平安、財運等，對此命理專家小孟老師分享「開財運大法」，只要在跨年夜準備好「2026元現金」或「童軍繩」，就能旺財旺福一整年。

＊以下民間說法，僅供讀者參考＊

​​命理專家小孟老師在粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，分享跨年開財運大法、愛情桃花轉運法、健康轉運法，提供給有需要的民眾參考：

開財運大法 ：在跨年當天準備2026元的錢，代表2026年，在跨年倒數時抓著2026元，冥想鈔票掉滿地，就能在2026年大發八方財。

愛情桃花轉運法 ：咖啡色為馬年開運色，原因為馬為咖啡色，在跨年前準備一張咖啡色色紙，並在色紙裡畫一個圓，象徵正緣，接著只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2026找到正緣。

健康轉運法：想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，並在礦泉水外綁一條白線，代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。

此外，小孟老師亦分享最簡易的方法，由於2026為馬年，馬很粗壯又有韁繩，因此可以準備一條童軍繩象徵韁繩。在跨年倒數時搖晃一下手上的童軍繩，讓金馬上身，全身上下充滿財氣，完成後童軍繩子可以放在家裡任何地方。

小孟老師另提醒，若比較貪心三個都要，請三個方法同時做，但建議做一個效果較強。

撰稿：吳怡萱





