2025運動數據應用創新競賽首獎出爐 野革、中研院團隊分獲新創與校園組殊榮

由國家運動科學中心主辦的「2025運動數據應用創新競賽」決選暨頒獎典禮，於今年11月6日在高雄國立科學工藝博物館南館演講廳盛大舉行。活動以「Accelerating Sports Futures：數據驅動，加速運動新世代」為主題，集結來自全國學研單位與新創企業的優秀團隊，展示運動科技、智慧與數據分析的新型應用成果。現場聚集產官學研界多位代表與貴賓到場觀禮，展現政府推動運動產業數位轉型的決心與台灣運動科技生態系的蓬勃發展能量。

運動部次長黃啟煌親臨致詞，肯定本競賽對推動運動科技與數據應用發展的貢獻。次長表示，運動產業的升級已離不開數據分析與智慧科技導入，運用競賽形式不僅能激發創新思維，更能讓新創學研團隊與產業界建立交流橋樑，為我國運動數據應用及運動產業注入新的發展動能。

本屆競賽歷經徵件、初選與輔導工作坊等階段，從65組團隊中遴選20組團隊晉級決選。最終由「野革運動股份有限公司」以「職業運動一站式數據分析系統」勇奪新創組特優首獎；「中研院資訊科學研究所」則以「Athlete Insight」榮獲校園組特優。

國家運動科學中心林嘉志代理執行長表示，本競賽以推動運動與數據應用的跨域整合為宗旨，期望促進研究成果與市場需求的連結，創育兼具技術實力與產業視野的新世代團隊。其餘優等與佳作團隊亦於典禮中獲頒獎狀與獎金牌，展現台灣運動數據創新的豐沛能量。

未來，運科中心將持續推展政府政策，融合學研資源與產業實務，穩固運動數據平台，推動運動數據應用從研發走向實際落地，促成更多跨界合作，打造台灣運動科技創新生態的長期基礎。

