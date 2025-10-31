「2025運動數據應用創新競賽」決賽登場 20組跨域團隊角逐百萬獎金

「2025運動數據應用創新競賽」將於11月6日在高雄科工館舉行決選暨頒獎典禮，角逐榮譽與最高獎金1百萬元。（國家運動科學中心提供）

由國家運動科學中心主辦的「2025運動數據應用創新競賽」，歷經徵件、初選與輔導工作坊等階段，正式公布晉級決選的20強團隊名單。競賽分為新創組與校園組兩大類別，各取10組優秀團隊脫穎而出，將於11月6日（週四）在國立科學工藝博物館舉行決選暨頒獎典禮，角逐榮譽與最高獎金新臺幣100萬元。

「2025運動數據應用創新競賽」將於11月6日在高雄科工館舉行決選暨頒獎典禮，角逐榮譽與最高獎金1百萬元。（國家運動科學中心提供）

本屆競賽以「Accelerating Sports Futures：數據驅動，加速運動新世代」為主題，吸引全臺團隊參賽，主題遍及智慧穿戴、AI訓練監測、運動表現分析、健康管理與智慧場域應用等領域。參賽者橫跨大專院校、研究機構與新創企業，展現臺灣在運動科技與資料應用上的實力，顯示運動科學已成為產業創新的新引擎。

決選典禮將邀請運動部次長黃啟煌親臨出席，展現政府對運動科技創新及跨域合作的重視。本屆評審與貴賓陣容包含台灣運動產業協會理事長徐正賢，以及Golface 創辦人廖聰哲等產業代表。徐理事長長期投入運動科技與產業策略推動，具備豐富的跨域經驗與前瞻視野；廖聰哲則為國際級運動科技新創代表，其創立的 Golface 專注於高爾夫運動數據與智慧場域應用，並成功進軍海外市場。兩位代表的參與，象徵本次競賽的評選不僅著眼技術創新，更強調台灣運動產業實踐與國際化發展的連結。

此次競賽強化「輔導工作坊的輔導機制」，讓入圍團隊在決選前獲得產業導師與運動專家的指導，深化提案內容與實務可行性。兩日制密集輔導課程中，各團隊釐清數據應用方向，並從專家業師的實務回饋中獲得具體建議，為決選做好準備。決選現場將設置「會中成果展示區」，以展板形式呈現20組入圍團隊的成果，展示其技術亮點與應用構想，讓與會貴賓與媒體掌握運動數據創新的全貌。

「2025運動數據應用創新競賽」不僅是一場比賽，更是串連運動科學、科技創新與產業應用的重要平台。透過競賽舞台與跨界合作機制，推動運動數據從實驗室走向市場，促進運動表現、健康促進與產業發展的良性循環。國家運動科學中心表示，未來將持續推動運動科技與數據應用整合，打造跨域合作生態系，為臺灣運動產業注入新動能。

觀賽報名連結：https://forms.gle/512GsTtDhskoAWWB9

