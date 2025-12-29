2025達福林匹克運動會台南勇奪1金1銀3銅佳績 黃偉哲表揚嘉勉選手

記者許旗成/台南報導

2025年達福林匹克運動會(聽障奧林匹克運動會)日前圓滿落幕，台南市選手在國際賽場上表現亮眼，憑藉堅定意志與精湛實力，勇敢迎戰各國好手，為台南市奪下1金1銀3銅佳績，創造榮耀。台南市長黃偉哲今（29）日也親自頒發「台南之光」獎牌及禮品，公開表揚選手們的卓越表現，肯定選手們在國際賽會中亮眼的表現。



市長黃偉哲表示，非常開心三位優秀的台南市籍選手在今年的達福林匹克運動會上大放異彩、奪得佳績，為台灣爭光也為台南爭光，感謝他們持之以恆的努力以及教練的付出與栽培。三位選手都非常年輕，相信未來也會繼續在全國性或國際性的比賽繼續再創佳績，市府也會研議配套方案，讓選手不管在訓練上、比賽中，或是奪牌後的獎勵，都能獲得最有力的支持，能無後顧之憂的參加比賽，也希望各位選手能持續精進自我，在未來賽事中繼續為台南市創造佳績、發光發亮。

廣告 廣告



本屆的比賽中林雅琴選手在保齡球項目表現突出，勇奪女子團體組金牌、混合團體組銀牌及女子單打組銅牌；盧泰安選手於保齡球男子團體組摘下銅牌；劉浩恩選手則在羽球混合團體組獲得銅牌，三位選手皆展現堅韌不拔的運動精神與高度競技水準。

體育局長陳良乾表示，林雅琴、盧泰安及劉浩恩三位選手在本屆達福林匹克運動會中的優異表現，選手們能夠成功站上國際舞台，在國際賽事中脫穎而出實屬不易，除肯定選手的努力與堅持外，也感謝選手家人與教練團隊長期以來的陪伴與指導，同時，感謝台南市體育總會、身心障礙運動委員會及台南市身心障礙體育運動總會長期以來的支持，才能有如此豐碩耀眼的成果。

體育局表示，未來將持續投入各項運動資源，強化運動環境與保障選手福利，讓選手能夠無後顧之憂地進行培訓，並期許台南市選手能持續在世界舞台上發揮最佳實力，追求卓越，爭取榮耀。