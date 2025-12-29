2025達福林匹克運動會臺南好手勇奪1金1銀3銅佳績 市長黃偉哲表揚嘉勉

▲黃偉哲市長接見2025達福林匹克運動會奪牌選手大合影

【記者 劉秋菊／台南 報導】2025年達福林匹克運動會日前圓滿落幕，臺南市選手在國際賽場上表現亮眼，憑藉堅定意志與精湛實力，勇敢迎戰各國好手，為臺南市奪下1金1銀3銅佳績，創造榮耀。市長黃偉哲今（29）日於永華市政中心親自頒發「臺南之光」獎牌，公開表揚選手們的卓越表現，肯定選手們在國際賽會中亮眼的表現。

▲黃偉哲市長頒發台南之光獎牌，羽球選手劉浩恩(右1)，保齡球選手盧泰安(左1)，保齡球選手林雅琴(左2)。

市長黃偉哲表示，林雅琴選手在保齡球項目表現最為突出，勇奪女子團體組金牌、混合團體組銀牌及女子單打組銅牌；盧泰安選手於保齡球男子團體組摘下銅牌；劉浩恩選手則在羽球混合團體組獲得銅牌，三位選手皆展現堅韌不拔的運動精神與高度競技水準。市長除表達祝賀之外，也勉勵選手們持續精進自我，在未來賽事中繼續為臺南市創造佳績。

臺南市政府體育局林義順副局長代表陳良乾局長出席本次接見活動，肯定林雅琴、盧泰安及劉浩恩三位選手在本屆達福林匹克運動會中的優異表現，選手們能夠成功站上國際舞臺，在國際賽事中脫穎而出實屬不易，除肯定選手的努力與堅持外，也感謝選手家人與教練團隊長期以來的陪伴與指導，同時，感謝臺南市體育總會、身心障礙運動委員會及臺南市身心障礙體育運動總會長期以來的支持，才能有如此豐碩耀眼的成果。

臺南市政府體育局表示，未來將持續投入各項運動資源，強化運動環境與保障選手福利，讓選手能夠無後顧之憂地進行培訓，並期許臺南市選手能持續在世界舞臺上發揮最佳實力，追求卓越，爭取榮耀。(相片由體育局提供)