2025遣返中國「四大天后」現況曝！這1人被中共盯上
政治中心／綜合報導
中配議題在台持續延燒，2025年除了近日被註銷台灣戶籍，回到中國的「錢麗」外，過去還有像是亞亞、恩綺、小微，都因發表武統台灣言論，踩了紅線遭到移民署依法處分驅離出境。眼看幾人紛紛回到中國，外界也好奇這4人在中國的生活如何？其中「這1人」不僅惹上中國政府，自媒體也曾被限制流量、禁止直播，陷入兩邊不討好的處境。
亞亞離台前夕一連召開2場記者抗議，直到最後一刻才放棄掙扎去搭飛機。（圖／翻攝抖音）
在這4位被驅離出境中配內，其中最令國人印象深刻的，就屬「亞亞」，當時離台前夕一連召開2場記者抗議，直到最後一刻才放棄掙扎去搭飛機。而在回到中國後，曾接受中國媒體《環球日報》的專訪，但之後完全從公眾平台上銷聲匿跡，甚至傳出疑遭中共當局「被消失」，直到45天後才上傳新片，猛砲台灣當局「抹黑」，並曬出與孩子們的對話賣慘，淚崩表示「淚水突然就模糊了視線，這一路的委屈、不甘和思念，在萬米高空終於潰堤」，目前則持續透過自媒體發布影片。
亞亞曬出與孩子們的對話截圖賣慘。（圖／翻攝自抖音）
除了亞亞外，還有另1位中配「恩綺」，則是在3月31日悄悄搭乘班機離台返回中國，回國的隔天立即上傳影片報平安，影片中的IP位置也已顯示為四川，之後則強調自己愛成都、開啟新生活，告別鹹濕的海風，擁抱成都麻辣鮮香，還說很多蔬菜是台灣沒有的，不過當時她的帳號名稱仍是「恩綺在台灣」，因此不少小粉紅都不買單、要求改名。後來，恩綺真的默默將名稱改為「恩綺（冥王大維手工藝品店）」，雖然自介欄位寫著「來自徽商之省的一位姑娘在灣灣，愛國愛家，傳遞正能量宣揚祖國的美好」，但在最後一行強調「不談政治謝謝」。
恩綺回國的隔天立即上傳影片報平安，強調自己愛成都、開啟新生活，告別鹹濕的海風。（圖／翻攝自抖音）
在亞亞、恩綺後，接著回到中國的則是「小微」，當時她與亞亞類似，在遭廢止居留許可，期限已經到了卻賴著不走，在4月1日遭移民署強制出境，更在機場怒吼崩潰被架著走。回到中國後，持續拍片分享的農村生活，但嗆辣風格卻變得收斂許多，不再是她口中那樣愛國，連中國網友也忍不住吐槽，小微丈夫則為妻子解釋，稱在抖音喊統一，是為了吸引中國網友關注「帶貨漲粉」，一度陷入兩邊不討好的處境。
小微在機場怒吼崩潰被架著走。（圖／翻攝自抖音）
而在6月時，小微發布一則短片，影片中她持手機到村書記辦公室，邊拍攝邊高聲與村官們理論，並向相關人士討補償費，之後又拍片稱收到恐嚇電話，雖然影片已被刪光，但隨後又爆出遭刑事拘留，甚至被控顛覆國家政權罪，遭貴州國安單位督辦，所幸最後人沒事，雖然她表示自己是「三好人民」，為的就是希望國家看到人民的處境，但沒想到只要公開談及中國當地建設發展，小微就會遭到「關心」，甚至頻道上的影片也會因為各種原因消失，連帳號都會被限制流量、禁止直播，對此小微曾多次表達自己的不滿，也曾面對鏡頭坦言冤枉，但影片瀏覽數早已遠遠不及亞亞、恩綺。
小微先前和中國官方槓上，更稱自己深夜接到恐嚇電話。（圖／翻攝自抖音）
至於近來的錢麗，繼日前被註銷台灣身分與戶籍後，又被相關機關決議廢止其「依親居留」，狀態退回至「停留」，不僅不能工作，也無法用健保，並在本月2日火速前去華碩辦理離職，還被爆料稱在離職打包行囊時，放話「會打贏訴訟、會回來」；而在6日，錢麗則特地「翻牆」在臉書發文，嗆民進黨政府營造抗中氛圍，等大家理性後會再回來，目前相關行政訴訟將持續進行，但陸委會副主委梁文傑冷回，錢麗發表的任何言論，都會成為他再申請來台的判斷基準。
錢麗回到中國後，持續開嗆民進黨。（圖／翻攝自錢麗臉書）
原文出處：2025遣返中國「四大天后」現況曝！這1人「慘被中共政府盯上」兩邊不討好
