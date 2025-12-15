2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服

娛樂中心／綜合報導



40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。





安心亞於13日登上新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」。（圖／翻攝自xinya_an@IG）

安心亞登上新北歡樂耶誕城演唱會舞台，演出〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等歌曲，身穿惹火薄紗的他，站上舞台完全不怕寒風刺骨，熱情展現絕佳狀態的他，演出身影在網路瘋傳，沒想到卻被部分網友評論「現在還在〈呼呼〉？」、「高中就看到他在呼現在30了他還在呼 演藝圈是沒人了？」、「不是，一直呼，呼幾年了還在呼？」，對此就有另一派網友留言反擊了。





安心亞演唱2013年作品〈呼呼〉，意外掀起網友討論。（圖／翻攝自xinya_an@IG）

一派支持安心亞的網友分析：「比較佩服她，隨著年紀、心理狀態應該也會改變，卻還能持續表演這首歌！」、「好奇怪，為什麼都不會有人說周杰倫都25年了還在擱淺」、「唱新歌就說沒聽過好無聊，唱舊歌又說幾年了還在唱」、「有一首可以呼好幾年的歌看來也是本事！」，更有粉絲誇讚安心亞「狀態越來越好」，留言支持：「好感動。不管我幾歲，受傷了都有人幫我呼呼！」、「安心亞從全民最大黨班底，ㄧ路走到影歌視三棲，真的很不容易，而且唱歌越來越穩！要幸福喔！」、「唱跳越來越穩的安心亞」、「現場比我想的還厲害耶！」、「讀碩士的我好需要心亞幫我呼呼」、「她保養超好，一直都很美」。

一派網友與粉絲認為安心亞「狀態越來越好」，留言稱讚：「現場比我想的還厲害耶！」。（圖／翻攝自xinya_an@IG）













原文出處：遭酸2025還在〈呼呼〉！安心亞耍辣「40歲狀態大升級」網見1點跪了：反而佩服

