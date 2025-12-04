2025醫療科技展 中醫大醫療體系暨生醫園區展示跨域創新成果

中醫大醫療體系暨生醫園區展示跨域創新成果，生成式AI照護型機器人「愛寶」亮相，啟動智慧醫療新紀元。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

2025台灣醫療科技展4日登場，中國醫藥大學暨醫療體系以「醫療AI機器人 智慧照護新紀元」為主題，以「中醫大醫療體系暨生醫園區」為主軸，呈現從AI照護科技、全球首例異體CAR-T新藥、外泌體精準治療、智慧醫療整合到國際科研合作等跨領域創新成果。今年首度同時推出外泌體與AI智慧醫療、阿茲海默症精準醫療高峰會等研討會，全面展示中醫大在智慧醫療與生醫創新上的最新成果與國際交流動能。

中醫大暨醫療體系蔡長海董事長表示，體系以「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」為四大核心策略，結合中醫大生醫園區，積極推動Smart University與Smart AI Hospital，打造台灣下一個國際級醫療創新樞紐。周德陽院長則指出，今年首度亮相的生成式AI照護型機器人、全球首例治療實體癌異體CAR-T正式進入國際臨床試驗、與奈米外泌體標靶技術等成果，象徵著中醫大體系從研發、臨床到產業化的全面推進。

5大核心亮點展區，包括生成式AI照護型機器人「愛寶」、細胞治療創新局、奈米外泌體精準醫療、智慧醫療全方位整合、生醫園區。

此外，這次展區特別設置的「健康大檢測」互動體驗區，可檢測腦中風風險基因，了解自己是否屬於較高風險族群。未來，中醫大暨醫療體系將持續深化國際生醫園區的科研動能，強化AI、生技、智慧醫療、外泌體與新藥開發的整合應用，打造具國際競爭力的創新醫療體系，為台灣在全球醫療科技舞台奠定關鍵地位，邁向智慧、永續、人文並進的下一世代醫療新典範。