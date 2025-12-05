2025醫療科技展 中醫大醫療體系AI機器人「愛寶」亮相

▲中醫大暨醫療體系於展區啟動2025台灣醫療科技展，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海（左四）、中醫大院務發展委員會執行長鄭隆賓（右三）、中醫大校長江安世（右二）、中醫大附醫院長周德陽（左三）等人共同啟動開幕式。

【記者 廖美雅／綜合 報導】2025台灣醫療科技展昨（4）日起於台北南港展覽館一館登場，中國醫藥大學暨醫療體系以「醫療AI機器人 智慧照護新紀元」為主題，以「中醫大醫療體系暨生醫園區」為主軸，呈現從AI照護科技、全球首例異體CAR-T新藥、外泌體治療、智慧醫療整合到國際科研合作等跨領域創新成果。今年首度同時推出外泌體與AI智慧醫療、阿茲海默症精準醫療高峰會等研討會，以及由體系衍生企業參與的多場展演會，全面展示中醫大在智慧醫療與生醫創新上的最新成果與國際交流動能。

▲中醫大附醫院長周德陽（右三）介紹生成式AI照護型機器人「愛寶EirBot」AI新藥研發成果，總統賴清德（右二）等來賓聆聽。

中醫大暨醫療體系蔡長海董事長表示，體系以「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」為四大核心策略，結合中醫大生醫園區，積極推動Smart University與Smart AI Hospital，打造台灣下一個國際級醫療創新樞紐。院長周德陽則指出，今年首度亮相的生成式AI照護型機器人、全球首例治療實體癌異體CAR-T正式進入國際臨床試驗、與奈米外泌體標靶技術等成果，象徵著中醫大體系從研發、臨床到產業化的全面推進。

中醫大附醫與長聯科技共同研發的生成式AI照護型機器人「愛寶EirBot」首次亮相醫療科技展，是今年智慧醫療區最受矚目的亮點。甫推出已獲「第22屆國家新創獎–企業新創獎」的高度肯定。

▲「愛寶」能協助進行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢與日常陪伴，減輕護理人員庶務負擔，提升臨床照護效率與互動品質。

中醫大附醫表示「愛寶」具備語音辨識（ASR）、自然語言理解（NLU）、LLM生成式應答等多模態人工智慧，能協助進行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢與日常陪伴，減輕護理人員庶務負擔，提升臨床照護效率與互動品質。愛底座採用AMR自主移動底盤，具備成熟的導航與避障能力，可在走廊、病房、門診區等複雜醫療路線中安全行走。結合AI智慧調度平台，使「愛寶」成為醫院在照護服務、流程改善與智慧醫療推動中的重要夥伴。（照片／記者廖美雅翻攝）