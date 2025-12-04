2025醫療科技展 北醫大體系五大主題展現創新能量 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒台北新聞）【記者蔡宇辰／台北報導】因應AI時代趨勢，臺北醫學大學暨醫療體系參加2025台灣醫療科技展，展場規劃「智慧醫療」、「遠距照護」、「產學合作」、「永續未來」與「特色醫療」五大主題，現場亮相智慧醫療技術與發展成果。

北醫大表示，在陳瑞杰董事長與吳麥斯校長全力支持下，北醫大體系積極強化智慧醫療與數位創新，三家附屬醫院北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院於今年榮登《Newsweek》2026全球最佳智慧醫院排行榜，臺灣僅13家入榜，北醫即占 3家，展現智慧醫療整合能量受到國際高度肯定。

北醫體系以「教育深耕、臨床領航、AI展翼未來」為核心，全面推動TAIP-X智慧生態聯盟升級。2025年更打造垂直整合TAIP-X平臺，結合GPU算力發展影像診斷與GenAI臨床輔助，使AI創新落地。本次主軸「連結世界、共創韌性醫療」，呈現核心AI系統、研究資料平臺及多項臨床應用。以「永續治理×智慧醫療」理念，全面推動低碳與數位轉型，培育逾百名永續人才，並導入GenAI、綠色麻醉等措施，大幅提升效率、節能減碳。

北醫遠距服務中心提供會員24小時全年無休照護。近年深化應用，讓遠洋商船海員及偏鄉民眾零距離接收專業醫療，全天候支援健保在宅醫療(HaH IOT)與特定疾病遠距照護安全，打造高滿意度貼身健康守護網。

北醫附設醫院以與北科大共同技轉成立「全域醫學」推出兩大亮點：OWL Vision 能即時偵測並分類手術出血點，提升判讀速度與安全性；Transcope 以光譜穿透與近紅外成像，在出血環境中維持關鍵組織精準呈現。體系亦展示最新多數據生理監測與智慧供氧系統，提前預警呼吸惡化，其「逐呼吸精準供氧」可減少氧氣浪費逾60%，為智慧手術與呼吸照護帶來更高的安全性與精準度。

萬芳醫院團隊開發AI認知評估治療系統，整合視覺辨識與生成式AI，快速產出Brainmate Score，即時量化姿勢動作與認知表現，改善傳統評估耗時問題。系統自動客製化處方，以五維指標追蹤療效。臨床結果顯示可使認知能力提升11%、憂鬱下降20%、躁動下降20%；分數支援MMSE等值轉換(r>0.7)，提升臨床判讀效率，為失智早篩與認知治療帶來新突破。

雙和醫院團隊建置全國首創AKD風險預測AI模型，採用免疫細胞群表現型，結合臨床數據，達到準確率近90%預測急性腎損傷，協助敗血症患者及早介入、降低腎功能惡化與死亡風險。重症團隊開發AI休克預警模型，透過ECG、SPO2、ABP、RESP 等多項生理波形分析，從299 項特徵中辨識關鍵變化，在無需血液檢驗下提前1小時示警，大幅提升重症救治時效。

新國民醫院為北醫體系在桃園地區臨床示範基地，展示精準脊椎內視鏡手術成果，病人術後1-2日內即可下床行走恢復日常活動。同時逐步擴展至椎孔減壓，脊椎融合等高階手術領域，亦為全臺第一家通過人工關節置換品質照護認證之地區醫院，展現創新能量。