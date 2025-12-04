2025醫療科技展 北醫大體系5大主題 展智慧醫療成果

台北醫學大學暨醫療體系，在今年台灣醫療科技展中，規劃智慧醫療、遠距照護、產學合作、永續未來及特色醫療5大主題，展現智慧醫療技術和發展成果。

北醫大體系3家附屬醫院，包括北醫、萬芳醫院、雙和醫院，榮登《Newsweek》2026年全球最佳智慧醫院排行榜，全台僅13家入榜。這次醫科展主軸「連結世界、共創韌性醫療」，呈現核心AI系統、研究資料平台及多項臨床應用。

其中北醫遠距服務中心，提供會員24小時全年無休照護，讓遠洋商船海員及偏鄉民眾零距離接收專業醫療；全天候支援健保在宅醫療，以及特定疾病遠距照護安全。

北醫並與北科大共同技轉成立「全域醫學」，推出兩大亮點：OWL Vision能即時偵測、分類手術出血點，提升判讀速度和安全性；Transcope以光譜穿透和近紅外成像，在出血環境中維持關鍵組織精準呈現。

雙和醫院團隊更建置全國首創AKD風險預測AI模型，採用免疫細胞群表現型，結合臨床數據，達到準確率近90%預測急性腎損傷，協助敗血症患者及早介入、降低腎功能惡化和死亡風險。

